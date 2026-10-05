Majluff: “La economía es la primera preocupación de la gente, la corrupción queda en tercer lugar”

El titular de la Consultora Mercado, Jorge Majluff, brindó un panorama de las principales preocupaciones de la opinión pública y del posicionamiento de los dirigentes a nivel nacional y provincial de cara a las elecciones del año próximo.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Majluff aclaró que en las encuestas de opinión pública “no es un escenario real lo que se mide hoy porque cuando uno aborda a un encuestado en esta época, lejos de una elección, la gente responde a quién votaría, responde sobre la imagen del funcionario en el caso de que lo conozca, pero no es que previamente a la pregunta ya tenía formada la opinión. Se genera una respuesta medio en el momento, por lo tanto, los resultados que uno obtiene en esta época, un año anterior a la elección, hay que tomarlos con mucha relatividad”.

“Es un error decir que fulano no es competitivo porque mide 3% la provincia, porque es natural que así sea. Nunca nadie, un dirigente provincial, midió un año antes de la elección un número considerable como para decir que puede ser el representante opositor. Un año antes de la elección, o fuera del año electoral concretamente, la gente no mira con profundidad el arco opositor, mira todo el tiempo y vive todo el tiempo las consecuencias de las acciones de los oficialistas, en todos los niveles, provincial, nacional y municipal”, explicó.

En cuanto a los temas de preocupación de la gente, detalló que “el primero, sin dudas, es la economía, y a su vez dividida en dos partes importantes: el miedo de perder el trabajo o la pérdida de trabajo y no poder encontrarlo, todo lo que tenga que ver con el vínculo laboral. En segundo lugar, muy cerquita y empardado, viene otra cuestión relacionada a la economía, que es el poder adquisitivo, que no alcanza para llegar al fin de mes. Dentro de eso podemos meter también las cuestiones del endeudamiento que están teniendo las familias para poder solventar los gastos corrientes. En tercer lugar, está el tema corrupción, pero lejos en cuanto a porcentaje”.

En relación a ello, analizó: “Siempre hago una analogía con la escala de la pirámide de necesidad de Maslow, en cuanto a que el hombre va teniendo necesidades según vaya cubriendo las más básicas previamente. Acá, como la cuestión económica, que es elemental para sobrevivir, no está cubierta de manera completa, la gente no mira a otras cosas porque le queda muy lejos. Primero, quiere resolver esto y cuando la situación económica mejore, seguramente la corrupción va a salir en el primer lugar. Más allá de que probablemente sea la corrupción lo que explique la mala situación económica, pero a ese nivel de análisis la gente, por lo general, no lo hace. Así que por eso el tema corrupción sale, pero en segundo plano”.

También planteó que “cada vez hay sectores de la sociedad más huérfanos en cuanto a que no encuentran con mínima realidad, ni siquiera en forma difusa, en quién poder depositarle la esperanza en el mediano y largo plazo. O sea, la falta de representatividad es muy manifiesta, muy clara, se vota o se elige a un candidato u otro, especialmente a nivel nacional por el anti, por el no volver al pasado, más allá de que salvo que tenga el DeLorean de Volver al Futuro, volver al pasado es imposible. Lo que prepondera no es un apoyo a una idea, un apoyo a un proyecto, a un programa, a una plataforma, sino lo que prevalece es el sentimiento anti. Hoy pareciera ser una competencia de profundidad del rechazo a Milei o el rechazo al peronismo, que pareciera ser el vector que va a terminar definiendo la elección del año que viene”.

Y agregó que “a su vez de esos rechazos tan profundos que uno ve, hoy por hoy el rechazo al peronismo pareciera ser más profundo, pero esos dos rechazos juntos, por momentos te da la sensación de que hay espacio para generar una tercera fuerza. Pero después aparecen cosas como Brasil, con quien somos muy parecidos electoralmente, y eso genera nuevamente dudas de si esa posibilidad de un tercer espacio es una posibilidad concreta”.

