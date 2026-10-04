Memoria Frágil: el mediodía en que se detuvo La Picada

La tragedia de La Picada ocurrió el 31 de enero de 1964, cuando un colectivo de la empresa Estrella Federal quedó detenido sobre las vías y fue embestido por un coche motor. Murieron 17 personas y nueve resultaron heridas. Pero, detrás de esa cifra permanecen historias familiares, preguntas sin respuesta y una memoria que durante décadas sobrevivió principalmente en los relatos de quienes estuvieron allí o heredaron el dolor.

El documental de “Memoria Frágil” (Canal 9 Litoral), vuelve sobre aquella jornada para reconstruir no solamente las circunstancias del choque, sino también la trama humana que quedó después. Las voces de familiares de las víctimas, vecinos de La Picada, trabajadores ferroviarios y testigos permiten recuperar una tragedia que con el paso del tiempo fue perdiendo presencia en la memoria pública. Algunos eran niños cuando escucharon las primeras noticias por radio; otros llegaron al lugar después del impacto y conservaron durante toda su vida las imágenes de aquella mañana.

El trabajo de “Memoria Frágil” también reconstruye el contexto de una época en la que el ferrocarril era parte esencial de la vida cotidiana entrerriana, pero comenzaba a atravesar una profunda transformación. Los pasos a nivel carecían de barreras y sistemas de señalización, mientras el sistema ferroviario ingresaba en una etapa de reducción de ramales, talleres y servicios.

Rescatar esta historia no significa solamente volver sobre una tragedia del pasado. Significa devolver nombres y rostros a quienes quedaron reducidos durante años a una cifra, recuperar las voces de sus familias y preguntarse qué ocurre cuando una comunidad deja de contar sus propias historias. Y en ese ejercicio, el documental de “Memoria Frágil” cumple una tarea esencial: porque la memoria también necesita ser reconstruida.

El mediodía en que se detuvo La Picada

A comienzos de los años ´60, el tren todavía era la vida de los pueblos entrerrianos. Su llegada significaba ir al médico, hacer compras y, a veces, enamorarse en el andén. Los coches viajaban llenos, por vías en buen estado y a buena velocidad. Pero, había un problema que nadie había resuelto: los pasos a nivel se repetían cada uno o dos kilómetros y la única advertencia era la Cruz de San Andrés. No había barreras, ni semáforos, ni señales luminosas o sonoras. El que cruzaba tenía que mirar y confiar en la suerte. Y esa jornada del 31 de enero de 1964 será recordada por siempre. Fue cuando un colectivo de la empresa Estrella Federal chocó con el tren, en La Picada, y hubo 17 muertos y 9 heridos.

José Carlos Giannecchini, sobrino de dos víctimas fatales

“Yo tenía 5 años. Y tengo algunos recuerdos que me quedaron grabados de ese día y otros que me contaron mis padres y bueno... Todo ocurrió… mirá cómo nos enteramos: en la radio (…) Y dan que el colectivo que pasaba ahí por el campo donde estábamos nosotros, Estrella Federal creo que era, había tenido un accidente en el cruce de La Picada y que después ampliarían la información. Pero. nosotros estábamos en la duda que si venían mis tías o no venían. Porque no había comunicación en ese tiempo para saber si venían o no venían. Pero. ya entramos a preocuparnos, más que nada ellos. Yo, chiquito, estaba ahí… Y bueno, siguieron escuchando la radio hasta que por ahí en una información vieron que había varios muertos. Y ya hizo cada vez más la preocupación. Y después la primera información que ya dieron la identificación de algunos muertos, la primera que dieron mis dos tías. Mis dos tías que habían muerto”.

Rafael Pirolla, Ferroclub Villa Elisa

“Realmente era casi la mejor época del último tiempo del ferrocarril estatal. El mismo de los años ´60, era la época de plena ocupación de pasajeros. Los trenes viajaban todo llenos, siempre. Había trenes y vías en muy buenas condiciones. Se viajaba a alta velocidad. Tenía un solo problema el ferrocarril, que tenía pasos a niveles muy frecuentes, cada uno o dos kilómetros. Únicamente tenía la Cruz de San Andrés, únicamente… la única precaución que había. No había barreras ni semáforos, ni señales de fondo lumínica. O sea que la gente, el transeúnte tenía que acostumbrarse o que tenía que mirar, observar y tener la suerte que no pasase el tren en ese momento. O el tren venía muy rápido… el tren no frena tan rápido como un automóvil. Entonces, no podía, o sea, no podía disminuir la velocidad a 20, por ejemplo, para ver si venía algún vehículo”.

