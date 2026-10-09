Cáncer de mama: detectado a tiempo tiene un 90% de curación y una mamografía lleva solo cinco minutos

El cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres de Argentina. Se diagnostican entre 20.000 y 22.000 casos nuevos por año y se registran unas 6.000 muertes. Pero hay un dato que cambia todo: detectado en un estadio inicial, tiene un 90% de curación.

"No perdamos esto de que es un cáncer prevenible con un estudio como es una mamografía", planteó la médica ginecóloga Betiana Fornasari, referente provincial del Programa de Cáncer de Cuello de Útero y de Mama.

Fornasari dialogó con Un martillo para darle forma, por Radio Plaza, en el marco de octubre, el mes de concientización sobre el cáncer de mama. "La mamografía es un estudio que te lleva cinco minutos y es bastante bien tolerada. Puede molestar un poco, pero nada más", explicó.

Detectarlo cuando es "bien chiquitito"

Fornasari explicó que la cantidad de casos nuevos es difícil de reducir, "porque se pueden dar por cualquier motivo". Lo que sí puede cambiar es el momento del diagnóstico.

"Lo importante de esto es que si yo voy a presentar un cáncer de mama, me lo puedan detectar en un estadio inicial, cuando es bien chiquitito, porque ese estadio inicial tiene un 90% de curación", remarcó.

La diferencia es enorme. "No es lo mismo que me lo detecten con una mamografía, cuando es chiquito y se puede tratar y se puede curar, a que lleguemos a un estadio mayor", advirtió. En ese caso, la mujer "va a requerir otro tipo de tratamientos" y aumenta la mortalidad.

Cuándo hacerse la mamografía

La recomendación es hacerse la mamografía de rutina todos los años a partir de los 40, junto con el Papanicolaou y los demás controles ginecológicos. Si no hay antecedentes, la primera mamografía ya puede hacerse a los 35 años.

Fornasari también respondió a uno de los temores más frecuentes: "Algunos te dicen 'no, que la radiación'. Es mínima la radiación, y con una mamografía a tiempo, ese cáncer se va a curar".

Y explicó por qué el control debe ser anual, aunque el anterior haya dado bien: "A veces me dicen 'yo lo hice en mi control, estaba todo bien el año pasado, y ahora apareció algo'. Pero apareció algo que lo podemos tratar a tiempo".

El autoexamen no alcanza

La especialista valoró el autoexamen mamario, pero advirtió sobre sus límites. "Cuando yo me toco la mama y encuentro un nódulo, un tumor, ya tiene un tamaño importante, porque perdimos ese momento de detectarlo en nivel inicial", explicó.

En cambio, la mamografía "es un estudio que detecta la lesión de manera milimétrica". "Es importante el autoexamen, pero también es muy importante que hagamos el estudio de la mamografía", insistió.

Dónde hacerla sin costo en Paraná

La falta de recursos no tiene por qué ser un obstáculo. En los hospitales públicos se realizan mamografías sin costo. En Paraná, el estudio se hace en el Hospital San Martín y en el Hospital de la Baxada, además de las instituciones privadas.

Más allá de octubre, Fornasari pidió que las mujeres sostengan el control ginecológico durante todo el año y "que puedan consultar con su ginecólogo de confianza".

Antecedentes familiares: avisar al médico

Sobre los antecedentes, la ginecóloga aclaró que "el cáncer heredofamiliar de mama sí se da, pero no es el más frecuente de todos los cánceres". Por eso, tener o no antecedentes no reemplaza el control anual.

"Si hay antecedentes, siempre le decimos a los pacientes que le digan a su ginecólogo, porque el ginecólogo va a evaluar si se adelanta esa mamografía", explicó.

Una vida más saludable

Consultada por los hábitos, Fornasari reconoció que bajar el estrés "es muy fácil decirlo", pero difícil de lograr. Su recomendación fue simple: "No fumo, me alimento bien, hago actividad física, me hago los controles, llevo una vida lo más organizada y saludable que pueda".

Esos hábitos, dijo, sirven "para todo tipo de patología", porque ayudan "a que el cuerpo esté saludable, que las defensas estén bien".