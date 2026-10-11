Memoria Frágil: la voladura del puente La Picada

En septiembre de 1962, en medio de una de las etapas de mayor inestabilidad política de la Argentina, una disputa entre dos sectores de las Fuerzas Armadas tuvo consecuencias inesperadas para una comunidad entrerriana. En La Picada, sobre el arroyo Las Conchas, los militares del bando Colorado dinamitaron el puente vial con la intención de frenar el avance de las tropas Azules. La maniobra no consiguió su objetivo: el puente ferroviario permaneció en pie y, además, el arroyo podía cruzarse a pie por un antiguo vado. Sin embargo, el daño para la región fue concreto y duradero.

La historia que reconstruye el documental de “Memoria Frágil” (Canal 9, Litoral), permite comprender que detrás de aquel episodio, casi borrado de los registros, se entrecruzan la violencia política, la precariedad institucional y las consecuencias cotidianas de decisiones tomadas desde el poder. Mientras los Azules y los Colorados disputaban el rumbo de las Fuerzas Armadas en un país atravesado por la proscripción del peronismo y los golpes de Estado, la destrucción del puente interrumpió una vía de comunicación fundamental para las localidades y las colonias del Norte del Departamento Paraná. La producción y el transporte regional quedaron afectados, y la reconstrucción definitiva demoró años.

Los testimonios reunidos por “Memoria Frágil” aportan una dimensión que los escasos registros periodísticos no alcanzaron a conservar. Historiadores, investigadores, vecinos y protagonistas recuperan recuerdos de aquella jornada, explican el contexto político y reconstruyen las transformaciones que siguieron. Uno de los datos más reveladores es la desproporción entre el objetivo militar y el resultado: se destruyó una conexión vial sin impedir el avance de las tropas. Como señalan varios testimonios, la cobertura a nivel de registro de la época fue mínima y el episodio prácticamente desapareció de numerosos libros sobre la historia entrerriana.

Allí reside una de las oportunidades más valiosas del programa “Memoria Frágil”: volver sobre hechos que quedaron en los márgenes de la memoria pública y ponerlos en diálogo con las preguntas del presente. No se trata solamente de recuperar un episodio militar, sino de indagar cómo las decisiones políticas pueden alterar la vida de una comunidad durante décadas e incluso generaciones y por qué algunas historias dejan de contarse.

Hoy, La Picada continúa dividida por el arroyo entre sus sectores Norte y Sur. La necesidad de un puente peatonal sigue siendo una demanda vecinal, vinculada con la seguridad, la escuela, el trabajo y la vida cotidiana. Así, aquella voladura deja de ser un recuerdo remoto: revela una herida territorial que aún no termina de cerrarse. Rescatarla del olvido es también una forma de comprender el presente y de devolverle a la historia local el lugar que merece.

La voladura del puente La Picada

En la madrugada del 21 de septiembre de 1962, un fuerte estruendo rompió el silencio del campo en La Picada, a unos 25 kilómetros de Paraná. A la mañana siguiente, los vecinos se acercaron a la ruta y vieron lo que había pasado. El puente sobre el arroyo Las Conchas estaba en el suelo. Era el puente de la vieja Ruta 126, la actual Ruta 12. Había sido inaugurado en la década del ´20, después de años de trámites y era la principal conexión de Paraná con La Paz, Feliciano y Corrientes. Tenía tres tramos. Los militares derribaron el primero, el del lado de Paraná. No fue un accidente, lo voló el Ejército argentino. El país vivía entonces una enorme inestabilidad. En marzo de ese año, los militares habían derrocado a Arturo Frondizi y habían puesto en su lugar al presidente provisional del Senado, José María Guido, una continuidad institucional en apariencia porque el poder real estaba en los cuarteles y el peronismo seguía proscripto.

Damián Capdevilla, ex director del Archivo General de Entre Ríos

“En la madrugada del 21 de septiembre de 1962, el Ejército asentado en La Paz recibe la orden de parte de los Colorados que -después explicaremos entre Azules y Colorados-, de volar el puente de La Picada para impedir el paso de los tanques y camiones que venían supuestamente desde Corrientes y que podían también tener un apoyo de Villaguay, del Ejército Blindado que estaba con asiento en Villaguay. Así que se procede a la voladura del puente… dicen que primero lo dinamitaron, pero no cayó del todo y lo volvieron a poner más carga de dinamita hasta que cayó del todo. Todavía se pueden apreciar los restos del puente, ahí al lado del puente nuevo que tiene, entre el puente del ferrocarril … todavía se pueden apreciar las partes de ese puente detonado”.