Ana María Carletti, vecina de La Picada

“En ese momento yo no estaba, estaban mis padres, ellos me contaban. Yo fui a la tarde recién. Sí, venía -decía- mi papá contaba que se sentía la sirena de lejos del coche motor que venía haciendo sonar. Aparentemente, no sé si se le había parado el colectivo arriba de las vías o qué habrá pasado. Y después se sintió el impacto, el golpe. Y cuando fueron a ver ya estaban, había un montón de personas fallecidas al costado del coche motor, que venía de Concordia y pasaba alrededor de las 11 de la mañana por acá (…) Y estaban los dos vehículos, tanto el coche motor como el colectivo… lo habían retirado para sacar los cuerpos. Pero, ya no había cuerpos, no había … sucios de sangre, sí, todos masacrados, todos. Un desastre (…) Había pocos habitantes en esa época. No es lo que está ahora La Picada, muy poco. Pero, fue algo muy emotivo, muy emocionante. Sí, una barbaridad. Falleció un sacerdote también. Y hasta no hace mucho estaba una cruz donde siempre le ponían flores. No sé quién habrá sido que le ponían flores, porque siempre había... Y ahora no está más, no la he visto, porque ahora después hicieron una estación de trenes y yo no sé si la sacaron o no la he visto, no sé. No he visto”.

Silvina Roldán, hija de una víctima fatal

“Si a la tragedia de la ausencia, además, se suman dificultades económicas, problemas de salud… Yo era una gordita súper sana. Pero, cómo le explicas a una beba de 2 años y 3 meses que se levantaba con una sonrisa, y le hacía upa su papá, que ese papá no está más. En la época en que no se hablaba. En la época en que había una creencia, que si no veíamos fotos, que si no había relatos, que si no había recuerdos, indefectiblemente ese niño iba a olvidar”.

Aníbal González, escritor

“Tenía 13 años para cumplir 14, así que era muy pibe, muy chiquito, era estudiante en esa época, estudiaba en Buenos Aires. Y me había tocado la oportunidad de venir a pasar la fiesta en la casa de mi madre, acá en la Avenida Jorge Newbery, de la Base más o menos 1.000 metros más hacia adelante. Y bueno, en esa oportunidad, el día viernes, yo tenía que viajar para reincorporarme a mi estudio… el día domingo tenía que estar en Buenos Aires. Así que yo estaba haciendo los preparativos para despedirme por un año de mi madre. Y bueno, en una de esas serían, qué sé yo, entre las once y media y las doce, un ulular de sirena, ambulancia, autobombas de esa época, los de la ambulancia y la autobomba de la Segunda Brigada Aérea, estaba al lado ahí. Entonces, dijimos que primero que se nos ocurrió que había visto un accidente de aviación, porque lógico, estábamos al lado de la Base, la Base se movilizaba y pensamos que era eso. Pero, no… resulta que ya pasado el mediodía de aquella jornada 31 de enero del ´64, nos enteramos que había ocurrido un brutal accidente ahí en La Picada”.

El sistema, además, ya empezaba a crujir. Desde 1959, el gobierno de Arturo Frondizi impulsaba un plan para levantar casi 10.000 kilómetros de ramales y reemplazarlos por rutas. En 1962 hubo una huelga ferroviaria de 42 días y se cerraron los talleres de Strobel. Era el comienzo de una larga crisis. En los alrededores de Paraná, el tren marcaba el pulso del día. A las cinco de la mañana salía tocando pito, y los lecheros sabían que ésa era la señal para arrancar hacia la ciudad.

Gabriel Benítez, auxiliar de estación

“Podríamos partir del año ´59, cuando comienza la presidencia de Arturo Frondizi. Se empieza a organizar o se intenta organizar -para ese momento- una modernización del sistema de transporte en todo el país. Y Frondizi toma un plan de un ingeniero estadounidense, Thomas Larkin… que lleva el plan Larkin, el nombre de este ingeniero… que significaba no solamente la reducción de personal ferroviario, sino también aquellos ramales que se consideraban que no eran rentables, reemplazarlo por rutas. Estas rutas iban a estar en su mayoría a la vera de las vías. Y, obviamente, no solamente la reducción del personal, no solamente la reducción de kilómetros de vía… que en ese plan estaba plasmado casi 10.000 kilómetros de vías que se iban a desafectar en todo el país. Y esto lógicamente que genera un gran malestar en todos los trabajadores ferroviarios y, por lo tanto, ya en el año ´62 se hace una gran huelga ferroviaria de 42 días. Esta huelga ferroviaria significó una gran cancelación de los servicios más importantes, no solamente de pasajeros, sino también de carga. Y nosotros, acá en Entre Ríos, obviamente, que tuvo una gran repercusión y podríamos tomar -que me parece que es muy importante- uno de los podríamos decir lo que desató el malestar político por esa huelga, porque se paraban los servicios que en ese momento eran indispensables y podríamos tomar el cierre de los talleres de Strobel en el año ´62, donde justo en esa huelga, en ese paro, se decide cerrar el taller. Y obligando a los trabajadores a viajar todos los días a la ciudad de Paraná para poder trabajar en los talleres de Paraná y otros también se despidieron. Eso fue una de las causas producto del malestar, digamos, de esta huelga, en nuestro caso acá, en Entre Ríos. Después, obviamente, hubo casos similares en otras partes del país”.

