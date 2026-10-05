Le dieron el Nobel de Medicina a científicos que descubrieron cómo controlar el cerebro y las neuronas con luz

El Premio Nobel de Medicina 2026 fue otorgado al estadounidense Karl Deisseroth y a los alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel por sus descubrimientos sobre los canales iónicos activados por luz y la optogenética, una técnica que permite activar o desactivar células nerviosas individuales en un cerebro vivo. El Comité Nobel consideró que sus investigaciones sentaron las bases de una nueva era en la neurociencia.

Hegemann y Nagel descubrieron a comienzos de los años 2000 una proteína, la canalrodopsina, en la superficie de Chlamydomonas, un alga de una sola célula que se orienta hacia la luz. Cuando recibe luz azul, la proteína abre un pequeño canal por el que entran partículas con carga eléctrica y se genera un impulso eléctrico. Y lo más llamativo: la proteína funcionaba igual en cualquier célula donde la colocaran, que pasaba a responder a la luz.

El paso siguiente lo dio Deisseroth. Tomó el gen de esa proteína y lo introdujo en neuronas de rata. Al iluminarlas con luz azul, logró que dispararan una señal nerviosa. Publicó ese avance en 2005 y, dos años después, consiguió que el interruptor funcionara dentro del cerebro de ratones vivos, publicó Ámbito.

Quién es Karl Deisseroth Nació el 18 de noviembre de 1971 en Boston, Estados Unidos, y tiene 54 años. Al momento de recibir el premio trabajaba en el Instituto Médico Howard Hughes y en la Universidad de Stanford, en California. Fue quien convirtió el hallazgo del alga en una herramienta concreta para la neurociencia: llevó la proteína a las neuronas y demostró que se las podía encender con luz, primero en células de rata y después en ratones vivos.

Quién es Peter Hegemann Nació el 11 de diciembre de 1954 en Münster, Alemania, y tiene 71 años. Es investigador de la Universidad Humboldt de Berlín. Su trabajo arrancó con una pregunta simple: cómo hace el alga Chlamydomonas para nadar hacia la luz. Esa curiosidad lo llevó, junto con Nagel, a descubrir la canalrodopsina.