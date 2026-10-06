Emitieron alerta por tormentas en Entre Ríos y advierten sobre posible caída de granizo

Entre Ríos y Santa Fe estarán este miércoles 7 de octubre bajo alerta amarillo por tormentas fuertes. La advertencia incluye a ambas provincias y se prevén fundamentalmente entre la tarde y la noche.

El alerta fue emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Santa Fe y Entre Ríos solamente para este miércoles. Dicha advertencia cesaría a la medianoche, en el comienzo del jueves.

“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes“, indica el SMN.

Por otro lado, se anticipó que “se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual”, publicó Ahora.