Daniel Salva, vecino

“En esa época La Picada había pocas, pocas familias que residían ahí. Entonces, era algo que de lo que se habló. Me contaban y decía la gente que se habló durante mucho tiempo, porque la magnitud del accidente… Aparte, tengo entendido que hasta ese accidente no había ocurrido algo semejante en la provincia. Entonces, imagínate que el tema era tratarlo todos los días (…) Era como para estar conmocionado durante mucho tiempo y ya te digo, me imagino que en ese momento no vivía mucha gente ahí en el lugar. Entonces, fue el doble de conmoción (…) El colectivo se había parado sobre la vía … o sea… no lo agarró a la velocidad normal que hubiese ido porque no hacía mucho había pasado por la estación del tren… o sea que había aminorado un poco la velocidad. Y así y todo fue algo tremendo porque con 17 muertos, pero no había desarrollado toda la velocidad todavía el tren”.

Indo Ríos, jefe Sección Carrocería del FFCC

“El colectivo estaba metido ahí adentro del tren. No sé cómo se lo llevó por delante, no sé (…) La policía estaba. La policía de ahí -de La Picada- no dejaban arrimar a nadie. Ellos sí estaban, cuidando ahí. Porque estuvo hasta el otro día estuvieron la gente apretada ahí. Estaba muerta, ¿no es cierto? (…) Iba de todos lados. Nosotros no pudimos ir de mañana porque trabajábamos. Recién a la tarde nos dimos una vuelta (…) Y porque habrán tenido ellos orden de no dejar pasar a nadie. Porque había gente que tenía plata ahí adentro (…) Lo que pasa es que, de aquel lado del puente, la vía viene a la par de la ruta. Y el colectivo lo viene mirando al tren. E iba a calcular de que se le iban a meter. Sí, eso sí. Ellos estaban mirando. Pero, a pesar de todo, como el tren venía frenando, el colectivo prácticamente no lo tiró lejos, lo chocó nomás. Y quedó ahí… Pero, no quedó, no… Quedó… Si hubiera venido bien a mucha velocidad, pero lo tira quién sabe dónde al colectivo. Para como en ese tiempo eran los colectivos chiquitos”.

El viernes 31 de enero de 1964 hacía un calor agobiante. Esa mañana, un colectivo de la línea Federal salió de la terminal de Paraná rumbo a Santa Elena. Salió con demora: antes de partir, había tenido que pasar por un taller de la avenida Zanni para arreglar el motor de arranque. Llevaba unos veinte pasajeros y en el camino fue subiendo a otros dieciséis. Entre ellos iba un comerciante de Sauce de Luna que había viajado para hacer un trámite bancario. No quería hacer ese viaje. Lo había dicho varias veces en su casa. Pero, había dado su palabra y fue. Otro hombre estuvo a minutos de subir a ese mismo colectivo. Volvía de Paraná y un sobrino lo demoró para conversar y tomar algo antes de seguir juntos. Esa charla le salvó la vida.

Silvina Roldán, hija de una víctima fatal

“Recuerdos propios de ese instante no tengo, porque yo tenía exactamente 2 años y 3 meses cuando ocurrió ese accidente. Entonces, creo que algunas construcciones que tengo se han ido haciendo todo a través del relato. No obstante, yo no recuerdo ese momento. Pero, aunque parezca increíble por la corta edad, recuerdo lo que inmediatamente empezó a suceder. O sea, te diría a partir de mis 3 años o quizás antes, tengo recuerdos bien nítidos y bien vívidos de la situación que vivíamos familiarmente. Yo te cuento que mi madre, Haydée, era oriunda de Viale y mi padre de Maciá. Y cuando ellos se casaron y cuando sucedió este accidente, estaban viviendo en una localidad que se llama Sauce de Luna. Yo en ese momento -como te digo- tenía 2 añitos y 3 meses. Era la primera sobrina, la primera nieta por parte de la familia de mi mamá. Así que teníamos, dentro de lo que se podía, un contacto muy fluido con ellos. Digo, en cuanto a vernos, porque tenemos que ubicarnos en aquel entonces, ¿no? El teléfono… y muchas veces el medio de transporte era el tren. De lo cual tengo algunas anécdotas, porque yo empecé a hablar en forma muy temprana. Y hablaba claramente entonces, pedía que me amamantaran. Y, con el pudor de la época, mi padre decía, me llevaba al buffet y me compraba una gaseosa”.

