La UNER llamó a acompañar la Quinta Marcha Federal Universitaria

Imagen de archivo de la última marcha universitaria nacional. Este martes la UNER llamó a conferencia de prensa y para el jueves convoca a la quinta marcha federal universitaria que volverá a movilizar al país.

Este martes 13 de octubre, la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) expondrá la gravedad de la situación que atraviesa el sistema universitario público y convocará a la sociedad entrerriana a sumarse a la movilización del jueves 15. El reclamo central es el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial y la defensa de la educación pública y la ciencia.

De esta manera, la defensa de la universidad pública volverá a ocupar el centro de la agenda esta semana. En un contexto marcado por el deterioro presupuestario, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la incertidumbre sobre la continuidad de distintas actividades académicas y científicas, La UNER convocó a una conferencia de prensa para este martes 13 de octubre, a las 9, en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Casa de la Universidad -ubicada en Córdoba 475, Paraná.

Dos días después, el jueves 15, la comunidad universitaria volverá a movilizarse en el marco de la Quinta Marcha Federal Universitaria, una jornada nacional que buscará exigir al Gobierno de Javier Milei el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La convocatoria de la UNER se inscribe en el posicionamiento expresado por su Consejo Superior bajo una consigna que sintetiza el alcance del conflicto: “Sostener la universidad es invertir en el futuro”. La institución reunirá a autoridades universitarias, representantes de la comunidad académica y científica, referentes gremiales y estudiantes para compartir un diagnóstico sobre la situación actual y poner en discusión las consecuencias que el desfinanciamiento puede tener sobre el desarrollo social, educativo y productivo de Entre Ríos.

Pero el encuentro no será solamente una instancia para describir las dificultades que atraviesa el sistema. También tendrá como objetivo convocar a la ciudadanía a participar de la movilización del jueves, en una coyuntura en la que las universidades advierten que está en juego mucho más que el funcionamiento cotidiano de sus instituciones.

La comunidad entrerriana acompaña el clamor universitario.

Un conflicto que compromete el futuro de la provincia

En una declaración consensuada durante la reunión del Consejo Superior del 27 de septiembre, con la participación de representantes de docentes, no docentes, estudiantes, graduados y graduadas, las autoridades de la UNER expresaron su preocupación por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Poder Ejecutivo Nacional y reclamaron una respuesta concreta a una situación que consideran de gravedad institucional.

El documento, dirigido a la comunidad entrerriana y a sus representantes políticos, advierte que la crisis presupuestaria amenaza con debilitar una de las principales herramientas de inclusión social y desarrollo de la provincia. La universidad pública no es únicamente el ámbito en el que miles de jóvenes se forman profesionalmente: también constituye un espacio de encuentro entre personas de distintos orígenes y realidades, genera conocimiento y sostiene vínculos permanentes con municipios, escuelas, cooperativas, organizaciones sociales y sectores productivos.

Esa presencia territorial, construida a lo largo de décadas, es uno de los aspectos que la institución considera necesario proteger. Cuando los recursos resultan insuficientes, las consecuencias exceden los límites de las aulas y los laboratorios. Se proyectan sobre las posibilidades de estudiar, investigar, innovar y producir soluciones para los problemas concretos de la sociedad.

Según las cifras consignadas en la declaración de la UNER, el presupuesto universitario nacional acumularía en 2027 una caída real cercana al 27% respecto de 2023, mientras que las becas y las transferencias destinadas a estudiantes registrarían un recorte superior al 75% en el mismo período. El documento también advierte sobre una reducción cercana al 48% en términos reales del presupuesto destinado al sistema científico-tecnológico desde 2023.

De acuerdo con el planteo de la universidad, estas restricciones comprometen tanto la formación de profesionales como la capacidad de investigación y transferencia de conocimientos. El impacto alcanza a las ciencias experimentales y tecnológicas, cuyos laboratorios y equipamientos requieren mantenimiento y actualización, pero también a las ciencias sociales y humanas, la educación, la salud, las ingenierías, la informática, las ciencias agropecuarias, los alimentos, la economía, la comunicación, el ambiente y las políticas públicas, entre otras áreas.

El deterioro, por lo tanto, no puede medirse únicamente en partidas presupuestarias. También debe observarse en las oportunidades que se pierden, los proyectos que se interrumpen y las dificultades que enfrentan quienes dependen de la educación pública para construir un futuro diferente.

La ley, en el centro del reclamo

Uno de los puntos centrales de la declaración es la exigencia al Poder Ejecutivo Nacional de que cumpla de manera inmediata e íntegra con la Ley Nº 27.795 de Financiamiento Universitario, en los términos ordenados por la Justicia Federal.

Para la comunidad universitaria, la discusión no se limita a cuánto dinero reciben las instituciones, sino que involucra el cumplimiento de las normas vigentes y las condiciones necesarias para garantizar el funcionamiento del sistema. De allí que el reclamo incluya también una recomposición salarial urgente para docentes y no docentes, la actualización de las becas estudiantiles y la protección del sistema científico nacional.