Rubén Bourlot, historiador

“Sobre el hecho, más que nada, lo que yo conozco desde el contexto en que se produce esa voladura del puente, que en realidad fue hecho por En ese momento el grupo de artillería 3 de La Paz, según tengo información, salió en los diarios en ese momento, que fue un hecho muy impactante para la zona, por supuesto, porque ese era un puente importante que se había construido, se había inaugurado en el 1924-1925, que era una gran este. Deuda que tenían para pasar este la ruta, digamos, de Paraná hacia el norte. Y bueno, en el ‘62 se vuela se había inaugurado justamente en septiembre del ´24… después de mucha de una, digamos, un trámite muy largo de construcción de ese puente, que creo que había demorado por lo menos 10 años en trámites y eso. Y bueno, y en el ’62 -el 21 de septiembre de 1962- se produce la voladura del puente con una carga digamos de dinamita, que ese cuerpo de Artillería coloca en el puente e incluso dicen las informaciones de que demoraron bastante en lograr tirar abajo el puente porque tenía una construcción muy sólida en un lugar clave digamos del arroyo Las Conchas”.

Juan Carlos Bertolini, geólogo

“Yo tenía 12 años, era como un hijo del teniente coronel Martínez Warner, jefe del Taller de Mantenimiento de la Compañía de Arsenales, por decir así. El teniente coronel Martínez Warner era ingeniero militar, era como un segundo padre del barrio y se quedó asombrado. Al enterarse -pasaron unos días- y nos invitó a los 2 chicos. Yo tenía 12 años, creo que iba Alberto Carmiño conmigo. En esa época estaba de moda la estanciera Ika de Kaiser, Argentina, color verde militar. Pero, como era un militar muy profesional, fuimos en su auto particular o, mejor dicho, de la señora de Paraná, Tauer de apellido, que era un Auto Unión, que era motor de 2 cilindros, 2 en V, qué sé yo… Un auto nuevo, flamante de aquella época… salimos de aventura hacia La Picada. ¿Te imaginas? Nosotros lo máximo que íbamos, íbamos al Parque Berduc como gran odisea a jugar ahí en el zanjón. Entonces, fue todo una odisea y conocimiento y llegamos a La Picada… Bueno… en realidad, este hombre militar, coronel y de ingeniero, cuando vio eso… Y yo que tenía 12 años no me olvido nunca porque nosotros somos todos nacidos en el río, nadadores y todo. ¡La Picada estaba seca! ¡El arroyo no tenía agua! Este hombre miró y se agarraba la cabeza y nosotros también, que éramos unos grises, ¿viste? Yo algo de uniforme tenía porque era Boys Scout. Pero, te digo la verdad… que era una vergüenza. Es decir, que de cualquier lado se podía pasar caminando, se podía pasar con tanques, ni hablemos con tanques, pasaba mucho mejor… Bueno, el teniente coronel miró, nos miró a nosotros, no sabía si llorar, reírse… Bueno, como buen militar se tragó todo. Bueno, vamos chicos, vamos, vamos. Y así terminó la historia del famoso puente de La Picada”.

Facundo Gómez, investigador en historia de la obra pública entrerriana

“Es una época sumamente compleja, digamos, hay una inestabilidad muy marcada en el país. Recordemos que es el momento donde consecutivamente, los gobiernos democráticos están impedidos de finalizar sus mandatos y dentro de las Fuerzas Armadas empieza a haber una disputa muy marcada entre dos bandos que se van a denominar Azules y Colorados. El bando de los Azules más desde una perspectiva nacionalista -por ponerlo de alguna manera que se entienda para todos- y con algunas ideas de poder dialogar con un peronismo proscripto. Y, por el otro lado, el bando de los Colorados que tienen más una visión vinculada con un antiperonismo… son de una raigambre más liberal, y la voladura del puente La Picada sucede en medio de esa disputa donde hay un despliegue de tropas de Corrientes que viene en teoría a reunirse con lo que es el Regimiento de Tanques de Villaguay. Y un grupo de Artillería que estaba asentado en La Paz a partir de este avance de tropas. Esta disputa es una interna de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen dos bandos que están -de alguna manera discutiendo-, disputando de qué forma si se va a continuar en ese proceso que recordemos están discutiendo la organización de o el nuevo rumbo del país. En este contexto, este grupo de Artillería de La Paz decide volar -una noche de septiembre de 1962-, decide volar el puente de La Picada”.

Dentro de las Fuerzas Armadas se enfrentaban dos bandos: Azules y Colorados. Los Azules encabezados por el general Juan Carlos Onganía se presentaban como legalistas, querían llamar a elecciones y aceptaban una integración limitada del peronismo, pero sin Juan Domingo Perón. Los Colorados eran duramente antiperonistas. Para ellos, peronismo y comunismo eran lo mismo y preferían un gobierno militar largo. Todo esto ocurría en plena Guerra Fría. Las dos facciones se alineaban con Estados Unidos y con lo que llamaban “el mundo occidental y cristiano”. En septiembre de 1962, cuando Guido colocó a hombres de los Colorados en cargos clave, los Azules se sublevaron. Hubo movimientos de tropas en distintos puntos del país. De Corrientes bajaban columnas que debían reunirse con el Regimiento de Tanques de Villaguay para avanzar después hacia Buenos Aires.