José Carlos Giannecchini, sobrino de dos víctimas fatales

“Y bueno, era una desesperación total porque no teníamos vehículo, nada. En ese tiempo, qué sé yo, el vecino más cerca que teníamos estaba como a dos kilómetros. Me acuerdo que mi papá se fue a caballo a buscarlo para ir… ya vino el vecino en un Rastrojero que tenían… fueron con mi abuelo a identificar a las tías mías que habían muerto. Después a la noche la trajeron, estaban destrozadas enteras y una prima mía que iba en el medio de las dos sentada, ella se salvó y no le pasó nada, ni siquiera un rasguño tenía… ella prácticamente después nunca más quería hablar del accidente… cuando se le preguntaba lo único que dijo que ella voló por una ventanilla y cayó y disparaba… lo único que quería era disparar y se salvó ella y después un hombre de Bovril, Meregildo Godoy, que tuve la oportunidad de conocerlo después. Pero, el quedó con algunos golpes, quedó con alguna discapacidad”.

Aníbal González, escritor

“Ya LT14 sobre la tarde, que era nuestra información, estaba ahí. Empezó a comentar ya que aparentemente había un colectivero, de apellido Vázquez, que iba manejando un colectivo de la Línea Federal, habría tenido un problema antes de salir acá de Paraná. Y justamente sobre esta misma avenida, acá en Avenida Zanni, había ido a lo Novello para arreglar el motor de arranque y que eso lo había demorado, había atrasado su salida en Paraná de la terminal y que había viajado a alta velocidad. Pero, con el inconveniente que de acuerdo a lo que manifestó el guarda del tren que iba junto con el que manejaba el Ganz, porque era un coche motor de dos vagones, a esa época le decíamos el Ganzto, el Ganz… no sé por qué sería por la firma de la de construcción (cochemotor Ganz o Ganz-Mávag, un famoso tren de origen húngaro que operó en Argentina durante gran parte del siglo XX, apodado cariñosamente por algunos usuarios y ferroviarios como “Ganzito2 por deformación o juego de palabras con el nombre de su fabricante, la firma Ganz de Budapest) ... y bueno, que iba junto con el Ganz adelante cuando ve que está un colectivo parado sobre la vía, porque ese es el detalle… Es decir… Por ahí decían que no, que iba a alta velocidad, que no miró. ¡No! Se le detuvo el colectivo sobre la vía. Eso lo dice el guarda, ¿no? Entonces, eso provocó que él se levantara inmediatamente de adelante donde estaban y empezaron a dar los gritos ´çhocamos´, ´chocamos´, ´chocamos´, y salen a pasar, pero algo así chocamos, habrá dicho dos veces y ¡pum! Chau, se terminó. Fue un accidente brutal que, incluso, los que iban dentro del coche motor sufrieron algunas lesiones, leves por supuesto, no tan graves… lastimadura, gente que caía uno arriba de otros, todo eso por el impacto de acuerdo con la declaración de este hombre -del guarda- había sido realmente terrible el impacto fuerte digamos ¿no?”.

María Inés Cardozo, vecina de La Picada

“Bueno, recuerdo de mis abuelos, más comentarios. Yo estaba justamente en La Picada con mis abuelos. Mi abuela María y mi abuelo José en la casa de Eva Tamburovich… y bueno, estábamos ahí… eso es lo que me contaban mis abuelos porque yo tenía un año y cuatro meses… y me contaban que mis abuelos fueron enseguida, me dejaron con doña Eva a mí y fueron ellos enseguida a ver qué había pasado y que se encontraron con una masacre. Mis abuelos después hablaban poco de ese tema, enseguida. Recién a los años empezaron a contarnos y a decirnos de eso. Pero, por eso me acuerdo. Mi mamá y mi papá fueron a la tarde porque tenían un bebé chiquito, mi hermano, de un mes, recién nacido, así que ellos después fueron a la tarde y me contaban a ver lo que había pasado. Pero, fue un hecho terrible, terrible, terrible (…) Y al ver lo que vieron, claro. Después sí, con el tiempo mi abuelo me contaba cómo había sido. Pero, cuando fui más grande y que entendía más, ¿no es cierto? Pero, fue terrible, terrible, terrible. Así que una masacre, directamente. Pero, bueno, es así… los accidentes (…) Pero… muy valientes al ir ellos a ayudar. Me comentaban que ellos fueron a ayudar. A ayudarle a la gente, porque claro, había gritos, había de todo y no sabían qué es lo que pasaba. Así que bueno, la verdad muy triste, muy triste”.

Pasando el puente, la vía corre a la par de la ruta. Durante ese tramo, desde el colectivo se veía venir al tren. Todo indica que el conductor calculó que alcanzaba a cruzar. No alcanzó. El colectivo quedó detenido sobre las vías. El guarda del coche motor, un Ganz de dos vagones que acababa de dejar atrás una estación y todavía no había tomado toda su velocidad, vio el vehículo parado delante. Se levantó y empezó a gritar que iban a chocar. Alcanzó a decirlo dos veces. Eran cerca de las once y cuarto. El impacto fue brutal. Dentro del tren, los pasajeros cayeron unos encima de otros. Como el coche motor venía frenando, no despidió lejos al colectivo, uno de esos vehículos chicos de la época: lo embistió y lo dejó incrustado, quieto, debajo de la máquina. En San Benito, el ulular de sirenas llenó el aire. Pasaban ambulancias y autobombas de la Segunda Brigada Aérea. Los vecinos pensaron primero que se había caído un avión, algo que en esos años no era raro. Pero todos los vehículos iban hacia La Picada, donde el puesto policial tenía apenas dos o tres agentes y había que esperar la ayuda de Paraná.

