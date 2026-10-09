Cómo son las condiciones climáticas para este fin de semana largo en la provincia

El pronóstico anticipa lluvias intensas en distintas regiones del país y posibles tormentas en Entre Ríos durante el viernes y parte del sábado. Desde el domingo mejorarían las condiciones.

En los últimos días, los acumulados que han recibido las diferentes provincias han tenido una distribución homogénea en el litoral y el este y noreste bonaerense, que registraron las mayores precipitaciones en las últimas 24 h.

Las tormentas siguen activas en Corrientes, Misiones y el este de Formosa, con avisos a muy corto plazo en el sur misionero. El alerta amarilla, con 30 a 50 mm, alcanza además al norte de Misiones, Santa Fe, Chaco, el nordeste entrerriano, Santiago del Estero y Córdoba.

Según el modelo europeo ECMWF, citado por Meteored, entre este viernes y el domingo Misiones, el este formoseño y el norte correntino podrían acumular entre 80 y 130 mm adicionales. Las rutas anegadas complicarán los traslados.

En Cuyo, la humedad contra la cordillera dejaría más de 50 mm de manera localizada en Mendoza y San Juan.

En zona cordillerana, el SMN advierte nevadas de 20 a 40 centímetros y ráfagas del oeste superiores a 100 km/h. Para viñedos y frutales en plena brotación, ese combo de agua y frío merece atención. En el norte patagónico siguen las lluvias persistentes, de 10 a 20 mm.

Probable sudestada en el fin de semana

Un rasgo especial de los próximos días, será el cielo mayormente nublado en el AMBA, con lloviznas dispersas y temperaturas algo frescas para la época, entre 12 y 18 °C.

Luego de rotar el viento al sudeste el viernes, el sábado soplará a unos 50 km/h sobre el Río de la Plata y, como el viento persistirá de ese sector, el río responderá: se espera un apilamiento del agua sobre la costa bonaerense, con probables anegamientos en zonas bajas costeras, publicó El Once.

Por otra parte, la costa atlántica bonaerense tendrá lluvia casi continua hasta el domingo, con ráfagas de 50 a 70 km/h del este y luego del sur. El NOA, el centro y el norte patagónico sumarían entre 5 y 30 mm, y el domingo puede asomarse tímidamente algo de sol en el AMBA.

Para el campo, el mensaje es paciencia: en el NEA y el Litoral las lluvias volverán a cerrar ventanas de siembra.

Cómo estará el fin de semana largo en Entre Ríos

El pronóstico para el fin de semana largo en Paraná anticipa un comienzo con lluvias y tormentas, seguido por una mejora de las condiciones meteorológicas desde el sábado. Según los datos publicados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas máximas oscilarán entre los 18 y los 20 grados durante los próximos días.

Para este viernes 9 de octubre, el organismo nacional prevé una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 18. Para la mañana, la tarde y la noche se anuncian precipitaciones, con probabilidades de entre el 10% y el 40%.

El sábado 10 comenzará con posibilidad de tormentas durante la madrugada, aunque la probabilidad de precipitaciones disminuirá a lo largo de la jornada. Se prevé una mínima de 13 grados y una máxima de 19, con cielo parcialmente nublado durante buena parte del día.

Domingo sin lluvias y con temperaturas agradables

El domingo 11 de octubre se presentará como una de las jornadas más favorables del fin de semana largo. El SMN anticipa una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 20, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de precipitaciones.

Para el lunes 12 de octubre, feriado nacional por el Día de la Raza, se espera una mínima de 13 grados y una máxima de 19. El cielo estará parcialmente nublado y la probabilidad de lluvias será de entre el 0% y el 10% durante la segunda mitad del día.

La tendencia de estabilidad continuará durante el martes 13, cuando se prevén temperaturas de entre 12 y 21 grados, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias.

En otras ciudades de Entre Ríos

En Concordia, para este el viernes se esperan lluvias aisladas, principalmente durante la tarde, con temperaturas cercanas a los 20 grados. El sábado podrían registrarse chaparrones durante la mañana, mientras que el domingo y el lunes predominará la nubosidad, con baja probabilidad de precipitaciones y máximas próximas a los 20 grados.

En Gualeguaychú, también se anticipan lluvias, especialmente durante la tarde del viernes, con una máxima de 18 grados. El sábado continuará la inestabilidad, con posibilidad de chaparrones en distintos momentos del día. Para el domingo se espera una mejora, con 19 grados de máxima, mientras que el lunes permanecerá mayormente nublado y con escasas posibilidades de lluvia.

En Concepción del Uruguay, Colón, Victoria y Gualeguay, los reportes provinciales también anticipan inestabilidad durante el comienzo del fin de semana, seguida de una mejora progresiva. Para el domingo se espera una disminución de las precipitaciones en gran parte de Entre Ríos, con temperaturas moderadas y abundante nubosidad.

En términos generales, el escenario meteorológico indica que el domingo y el lunes ofrecerán las condiciones más estables del fin de semana largo, mientras que el viernes y parte del sábado concentrarán las mayores posibilidades de lluvias.