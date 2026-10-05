El Vaticano publicará “El diario personal del papa Francisco”, escrito por el cardenal “Tucho” Fernández

El papa Francisco nombra cardenal a Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, durante el Consistorio Público Ordinario para la creación de nuevos cardenales en la Plaza de San Pedro, el 30 de septiembre de 2023.

En lo que causó gran sorpresa en el Vaticano porque casi nadie sabía de su existencia, el Vaticano anunció este lunes que publicará “El diario personal del papa Francisco”, un libro que saldrá a la luz el 24 de noviembre próximo en cinco idiomas, firmado por uno de sus máximos colaboradores, el cardenal Víctor Manuel “Tucho” Fernández.

Se “trata de un texto de excepcional valor e importancia para conocer aún más la persona del pontífice jesuita que ha guiado la Iglesia católica desde el 13 de marzo de 2013 hasta su muerte, el 21 de abril de 2025”, indicó un comunicado de la Librería Editrice Vaticana (LEV), la editorial de la Santa Sede.

📖 IL DIARIO PERSONALE DI PAPA FRANCESCO.

Dal 24 novembre le pagine personali di Jorge Mario Bergoglio diventano un libro, presentato e commentato dal card. Víctor Manuel Fernández. 🌍 Un’uscita mondiale in 94 Paesi e 5 lingue: italiano, spagnolo, inglese, portoghese e francese. https://t.co/vptymfgmIc — Libreria Editrice Vaticana (@LVaticana) October 5, 2026

La obra “presenta y comenta apuntes que Bergoglio hizo entre el 20 de diciembre de 1992 y el 18 de agosto de 2024”, también anticipó la LEV. Es decir, el libro cubre un arco de tiempo muy extenso: posterior a su designación como obispo auxiliar de Buenos Aires en mayo de 1992, justo después de su período de “exilio” en Córdoba después de haber sido un cuestionado superior de los jesuitas e incluye también sus años de arzobispo porteño en tiempos siempre turbulentos de la historia argentina -con su designación al cardenalato por parte de san Juan Pablo II en febrero 2001, mismo año de la terrible crisis en el país- y luego, gran parte de su pontificado, publicó el diario La Nación.

No casualmente, LEV debe haber decidido publicar este libro después del primer viaje que el papa León hará a la Argentina, pasando antes por Uruguay y luego por Perú, del 6 al 17 de noviembre próximo.

Escrito por el cardenal Fernández, teólogo cordobés de 64 años, autor de diversos libros y la única persona de confianza, de su misma nacionalidad, que el papa Francisco decidió traer a la curia romana en julio de 2023 como prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la FE -el exSanto Oficio, “ministerio” del Vaticano que se ocupa de salvaguardar la ortodoxia católica-, el libro será difundido en contemporánea mundial en 5 idiomas y será distribuido el 24 de noviembre en 94 países del mundo. De unas 160 páginas, será publicado en italiano por LEV, en español, inglés y portugués por Penguin Random House y en francés por Editions Albin Michel.

“Es un gran honor para nosotros publicar este texto del cardenal Víctor Manuel Fernández: a través de este libro, que estamos convencidos de que será apreciado por lectores de todo el mundo, podremos conocer aún mejor la vida interior del Pontífice argentino”, dijo Andrea Tornielli, director editorial del Dicasterio para la Comunicación.

Lorenzo Fazzini, responsable de LEV, recordó que la editorial vaticana se dedica a difundir las palabras de los papas a nivel internacional. “Este año hemos curado la publicación y distribución de escritos de Robert F. Prevost, actualmente el Papa León XIV, de su etapa como Prior General de los Agustinos, Libres bajo la gracia, que ya se ha publicado en varios idiomas y nos complace enormemente poner pronto a disposición de los lectores en Italia y —a través de diversas editoriales— en todo el mundo estas reflexiones personales del papa Francisco, presentadas en un libro escrito por uno de sus colaboradores más cercanos, el cardenal Víctor Manuel Fernández”, añadió.

En El Sucesor, mis recuerdos de Benedicto XVI, el libro-entrevista que hizo junto al periodista español Javier Martínez Brocal en 2024, el papa Francisco había dicho que pensaba deshacerse personalmente de sus escritos más íntimos. Tras ser consultado si pensaba pedir en su testamento que se quemaran todos sus papeles, como hicieron san Juan Pablo II y Benedicto XVI “pues eran notas no revisadas y fuera de contexto”, en efecto, Francisco contestó: “No, no, ya me ocupo yo de adelantar ese trabajo”, señaló el diario La Nación.

Por todo lo anterior, se deduce que probablemente se trata de escritos de diversos temas que el papa Francisco evidentemente quiso que se conocieran, a los que el “Tucho” -con quien debe haberse puesto de acuerdo-, puso en forma de diario y comentó. Habrá que esperar para conocerlos, en medio de gran expectativa, sobre todo tratándose de un Pontífice como Francisco, que concedió decenas de entrevistas y que publicó libros -el último, la autobiografía Esperanza.