Rogelio “Chachi” Marichal, vecino

“Ese día mi padre llegó de Paraná y (…) nomás que se encontró con un sobrino y le dice: ´No, queda todo como conversar´, dice, yo voy hasta Santa Elena, dice. Espérate, después te vas conmigo, quedamos aquí, tomamos y después nos vamos juntos. Entonces, eso era el colectivo, que mi padre hubiera venido en el colectivo. Y ahora, si él pasaba ahí, ¿no cierto?, donde tuvo el accidente, él bajaba. Pero, se demoró un ratito y no era para él (…) En la tarde estuve. Porque yo tenía ahí (…) en La Picada. Y siempre que en la tarde me iba a hacer algo siempre. Y entonces digo vi el accidente, todo lo vi, todo … el accidente (…) En ese tiempo yo trabajaba en el Parque San Martín, ahí trabajaba yo, en ese tiempo. Y ahí trabajaba yo y teníamos un club y estábamos armando un club en La Picada y ahí íbamos a trabajar siempre, ¿no es cierto? … que vi el accidente, pero ya de tarde”.

Aníbal González, escritor

“En realidad, nunca se encontró una explicación de que por qué se detiene sobre las vías, porque el problema mecánico que había tenido ese colectivo era el motor de arranque. Pero, venía marchando, el coche así que el motor de arranque no hacía falta. Únicamente que haya frenado mucho y se le haya detenido el motor y cuando quiso arrancar, no arrancó, puede haber ocurrido. Pero, ese detalle así que en realidad hubiera sido importante encontrarle una explicación, ¿no? … no para los muertos que ocurrieron, ya está… pero, por lo menos la gente que quedó viva para saber qué era lo que realmente pasó, porque eso quedó medio en la nebulosa”.

En La Picada vivían pocas familias. Una pareja dejó a su nieta, de un año y cuatro meses, al cuidado de una vecina y corrió hacia las vías. Había gritos por todas partes. Fueron a ayudar y se encontraron con una masacre. Durante años casi no hablaron del tema. La Policía cortó el paso. No dejaba acercarse a nadie. Los cuerpos quedaron atrapados entre los hierros hasta el día siguiente. Algunos decían que la custodia era tan estricta porque había pasajeros que llevaban dinero encima. Entre los muertos había un sacerdote brasileño que quedó bajo el tren: para sacar su cuerpo hubo que levantar el vagón delantero.

José Carlos Giannecchini, sobrino de dos víctimas fatales

“Por ahí me dicen, ¿cómo podés acordarte de ese cuadro? Pero, era un cuadro de tanto horror y desesperación, que tampoco en el primer momento sabía si venían o no venían porque era de acuerdo con que si la atendía el doctor y alcanzaban el colectivo o no. Y después la desesperación de comunicarte porque no había comunicación en ese tiempo. No había medios para llegar (…) porque veníamos de un problema grande que casi no lo recuerdo porque ahí debía haber tenido dos o tres años… que se hubiera matado un hermano de mis tías éstas que murieron. Y ellas se enfermaron mentalmente y de ahí vino el tratamiento de ellas de tres años que fue también terrorífico para la familia. Y cuando le dieron el alta, que estaban bien, les ocurrió esto … son como quién dice: el destino”.

Silvina Roldán, hija de una víctima fatal

“Y mi madre -por intentar darte una pincelada- fue mi sostén, mi cobijo… el árbol, bajo el que me pude apoyar y cobijar. Mis abuelos maternos fueron nuestro bosque. Porque ellos nos cobijaron a las dos. Solo el amor te salva… Te salva de depresiones, te salva de suicidios, te salva de crear, de tener hábitos no saludables. Entonces, en este momento, te agradezco muchísimo la oportunidad porque cierro un ciclo, aunque yo ya no esté en este plano, libre en mí, todos los días de mi vida. Y agradezco a la vida, a pesar de todo, soy una agradecida a la vida de que tuve la fortuna de nacer en esta familia. La orfandad es una tragedia en sí, porque trae otras tragedias. La orfandad y, sobre todo, la orfandad en la niñez, en una niñez tan precoz, perdón, se acompaña de muchas vulnerabilidades. Un niño, una niña huérfana es mucho más vulnerable que otro niño”.

