Alerta naranja por tormentas para toda la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que tendremos un miércoles con lluvias y tormentas en la provincia. En esa línea, se anuncia que rige un alerta naranja que comprende los departamentos de: Colón, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Villa Paranacito, Gualeguay, Tala y Victoria.

El alerta amarillo está pronósticado para los departamentos: Diamante, Paraná, Nogoyá, Villaguay, San Salvador, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y La Paz.

Las tormentas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual, publicó Ahora.

Así estará el tiempo este miércoles

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 16 grados y la máxima alcanzará los 23 grados. En la capital y alrededores se anuncia una jornada con tormentas de variada intensidad.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 17 grados y una máxima de 23 grados. Allí se prevé tormentas fuertes en horas de la tarde.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 14 grados y una máxima de 21 grados. En estas localidades se pronostica un miércoles con tormentas fuertes.