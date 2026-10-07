Vecinos del Parque Urquiza de Paraná reclaman por residuos de una obra que llegan a los desagües pluviales

Vecinos del Parque Urquiza, en Paraná, manifestaron su preocupación por una situación que, según denunciaron ante ANÁLISIS, se habría repetido en al menos tres o cuatro oportunidades en una obra ubicada sobre calle Tucumán al 600, aproximadamente.

De acuerdo con el reclamo, durante trabajos realizados en el edificio, camiones de hormigón con bomba habrían efectuado tareas de lavado o enjuague cuyos residuos terminan circulando por el cordón cuneta hasta llegar a los desagües pluviales de la esquina.

Los vecinos señalaron que la situación ya fue denunciada a través del 147 y que, en algunas de las ocasiones, habría ocurrido incluso en presencia de inspectores municipales. La última situación denunciada se registró el miércoles pasado y, según indicaron, todavía pueden observarse restos y huellas del material sobre la calzada.

La obra está ubicada en inmediaciones de calle Tucumán al 640 y está a cargo de la Empresa Constructora del Paraná, con la arquitecta Dujovne como responsable de la obra, según señalaron los vecinos.

El reclamo fue trasladado a las autoridades, entre ellas a Eduardo Lorefice, Secretario de Planificación e Infraestructura, para solicitar que se tomara conocimiento de la situación y consultar si se labró un acta por lo ocurrido.

Los habitantes de la zona remarcaron además que las consecuencias pueden observarse a lo largo de varias cuadras. Según describieron, desde el edificio hasta la esquina de Mitre pueden verse manchas y huellas de restos del material en distintas rampas de ingreso a cocheras de viviendas particulares.

Los vecinos aclararon que no pudieron determinar con precisión qué tipo de material fue arrojado a la vía pública, aunque señalaron que no se trataría del hormigón tradicional y que en las últimas oportunidades habría intervenido otra empresa hormigonera.

Ante la reiteración de los episodios, los habitantes del sector reclaman que se determine si se labraron las actas correspondientes, se identifique el material que llegó a los desagües y se adopten medidas para evitar que los residuos de la obra continúen siendo arrastrados hacia el sistema de drenaje pluvial de la zona.