Ana María Carletti, vecina de La Picada

“Cada vez que uno pasaba ahí se acordaba de lo que uno había visto. ¡Qué no va a estar asustada! Sí, fue muy muy grave. Muy emotivo, porque mi mamá contaba que había 14 personas fallecidas al costado del tren del coche motor. Uno tras otro”.

Las noticias llegaban por las radios a pilas, primero LT14 y después LT9. Se habló de 15 muertos, después de 20. Al final la cifra quedó en 17. Entre las víctimas estaba un hijo del conductor. Con los años, la historia se contó de dos maneras. Para unos, era un nene de tres años que el padre había llevado de paseo para que conociera su trabajo, y que murió unas cuatro horas después. Para otros, era un muchacho de 17 años que acompañaba como guarda al dueño de la empresa, que habría tomado el volante porque el chofer se negó a salir con un colectivo que tenía problemas de frenos. Nunca se supo por qué el vehículo se detuvo sobre las vías. El motor de arranque no hacía falta con la marcha en curso. Tal vez frenó de golpe, se le paró el motor y no volvió a arrancar. Esa pregunta quedó sin respuesta.

Aníbal González, escritor

“Fue una cosa muy llamativa también que a nosotros nos tocaba así, era entrañable para uno… una cosa -cómo puedo decir- impactante, porque acá en este lugar de aquí hacia donde está la calle Miguel David, era un baldío grande del Parque Gazzano… todos eran campos de Gazzano éstos, ¿no? Y resulta ser que todos los restos, lo que quedó de aquel colectivo, quedaron amontonados acá en este lugar. Por eso los traje acá, porque en este lugar no estuvo un mes… estuvo por lo menos seis o siete años, sino más todavía. Después, esto es nuevo, todas estas construcciones que hay acá, pero acá estuvieron toda una parva de hierro y por ahí una parte decía ´Fede´; no alcanzaba ni a terminar ´Federal´. Y ver eso a uno que pasaba en el colectivo acá, porque era gente común, andábamos en el colectivo que iba hacia la Base Aérea o San Benito y pasar por acá y ver eso era impactante… porque hablar de tanta cantidad de muertos en un solo impacto de un accidente no ocurre todos los días”.

Silvina Roldán, hija de una víctima fatal

“Mi padre viajó en un ómnibus, No sé si ese ómnibus salió de Sauce de Luna o venía recorriendo otras localidades. Lo que sí sé es que él no quería hacer este viaje. Y acá yo me permito esta pequeña anécdota… porque era una noche muy calurosa, el ómnibus salía a las 6 de la mañana. Ellos estaban con dificultades económicas. La razón por la cual mi padre viajó a Paraná es porque tenía que ir a hacer un trámite bancario, levantar un documento. Y él se lo manifestó a mi madre en reiteradas ocasiones de que él no quería hacer ese viaje y, finalmente, accedió porque eran buena gente y gente de palabra. Y había que cumplir con ese trámite. Y esa decisión, hasta que ella me la pudo contar, que fue cuando yo ya era muy adulta, fue uno de sus grandes tormentos. Porque estas cosas que hace la mente, de esto no hubiera pasado si hubiera ido yo. Y ella, su explicación era, yo era muy gordita, muy pesada para tener ´upa´, para manejar. Era una bebota gorda, maciza. Entonces, ella le dijo francamente, pero te parece yo con la nena, es diferente. Vos vas y venís. Bueno, esa culpa… carcomió, erosionó parte de su existencia, hasta que lo pudimos hablar. Y a mí, esta profesión y las distintas especialidades que he hecho, me han dado herramientas como para dar vuelta la taba, si querés, para poderle brindar otra mirada, para decir… bueno… pero mira, quizás si hubieras sido vos, hubiera podido pasar esto, esto y esto, o esto y esto y esto, o tal cosa. Y a partir de ese momento, de poderlo hablar, del poder de la palabra, con ese tema se tranquilizó bastante”.

José Carlos Giannecchini, sobrino de dos víctimas fatales

“Siempre que voy tengo el recuerdo ese… a pesar de que a ese lugar lo vi recién cuando tuve 18 años cuando fui al servicio militar… antes no lo conocía nunca. Pero, cuando pasé ahí, que era el cruce ahí, entonces siempre pensé acá murieron mis tías (…) Le he contado y hay mucha gente grande que se acuerdan de ese accidente… porque el apellido mío no es muy conocido, no hay mucha gente con este apellido. Entonces, lo relacionan enseguida con estas chicas que murieron en ese accidente… entonces, me preguntan qué era de esas chicas que murieron en ese accidente y con gente grande, sí. Muchos me han preguntado qué era (…) El colectivo tenía la línea de acá de Paraná, no sé si hasta Federal y entonces pasaba por ahí y la mayoría de la gente que murió era del campo. De Hasenkamp la tomaron como mis dos tías (…) que vivían ahí a 3-4 kilómetros, de donde vivíamos nosotros y el otro no sé quién es, pero es casi la mayoría fue gente del campo”.