La UNER, además, solicitó al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, que la situación de las universidades nacionales sea asumida como una cuestión de Estado provincial. El planteo se fundamenta en la relación directa entre la generación de conocimiento, la formación de recursos humanos y las posibilidades de crecimiento social, productivo y tecnológico del territorio.

En la misma línea, la institución convocó a las legisladoras y los legisladores nacionales por Entre Ríos a revisar las partidas destinadas al sistema universitario y científico-tecnológico durante el tratamiento parlamentario del proyecto de Ley de Presupuesto 2027.

La discusión, así, involucra a distintos niveles del Estado y abre un interrogante que trasciende las diferencias políticas: qué lugar ocuparán la educación superior, la investigación y la producción de conocimiento en el modelo de desarrollo del país y de la provincia.

La sociedad acompaña de manera masiva el reclamo universitario. Es el gobierno quien no quiere oír ni tampoco acatar las leyes.

Jueves 15: una nueva marcha federal en defensa de la universidad pública

Bajo la consigna “El Gobierno no tiene un conflicto con las universidades, lo tiene con la democracia en Argentina”, la Quinta Marcha Federal Universitaria convocará el jueves 15 de octubre a integrantes de las comunidades educativas de todo el país y a ciudadanos que quieran expresar su respaldo al sistema universitario público.

La movilización principal está prevista en las inmediaciones del Congreso de la Nación, con actividades y concentraciones en plazas y ciudades a lo largo y ancho del país. La jornada buscará reclamar la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición de los salarios docentes y no docentes, la actualización de las becas y la defensa de la investigación científica.

La convocatoria se produce en medio de una disputa que lleva meses y que, según las universidades, continúa sin una respuesta satisfactoria por parte del Gobierno nacional. Desde el sector universitario se sostiene que la falta de financiamiento no constituye una dificultad transitoria o exclusivamente administrativa, sino un problema que puede comprometer las condiciones de enseñanza, el acceso y la permanencia de los estudiantes y la continuidad de las actividades científicas.

La marcha coincidirá, además, con una sesión especial convocada en la Cámara de Diputados para tratar el DNU 70/23, de acuerdo con la convocatoria difundida por los organizadores. De este modo, la jornada reunirá distintos reclamos vinculados con la agenda institucional y política nacional, aunque la defensa del financiamiento universitario será uno de sus ejes principales.

En Entre Ríos, la conferencia de prensa del martes será una oportunidad para ampliar la convocatoria y poner en común las razones por las cuales la universidad considera indispensable el acompañamiento social.

Una defensa que involucra a toda la sociedad

La gravedad de la situación exige comprender que el sostenimiento de la universidad pública no es una preocupación exclusiva de quienes trabajan o estudian en ella. Su alcance llega a las familias, las comunidades y las economías locales; se expresa en la formación de profesionales, en la atención de necesidades sociales, en la innovación tecnológica y en la posibilidad de que jóvenes de distintos sectores puedan acceder a una educación superior sin que sus condiciones económicas determinen de antemano sus oportunidades.

Cuando una beca pierde capacidad para acompañar los gastos de estudio, cuando un salario docente se deteriora o cuando un equipo de investigación no dispone de recursos para continuar su trabajo, las consecuencias no quedan encerradas en una institución. Afectan trayectorias personales, debilitan capacidades colectivas y reducen herramientas que una provincia necesita para planificar su desarrollo.

Por eso, el llamado de la UNER a la comunidad entrerriana adquiere una dimensión que va más allá de una movilización puntual. Se trata de abrir una discusión pública sobre el valor de la educación, la ciencia y el conocimiento como bienes colectivos, y sobre las responsabilidades que corresponden al Estado para garantizar su continuidad. Nadie puede siquiera imaginar el desarrollo de una sociedad sin la educación y mucho menos sin la universidad.

Por eso, la universidad pública ha sido, para generaciones de argentinos y argentinas, una puerta de acceso a nuevas oportunidades y una vía concreta de movilidad social. Para muchas familias, representa la posibilidad de que sus hijos e hijas sean los primeros en alcanzar un título universitario. Preservar esa posibilidad requiere recursos, políticas sostenidas y un compromiso que no se agote en las declaraciones.

La conferencia de prensa de este martes 13 -a las 9, en la Casa de la Universidad de Paraná-, y la movilización del jueves 15 serán dos instancias de una misma convocatoria: hacer visible la situación que atraviesan las universidades nacionales y reclamar respuestas que permitan garantizar su funcionamiento.

En ese escenario, el acompañamiento de la sociedad resulta fundamental. Defender la universidad pública no significa desconocer sus dificultades ni evitar el debate sobre su funcionamiento; significa reconocer su aporte y asumir que su debilitamiento tendría consecuencias que alcanzarían al conjunto de la comunidad.

Sostener la universidad es, en definitiva, sostener una posibilidad de futuro. La convocatoria de la UNER invita a que esa idea deje de ser solamente una consigna y se convierta en una preocupación compartida, capaz de reunir a estudiantes, trabajadores, familias, organizaciones sociales, sectores productivos y ciudadanos en defensa de una institución esencial para la vida democrática y el desarrollo de Entre Ríos y del país.

El texto completo de la declaración de la UNER