Quiterio Pereira, vecino de La Picada

“Vivíamos en un campito, allá, del otro lado del arroyo Las Viboritas. Y sentimos unas explosiones. Al otro día, nos levantamos … habían volado el puente. Qué era: la discordia de los Ejércitos… de los Azules y los Colorados. Vos sabés que... Y bueno… ¿Qué pasó? … Y bueno, empezamos. Mirábamos. Y estábamos en la ruta, ahí. Mirábamos de allá. ¿Y qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y ambos lados del puente. Vos sabés que se mató un tipo ahí. Con una camionetita Ika, de esas cuadrada, ¿viste? No sabía, viste… Debe estar, no sé, bueno, ahora ya sacaron todo eso, sacaron la plaquita que le habían puesto al tipo ese. Y vos sabés que… y bueno… nos empezamos a mirar ahí, ¡qué sé yo! ¿Cómo es? Y no… lo cortaron por la mitad (…) No dejaban llegar a nadie ahí. Ya estaba el Ejército. Porque el Ejército lo voló. ¡El Ejército lo voló! El Ejército de Ingeniería de Paraná, porque venían los de Corrientes, que eran los Colorados, no sé cómo era. O sea, había una discordia entre los Ejércitos del país… Y bueno, después nos empezamos a ir nosotros. Cuando hicieron el puente Bailey, que pasaban los autos, los camioncitos, en ese tiempo no había camiones como éstos… Y bueno, empezaron a pasar ahí. Y después nos empezamos a ir. Y había un soldadito que cocinaba y decían: ´Che gurises, ¿quieren venir a comer con nosotros? ´ Y bueno, nos íbamos de noche. Éramos, no sé… como 7 u 8 gurises, íbamos, comíamos, y nos daban, y se traían una ollita y le damos de comer. Le damos la comida que sobra. Y así, ¿viste? … Y bueno, y así pasó… que pasó. Y yo la historia esa la tengo… Qué sé yo... La viví con esos estruendos. Porque un pueblo tranquilo como … En ese tiempo, mirá, te estoy hablando… Esto no era nada: era todo campo, todo campo, todo silencio”.

Damián Capdevilla, ex director del Archivo General de Entre Ríos

“Toda la producción, todo lo que era Villa Urquiza, La Picada quedó desconectada al quedarse sin el puente. Para colmo, supuestamente, los militares que iban a impedir el avance pasaron por un vado, digamos, porque el arroyo … después es mucho menos profundo en un viejo vado que se usaba antiguamente. Así que no impidió el avance de las tropas y fue que después duró años hasta que volvieron a… creo que pusieron un puente de Bailey y esos puentes provisorios… hasta que después se hizo el puente que está actualmente, después de varios años… produciendo un deterioro para las comunicaciones y para poder sacar la producción. Todo un trastorno para la zona”.

Rubén Bourlot, historiador

“Guido intenta mediar entre distintos grupos de las Fuerzas Armadas y decide colocar varios militares en distintas áreas del gobierno que tenían que ver con la política castrense… Que eran representantes del grupo que se denominaban Colorados, que era incluso en actividad gente retirada, lo cual provocó malestar dentro de la Fuerza del Ejército, especialmente, el otro grupo que se llamaban los Azules, que eran más bien los ´profesionalistas´ más institucionalistas que los Colorados, que eran los más intervencionistas en la política. Y, fundamentalmente, como era una época que estaba atravesada por el problema del peronismo… Para ellos, por supuesto, era un problema porque era el partido que estaba proscripto en ese momento y el debate era si lo rehabilitaban o no. El sector Colorado, que en el lenguaje de la época se le llamaba ´Gorilas´, estaban totalmente opuestos a algún tipo de rehabilitación del peronismo para permitirles presentar candidaturas en las elecciones, porque el objetivo de ese momento de Guido era el llamado a elecciones. Pero, casualmente, pone en los cargos clave a gente que estaban en contra de esa posibilidad. Y eso provoca una rebelión del grupo de los llamados Azules… que protestan por esas medidas que adopta Guido, que pone representantes de ese bando de los Colorados en distintos cargos de gobierno, que rehabilita a personal retirado, que consideraban que no debían ocupar esos cargos y entonces se produce una rebelión en septiembre del año ´62”.