Daniel Salva, vecino

“Yo tengo 60 años y en esa época, ya te digo, yo cuando fui ahí tenía 5 años… así que era, era muy… eran temas muy delicados en ese momento y, obviamente, lo hablaban los mayores. Y nosotros los chicos teníamos suerte si nos dejaban estar presentes mientras ellos hablaban; porque si no nos mandaban a jugar, nos mandaban afuera. Pero, pero cuando ellos hablaban no era para que estuviéramos presentes nosotros”.

Durante meses no se habló de otra cosa. En el club, en los almacenes, en la verdulería y en la panadería de San Benito, todos repetían lo mismo. Hasta ese momento no había ocurrido nada igual en la provincia. Cuando los mayores hablaban del tema, a los chicos los mandaban a jugar afuera. Los restos del colectivo terminaron amontonados en un baldío cerca del Parque Gazzano, en Paraná. Estuvieron ahí seis o siete años. En uno de los hierros todavía se leía una parte del nombre de la línea.

Silvina Roldán, hija de una víctima fatal

“Honestamente no sé cuántas personas fallecieron en este accidente. Porque cuando yo busqué información, no la encontré. De todas maneras, para quienes sufrimos una tragedia, para quienes sufren una tragedia, no importa el número. Solamente lo que hace el número es multiplicar el número de víctimas”.

Aníbal González, escritor

“Yo te estoy hablando desde la parte más entrañable, el sentido que uno era un pibe y en esa época no se permitía a los jovencitos andar en ese tipo de aventura o experiencia de ver tanta magnitud de sangre, de accidente, ¿no? Por eso digo que a mí me causó un impacto en ese sentido. Insisto, yo no estuve ahí, ni me hubieran permitido por nada del mundo que fuera. Pero, de los comentarios que se hizo, por ejemplo, yo de San Benito, eso fue todo el mundo, los mayores, ¿no? En el club, en el almacén de (José) Gasparín, en el almacén de (Pedro Crisólogo) Vieytes, en la verdulería, en toda la panadería de Zampieri, todo el mundo comentaba lo mismo, era vox populi todos los días, durante mucho tiempo, realmente lo que había ocurrido ahí (…) Hay que tener en cuenta que la comisaría de La Picada en ese momento tenía dos agentes o tres a lo sumo. Era un puesto, un parador de Policía, no era una comisaría. Entonces, había que esperar la llegada de la gente de Paraná. Yo lo que recuerdo es que a la par de las ambulancias de Paraná y de la sirena de los Bomberos, pasaron los Bomberos y ambulancias de la Segunda Brigada Aérea. Que por eso nosotros primera impresión, un accidente de aviación, ocurría, sabía ocurrir eso. En esa época estaban los aviones que sabían caerse bastante seguido, había entrenamiento, etcétera… Había accidentes de aviación en esa época. Incluso, en el mismo San Benito cayeron dos aviones… en fin. Entonces, nosotros relacionamos en una primera impresión de que había sido un accidente aéreo, mirábamos para todos lados a dónde habría ocurrido. Pero, todos se dirigían -por supuesto- cruzando San Benito hacia la zona de La Picada. Hubo que esperar, como digo. Ya pasado el mediodía ya se sabía perfectamente lo que había ocurrido. El accidente creo que fue a las 11:15 por ahí. Y ya pasado el mediodía ya se sabía perfectamente lo que había ocurrido con el accidente”.

Silvina Roldán, hija de una víctima fatal

“Cuando estamos hablando de Estado, estamos hablando de algo que es permanente. No estamos hablando de nada que sea político o partidario. No importa el gobierno que sea, el Estado siempre está ¡ausente! Está ausente porque seguimos sin controles. Fue una gran verdad la que me dijo. El tren pasaría, sí, pero faltarían barreras, faltarían medios de seguridad, faltarían controles. Yo no sé si esto fue así o no. Pero, es lo que ella me relató. Y era una mujer de poco hablar. Y cuando hablaba, decía cosas que las tenía por sabidas (…) Lo que ella me narró fue que el ómnibus, que como te comenté, no sé la empresa, pertenecía a Sauce de Luna o vendría de otro lugar, el chofer que tenía que salir se negó a hacerlo porque el colectivo no tenía frenos. Y en su lugar salió el dueño de la empresa y llevó como boletero, como guarda, a su hijo de 17 años. Y ambos fallecieron. Créeme que yo, lejos de tener resentimiento o bronca o rencor u odio, he rezado siempre por ellos desde que era muy chiquita y por las familias que no conozco… Pero, conociendo lo mío, puedo inferir… Está bien, cada familia vive la situación. No todos padecemos igual… Pero, ellos siempre han estado en mi pensamiento, que lo siguen estando”.

