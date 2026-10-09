"Destruyen tu personalidad": el testimonio de una excarmelita de Nogoyá que convivió con Silvia Albarenque

"Todavía tengo marcas arriba de la rodilla de las heridas que me hice". La frase es de María Evelyn Garay, que fue monja carmelita de clausura entre 2002 y 2005 en el Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen, en la zona sur de Nogoyá. Las heridas, cuenta, se las provocó el cilicio, el alambre que las monjas se ajustaban a la pierna como forma de mortificación.

Garay convivió durante más de tres años con Silvia Albarenque, la excarmelita cuya historia dio origen a la causa judicial contra la expriora Luisa Toledo y que hoy se ve en la serie Cautiva. Ahora, prepara un libro con su propia experiencia: Las celdas de Dios.

Su testimonio fue publicado por Entre Ríos Ahora, a partir de una entrevista en el programa Puro Cuento, de Radio Plaza 94.7. Allí, tras ver el primero de los seis capítulos de la serie, respondió la pregunta que, dice, le hacen sus amigos todos los días. "Todos preguntan: ¿Es igual? ¿Se vive igual? ¿Pasó así? Es preciosa la serie, pero yo tuve mi propia experiencia ahí adentro", contó. "Hay que tener en cuenta que esto es ficción, y está hermosamente armada".

De la investigación de ANALISIS a la pantalla

El caso salió a la luz en agosto de 2016, cuando la revista ANALISIS publicó una investigación encabezada por su director, Daniel Enz, sobre los abusos en el convento de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá. El trabajo, que llevó cerca de dos años, reveló los tormentos físicos y psicológicos a los que eran sometidas las monjas.

Esa investigación se transformó luego en el libro Las torturas del convento, de Enz, que reconstruye la historia de Silvia Albarenque. En 2016, Albarenque y Roxana Peña denunciaron en la Justicia a la priora Luisa Toledo por tormentos y privación ilegítima de la libertad.

El 5 de julio de 2019, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay condenó a Toledo a tres años de prisión de cumplimiento efectivo en la Unidad Penal N° 6 de Paraná. La halló culpable de privación ilegítima de la libertad en perjuicio de Albarenque y Peña, a quienes durante años impidió salir del Carmelo y sometió a violencia, amenazas y tormentos que no estaban establecidos en las constituciones de la orden.

Hoy, la historia llega a la pantalla con Cautiva, la serie dirigida por Paula Hernández y Jazmín Stuart que se puede ver en Flow. Protagonizada por Carolina Kopelioff y Lorena Vega, con Rita Cortese, Julieta Zylberberg y Valeria Lois, la ficción de seis episodios está inspirada en la investigación de ANALISIS y en el testimonio de Albarenque.

Tres años junto a Albarenque, casi sin hablar

Cuando Garay ingresó al Carmelo, Albarenque ya estaba allí. "Era novicia, la novicia mayor, y estuvimos 3 años y 3 meses juntas, viviendo, durmiendo, trabajando en la misma zona, en la misma área, y sin embargo hablamos contadas con una mano las veces que hablamos", recordó.

"No se nos permitía hablar. Eso es real", afirmó. El silencio se guardaba desde la mañana hasta la noche, con apenas dos horas de recreo. "Aun así, no se podía hablar con la hermana que estaba al lado. Había muchísima distancia, se manejan con muchísimas reglas". Y concluyó: "No se podía hacer una amistad ahí adentro".

La distancia era incluso física. "Los bancos en los que te sentás en los recreos tiene grabado hasta dónde poder ocupar tu espacio para que no te acerques demasiado a la otra hermana. Las monjas no se pueden tocar las manos", detalló.

"No hubo ni tiempo de conocerlas"

Antes de ingresar, Garay solo había leído Historia de un alma, de Teresita de Lisieux, un libro que definió como "muy novelesco, muy bello todo". El proceso de discernimiento, dijo, fue "muy, pero muy corto": apenas tres visitas antes de entrar.

Lo comparó con su experiencia previa junto a las hermanas mercedarias, con quienes trabajó un año entero en Córdoba. "No hubo ni tiempo de conocerlas ni tiempo de que me conozcan a mí tampoco. No sabía cómo iba a ser la vida ahí adentro", admitió. "Vos entrás y no te queda más que asumir".

