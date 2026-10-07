El Servicio Meteorológico emitió un alerta a corto plazo por posible granizo en la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este miércoles por la mañana un aviso a corto plazo de carácter urgente por tormentas fuertes con lluvias intensas y ocasional caída de granizo que afecta directamente al sur de Entre Ríos.

La medida rige desde las 10.30 para los departamentos de Gualeguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy, y se extiende también a localidades vecinas de Santa Fe (Constitución) y del norte de Buenos Aires (Arrecifes, Baradero, Pergamino, Ramallo, San Nicolás y San Pedro).

Este aviso inmediato se da en el marco de un escenario meteorológico muy inestable en la región. Actualmente, rige una alerta naranja para toda la franja sur y este de la provincia, incluyendo además a Victoria, Colón, Tala y Uruguay.

Para la tarde de este miércoles se anticipa una intensificación de las tormentas, las cuales podrían ser localmente severas, con ráfagas de viento de hasta 75 km/h, fuerte actividad eléctrica y acumulados de agua que podrían rondar entre los 40 y 60 mm.

Por otra parte, el resto del territorio entrerriano —incluyendo a Paraná, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador— se mantiene bajo alerta amarilla. En estas zonas se prevén lluvias de variada intensidad con un mejoramiento progresivo hacia la noche, publicó Ahora.

Ante el peligro inminente que representan los avisos a corto plazo, las autoridades de Defensa Civil reiteran a la población la necesidad de permanecer en construcciones cerradas, asegurar objetos sueltos en patios y balcones, y evitar por completo la circulación por la vía pública y rutas de la provincia mientras se desarrolle el temporal.