En Sauce de Luna, una mujer quedó viuda con una beba de dos años y tres meses. El negocio familiar no se sostuvo. Madre e hija volvieron a Viale, a la casa de los abuelos. La mujer cargó durante décadas con una culpa: pensaba que, si hubiera viajado ella, nada habría pasado. No había ido porque la beba era pesada para llevarla en brazos. Recién pudo hablarlo cuando la hija ya era adulta. Nunca tuvo contacto con otras víctimas. Tampoco hizo reclamos por daños. No quería sacar provecho de esa muerte. La hija estudió Medicina y descubrió, ya como profesional, que lo suyo eran crisis de pánico que aparecían con cada pérdida brusca. Todavía hoy evita las despedidas en las terminales de ómnibus. Nunca guardó rencor. Reza desde chica por el conductor, por su hijo y por las familias que no conoce. Hace mucho decidió dejar de vivir como la huérfana.

Silvina Roldán, hija de una víctima fatal

“Mi madre -me consta- no tuvo contacto a futuro con otras víctimas de esta tragedia. Al día de hoy es común que nosotros oímos que la gente se reúne para sostenerse, para hacer los reclamos legales, para llevar adelante estas causas, para impulsarlas, para infinidad de situaciones. Yo creo que la razón, creo, la razón por la cual nosotros no tuvimos vínculo con ninguna persona… yo no sé de otras personas… fue porque entiendo que este tren correspondía al ramal Urquiza y a su vez a Ferrocarriles Argentinos. Y frente a semejante tragedia, seguramente hubo gente que hizo un reclamo por daños, por perjuicios y todo lo que significa. Y no fue el caso de mi madre. Esto también lo hablamos siendo una mujer adulta y en algún punto -y espero que se entienda-, era fundamentalista: yo no voy a lucrar con… Entonces, ¿por qué abro esta ventana, esta puerta? Las cosas han cambiado mucho. La gente hoy está más informada. Pero, estas cosas, si nos corremos de las ciudades más desarrolladas, y te vas un poquito en cada provincia a zonas más alejadas, menos pobladas, con menos información, con menos medios, con qué sé yo... te puedo asegurar que existe la misma desinformación que pudo haber existido hace 50-60-70 o 100 años. Hay gente que no sabe que existen plazos legales para hacer un reclamo. Yo entiendo que vos puedas estar, lo entiendo, lo acepto, jamás se los cuestioné, todo lo contrario: eso hizo que yo valorara mucho más todo lo que ella hizo para sobrevivir y para hacer de mí la persona que soy. Pero, es importante… Yo no sé qué alcance tiene este programa, pero… Hoy la comunicación digital nos da esa posibilidad de llegar hasta quién sabe dónde. Entonces, es saber que las víctimas tienen tiempos legales para hacer sus reclamos, sus demandas, que son válidos, que no es lucrar”.

Aníbal González, escritor

“Fue el impacto, por lo que comentaba el guarda, que le cayeron incluso encima de él, lo tumbaron, se cayó, pero imaginarse un semejante impacto, se tiene que haber lesionado. Y el colectivo -en realidad- la desgracia de los que subieron de viaje, porque salieron con 20 pasajeros y en el viaje levantaron 16 desde Paraná hasta La Picada, muchos pasajeros. Y qué desgracia para esa gente que realmente tiene improviso, en cuestión de pocos minutos tuvieron semejante fin, porque fue así ¿no? Y lo más desgraciado también, que eso sí seguramente ya lo comentaron, es la muerte del chico, del hijo del chofer, que eso fue tremendo. Tres años el chico y viene a caer ahí porque iba de paseo. Lo llevaba el padre para que conozca como experiencia lo que era andar arriba del trabajo de lo que hacía su papá. Y encontrar la muerte, murió a las cuatro horas creo el chico, de tres años que también (…) el hijo de Vázquez que era el chofer del colectivo, ¿no?”.

Silvina Roldán, hija de una víctima fatal

“Muchas veces me he dicho que esto es un desastre. Pero, es probable que en algún momento se ponga interesante. Así que vamos a esperar este momento. Y ocurre… Ocurre … el milagro ocurre. Uno está vivo por algo… Y yo… creo que tengo … no la obligación… más bien, la certeza que, si estoy viva, mi existencia tiene que valer la pena. Y yo me levanto todos los días de mi vida, agradeciendo estar viva. Y pidiéndole a Dios que me use para sus objetivos. No sé si lo logro, pero lo intento. Y espero no dejar de intentarlo nunca”.

Años después, en un viaje por el país, la madre le dio su propia explicación: si ya no ocurrían accidentes como el que mató a su padre, era simplemente porque el tren había dejado de pasar. Y si pasara, seguirían faltando barreras, controles y medidas de seguridad. Hoy los trenes que cruzan Paraná van despacio. Y en algunos pasos a nivel de la ciudad, todavía no hay barreras.

Memoria Frágil: el mediodía en que se detuvo La Picada