Cartas dictadas y una familia que deja de serlo

El contacto con el exterior estaba controlado. "Cuando escribíamos cartas a nuestras familias, en realidad ellas te dictaban las cartas y te corregían hasta la caligrafía", contó.

Y recordó un episodio puntual: su madre la visitó con el pelo teñido de rubio. "Me dictaron una carta para que le pida, por favor, que vuelva a teñirse el cabello de su color natural, porque así a Dios no le gustaba. Y lo hice, porque no tenés otra opción más que obedecer ahí adentro".

La familia, explicó, "deja de ser tu familia natural". "Te hacen entender que el resto del mundo te perjudica". Las visitas eran una vez al mes y, en el Carmelo de Nogoyá, "la reja era tan pequeñita que no pasaba la mano de un niño".

El cilicio y las mortificaciones

Las mortificaciones llegaban con el tiempo. "A su debido tiempo te enseñan cuáles son las armas de mortificación que tenés que utilizar, cuál es el tiempo, cuál es el día, cuál es el horario", relató.

En el caso del cilicio, "ese alambre que te atrapa la pierna", lo único que dependía de cada monja era regular cuánto apretaba. "Todavía tengo marcas arriba de la rodilla de las heridas que me hice", contó.

Garay también marcó una diferencia con la ficción: en Cautiva, los latigazos se dan en la espalda, pero en la realidad, explicó, se daban en las nalgas y con una túnica, una especie de camisón que las carmelitas nunca se quitaban.

¿Lo cuestionó? "Por supuesto", respondió. "Por eso ellas tienen sus tiempos para enseñarte las cosas y no te la dicen antes de entrar. No te asustan con esas cosas. Vos entrás y es todo maravilloso, hermoso". Después, dijo, al sacrificio del silencio y de no ver a la familia "tenés que agregar estos dolores físicos que vos misma te generás".

Las dos prioras

Durante su paso por el convento, la priora era la madre María de los Ángeles y la subpriora era la madre Isabel de la Trinidad, Luisa Toledo. Garay se fue antes de que Toledo asumiera como priora.

De María de los Ángeles destacó "un espíritu muy humilde, muy tranquilo, de oración, con mucho amor, mucha paciencia". De Toledo, en cambio, dijo que "era mucho más dispersa" y que "se ocupaba mucho más del teléfono, de las llamadas, de todo el contacto que había que tener con la gente de afuera".

Un día en la clausura

La jornada comenzaba a las 5.30. "La monja campanera recorría las celdas con las tablillas que las hacía sonar", recordó. "El eco en los claustros te despertaba sí o sí".

Luego seguían los laudes en el coro, la misa y el desayuno en el refectorio. Después, el trabajo: en el Carmelo de Nogoyá se hacían estatuillas de yeso y rosarios con cuentas de pétalos de rosa, y se atendían la huerta y el jardín. "Todos los días era así: rezo, trabajo, rosario, rezo nuevamente, la comida, rezo, y así".

La salida: "Destruyen tu personalidad"

Garay decidió irse para trabajar con las hermanas mercedarias. A diferencia de Albarenque, cuando ella pidió salir la priora era María de los Ángeles. "Fue algo que simplemente se habló y se hizo la votación", explicó: las monjas votan tanto el ingreso como la salida de cada hermana.

Pero no salió indemne. "Ahí adentro te dejan en claro que tenés que acostumbrarte a no tener opinión, a no tener palabra, destruyen tu personalidad", afirmó. "Cuando estás afuera, te cuesta muchísimo encontrarte nuevamente, volver a quererte también, volver a sentirte amada".

Las celdas de Dios

Garay tiene casi listo el libro en el que cuenta su experiencia, que estará disponible en Amazon. "Empecé a escribir para no olvidarme nada", explicó. "Quiero que la gente se entere realmente lo que pasa ahí, cómo son las costumbres, cómo viven".

Sobre el título, reconoció que "es un poquito fuerte", pero lo defendió: las celdas son las habitaciones de las hermanas, donde "no entra más nadie".

Y dejó la pregunta que, dice, empezó a hacerse ahí adentro: "¿Realmente esto es lo que quiere Dios de mí? ¿Que me lastime? ¿Esto realmente es algo bueno para la Iglesia?".