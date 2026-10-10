Tiroteo masivo en Estados Unidos: un hombre mató a ocho personas, incluido dos niños, y luego se quitó la vida

La ciudad estadounidense de Erie, en el partido de Pensilvania, atraviesa horas de conmoción luego de sufrir la tragedia más “devastadora” de su historia, según consideró la policía local. Un hombre, aún no identificado, mató a ocho personas, entre ellos dos niños, y luego se quitó la vida. El móvil y las identidades de las víctimas aún no fueron informados.

El episodio ocurrió en la tarde del viernes, cerca de las 17, hora local (16 en Argentina). Según declaró un testigo, el sospechoso abrió fuego contra dos mujeres sobre la calle Perry al 700.

La Policía llegó al lugar a las 16:52 tras haber recibido una alerta en el sistema de detección de disparos local, ShotSpotter. Al llegar, se encontró con las dos mujeres, fallecidas, afuera de una residencia.

Sin embargo, cuando ingresaron a esa vivienda hallaron a siete personas, incluido el sospechoso. Solo una tenía en ese momento signos vitales, pero murió minutos después al ser trasladada a un hospital cercano, consignó el diario La Nación.

“Jamás había visto algo así en mis más de 28 años de carrera. No creo que la ciudad de Erie haya presenciado nunca una pérdida de vidas y una devastación como la que acabamos de vivir”, expresó el jefe de Policía local, Rick Lorah, según declaraciones recogidas por Fox News.

De acuerdo a su versión, hubo un solo atacante, quien por motivos que aún son de investigación, abrió fuego contra las dos mujeres en la calle para luego resguardarse dentro de la casa.

En el domicilio le disparó a todos los que se encontraban allí y luego se quitó la vida. “Es una escena horrible. Hubo una gran pérdida de vidas tanto dentro como fuera de esa residencia”, declaró Lorah.

En un comunicado, la Policía de Erie informó que llegó al domicilio con información limitada, motivo por el cual lanzó granadas aturdidoras antes de entrar. Además, resaltó que el agresor ya se encontraba sin vida, por lo que no hubo enfrentamiento con los efectivos que participaron del operativo.

“Quiero ser sincero con nuestra comunidad. Esta es una de las escenas más difíciles y desgarradoras que nuestros agentes e investigadores hayan presenciado jamás. La pérdida de vidas es devastadora y las circunstancias que estamos afrontando son profundamente inquietantes”, afirmó Lorah.

Por el momento no trascendieron las identidades de las víctimas ni del atacante. Al mismo tiempo, la alcaldía confirmó que no existía riesgo para la comunidad debido a que el agresor falleció durante la masacre.

“Esta noche, una terrible tragedia ocurrió cerca de las calles 7th y Perry en Erie, dejando varias víctimas mortales”, indicó la ciudad de Erie en un comunicado.

“Comprendemos que esta noticia causa profunda conmoción y tristeza a nuestros residentes, y queremos asegurar al público que la situación está bajo control. El atacante falleció y, por el momento, no existe ninguna amenaza ni peligro para la población. Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus seres queridos y todos los afectados por la tragedia de esta noche”, agregó.

Captura del mensaje del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro.

Por su parte, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, informó que le ofreció todo el apoyo del estado a la alcaldesa de Erie, Daria Devlin, ante el “trágico tiroteo masivo ocurrido anoche, en el que perdieron la vida nueve de nuestros conciudadanos de Pensilvania”.

“Me duele profundamente lo sucedido a esta familia. Lori [esposa de Shapiro] y yo oramos por sus seres queridos y por toda la comunidad de Erie”, manifestó.