El Papa anunció que se internará para operarse de un nódulo en un pulmón a pocos días del viaje a la Argentina

Causando gran shock y en una noticia que conmovió al mundo, al finalizar la oración mariana del Angelus de este domingo, el papa León XIV -de 71 años- anunció que en los próximos días se internará en el hospital para operarse y removerse un nódulo en el pulmón.

“Los médicos me han encontrado un nódulo en el pulmón en el estado inicial y bien localizado”, anunció. “Los médicos consideran oportuno intervenir y entonces, siguiendo sus consejos, he decidido de operarlo para removerlo. La intervención ya está programada para los próximos días”, detalló, con gran humanidad y, sobre todo, enorme transparencia.

Nadie sabe si esta intervención quirúrgica podría poner en duda su próximo viaje a la Argentina -previsto desde el 8 al 11 de noviembre próximo-, en el que también irá antes a Uruguay y luego a Perú. Aunque al saludar a fieles peruanos presentes en la Plaza de San Pedro, pocos antes de su anuncio shock, el Papa dijo que esperaba poder visitarlos.

El director de la Sala de Prensa, Matteo Bruni, al responder preguntas de periodistas, dijo que el post-operatorio será de una semana. “Puedo precisar que la operación está prevista para los próximos días y que el tiempo previsto para la internación post-operatoria en el hospital Gemelli, es de alrededor de una semana”, dijo.

Consultada por el diario La Nación, la doctora Annalisa Bilotta, del hospital internacional Salvator Mundis de esta capital, se mostró bastante optimista en cuanto a la posibilidad de que el papa León pueda hacer su primer viaje a América latina.

“A diferencia de Francisco, el papa León es más joven, es alguien sano, que hace deportes y por el anuncio que hizo, ya está todo programado”, dijo. “Así que imagino que ya se han realizado las pruebas y exámenes necesarios como preparación para la intervención y no descartaría que lo ingresen incluso mañana mismo... Ya veremos. En cualquier caso, esto no debería descartar el viaje”, añadió.

De hecho, fuentes vaticanas indicaron que probablemente la aceleración de la operación fue justamente para no tener que renunciar al viaje.

El cronograma de la visita del 8 al 11 de noviembre

El recorrido del Sumo Pontífice por la Argentina incluirá la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y la ciudad bonaerense de Luján. Se trata de la primera visita de un Papa al país desde el viaje de san Juan Pablo II en 1987. Su gira de tres días tendrá una intensa agenda de actividades.

Robert Francis Prevost, el primer Papa nacido en Estados Unidos y también ciudadano peruano tras años de misión y servicio episcopal en ese país, arribará el domingo 8 de noviembre por la tarde. Según el cronograma oficial, su primera actividad será un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre. Luego se trasladará a la Casa Rosada, donde mantendrá su primer encuentro con el presidente Javier Milei.

El lunes 9 de noviembre por la mañana, el Papa visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole antes de encabezar una misa en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Por la tarde participará de un encuentro con sindicalistas y representantes de movimientos sociales en un auditorio de la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, y más tarde se reunirá con líderes de distintas comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas.

A las 18:45 presidirá la celebración de las vísperas, la tradicional oración de la tarde de la Iglesia católica, junto al episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana. La jornada concluirá con una cena junto a los obispos argentinos en la Casa Arzobispal.

Al día siguiente, el Sumo Pontífice viajará a Córdoba, donde encabezará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Más tarde participará de un encuentro con obispos, sacerdotes y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Por la tarde regresará a la ciudad de Buenos Aires y, ya por la noche, encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

En su último día en la Argentina, León XIV visita el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y a las 10 de la mañana celebrará una misa en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Su visita culminará con una ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza. Desde allí partirá rumbo a Lima, Perú.

Ángelus del 11 de octubre

En el minuto 14:33 hace el anuncio de la necesidad de la intervención quirúrgica para extirparle un nódulo en el pulmón.