Consultado por la figura del peronismo que genera ese rechazo, sea Cristina Kirchner o Axel Kicillof, Majluff aclaró que “hay que centrar el análisis y hay que profundizarlo en un sector concreto de la población. Para ese 30% del núcleo duro que tiene Milei, Kicillof, Massa, o cualquier dirigente peronista, es lo mismo. Entre comillas y poniendo en boca de ellos algo muy sencillo, para ellos todos los peronistas son chorros. Después, hay un 25 o 30%, depende de la ciudad o de la provincia, de peronismo que con más o menos placer, con más ganas o menos ganas, votaría Massa o votaría Kicillof. Y después tenemos más o menos un 35%, 40%, 45%, depende de la provincia, de tejido blando social desde lo político donde hay que hacer una mirada más fina y ver quién puede lograr mayor adhesión dentro de ese campo”.

Explicó que “en ese campo, en ese sector blando, hay que agudizar la visión porque los otros dos son muy duros, no se mueven, por más que la coyuntura sea muy marcada o haya alguna decisión fuerte o cualquier cuestión importante que surja, difícilmente esos duros se muevan. Y en ese ámbito está muy parejo que hay alto rechazo por esas dos figuras, Kicillof y Massa, pero levemente me da la sensación de que Massa podría tener algún poquito más de margen o un poquito más de posibilidades de lograr alguna adhesión”.

Aclaró que “no es que Massa conserve una imagen a favor; tiene una fuerte imagen negativa, pero Kicillof también. No obstante, Kicillof debe ser uno de los pocos dirigentes nacionales con tantos años en política y tantos años en gestión que no tiene causa de corrupción pendiente. Es claramente un tipo que se ha manejado con total honestidad, pero tiene mucha campaña en contra también y además, para el sector kirchnerista no es un kirchnerista y para los no kirchneristas es kirchnerista. Y eso creo que es un problema para él”.

“He visto números de distintos lados del país. En el norte mide más o menos bien, en la provincia de Buenos Aires más o menos bien, pero en el centro del país, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, mide muy mal. Y en el sur algo intermedio. Yo no le veo recorrido como para decir, si pasa tal cosa o tal otra, se puede llegar a transformar en un candidato potente. Nada es imposible, menos en la política argentina, pero le veo ese techo que le pone el halo kirchnerista”, evaluó respecto del posicionamiento de Kicillof.

Realidad provincial

Sobre el interés de la opinión pública entrerriana, Majluff afirmó que “en el ámbito provincial, el calor, el interés, la información, es mucho menos fuerte. Es como una competencia que la gente tiene bastante menos presente en su cabeza. En las conversaciones de los entornos de trabajo, por ejemplo, se habla mucho más de las cuestiones nacionales o de Milei que de Frigerio. Así que no hay una analogía muy comparable en cuanto a lo que pasa con lo nacional y con lo provincial”.

En cuanto a las alternativas al oficialismo en la provincia, consideró que “es un gran tema que le da una gran ventaja al gobernador de turno de la provincia, en este caso Frigerio, como así también la tuvo (Gustavo) Bordet y también la tuvo (Sergio) Urribarri, que no hay dirigentes opositores que tengan niveles de conocimiento ni siquiera altos como para competir mano a mano en igualdad de condiciones. El punto de partida de una campaña de un gobernador versus algún dirigente provincial, es mucho más favorable para el gobernador de turno, porque por ejemplo Frigerio debe tener en la provincia un nivel de conocimiento, como cualquier gobernador, superior al 90-95% tras tres años de gestión”. “El segundo dirigente que podríamos catalogar en lo provincial, sea (el intendente de Concepción del Uruguay, José) Lauritto, (la intendenta de Paraná) Rosario Romero, cualquiera que se te ocurra, debe tener un nivel de conocimiento no mayor al 50%. Así que eso les da una gran ventaja a los oficialistas provinciales y en este periodo esto no es la excepción”, concluyó.