Facundo Gómez, investigador en historia de la obra pública entrerriana

“En aquel momento quien era diputado de nuestro país, Jorge (Washington) Ferreira, que después va a ser gobernador de la provincia durante el proceso militar del ´76… Ferreira, de hecho, en el año ´73 reclama la reconstrucción del puente y él dice en su proyecto de ley donde reclama la reconstrucción del puente de La Picada, que este enfrentamiento que había habido entre Azules y Colorados, habían terminado destruyendo un puente que datado de 1922, y donde él dice algo que es muy interesante, que es que Ferreira en su argumentación para pedir la reconstrucción del puente, dice… volaron el puente vial y dejaron en pie el puente ferroviario que está pegado al puente vial, por lo tanto, los enemigos que avanzarían sobre la zona, no teniendo un puente vial, tenían un puente ferroviario, sobre el cual cruzar”.

Mauricio Castaldo, profesor de Historia

“Era presidente provisorio en ese momento en un marco de enorme precariedad institucional, el senador José María Guido. Los militares habían hecho un golpe para derrocar al presidente (Arturo) Frondizi en 1962 y habían colocado como político títere, digamos, al senador José María Guido, que estuvo un año y luego se llamó a elecciones en 1963… Elecciones que ganaría el doctor Arturo Humberto Illa, de la Unión Cívica Radical del Pueblo. Pero, el marco era de mucha precariedad, es decir, había una proscripción del peronismo. El peronismo estuvo proscripto hasta 1973. Había golpes militares muy seguidos. En esa precariedad y bajo el marco de la Guerra Fría se da este enfrentamiento violento entre Azules y Colorados, en el cual fue volado el puente de La Picada. Fue volado por los Colorados… Los Colorados dinamitan el puente de La Picada y con esa idea de que te hace una maniobra para que no pasen los Azules. Al final los Azules pasaron y al final los Azules van a ser los triunfadores de estos ´juegos de guerra´, juegos de guerra interno entre las Fuerzas Armadas argentinas, que es difícil de definir con claridad las posiciones ideológicas. Pero, resumiendo un poco, los Azules se definían como los ´legalistas´, ciertos respetuosos de la ley, o por lo menos de cómo ellos entendían la ley, porque te repito que el peronismo estaba proscrito, democracia real no había, pero había ahí una idea ´legalista´ de que se iba a llamar a elecciones en 1963 como se hizo. Y el general Onganía era azul, por ejemplo, era el líder de los Azules con esa idea legalista y se llamó a elecciones. Pero, al final en 1966 el general Onganía fue parte del golpe militar que derrocó a Arturo Ilia, así que tres años después ellos fueron golpistas y Onganía pasó a ser presidente”.

Frenarlas el grupo de Artillería asentado en La Paz, alineado con los Colorados, recibió la orden de volar el puente de La Picada. La primera carga de dinamita no alcanzó, la estructura era muy sólida y no cayó del todo. Tuvieron que colocar más explosivos hasta derribarla, pero la maniobra no sirvió para nada. Al lado del puente vial quedó en pie el puente del ferrocarril y el arroyo Las Conchas no es profundo. En época seca casi no lleva agua. Ese septiembre estaba seco, se podía cruzar caminando. Las tropas pasaron por un viejo vado que se usaba antiguamente en la zona. Se recuerda también a un hombre que murió esa noche, viajaba en una camioneta y cayó al vacío donde ya no estaba el puente. Durante años hubo una placa en su memoria, pero hoy esa placa no está.

Juan Carlos Bertolini, geólogo

“Para mí fue una experiencia… que nosotros íbamos al Cine Mayo a ver película de guerra. ¿Te imaginas esa porquería? ¡No se puede creer! Pero, en aquella época se vivía así. Yo te digo la Compañía de Artillería de Diamante, cuando se armaban estos juegos militares a nivel nacional, amenazaba Paraná con cañonearla con los cañones de larga distancia del Regimiento de Diamante. O sea que, con eso, ellos jugaban a eso: te hacían apagar la luz, pasaban los aviones, decían que si vos prendías la luz te tiraban una bolsa de arena… Bueno, qué sé yo, viste esas cosas que vivían en aquella época, generaban el verdadero terrorismo de Estado en plena época. En aquella época no se decía nada porque la gente respetaba demasiado. Yo creo que ya la sumisión a los militares, pero era así. A mí me tocó la revolución haciendo la colimba, la revolución de Onganía. Estaba en el Hospital Militar de Paraná y bueno, esas cosas fueron después”.

Mauricio Castaldo, profesor de Historia

“Para 1963 los Azules se definían como legalistas como que estaban a favor de que se llaman la elección. Insisto, simplificando mucho algo que es muy complejo en el debate ideológico político-militar. Y los Colorados eran los más anticomunistas, los que estaban a favor de que los militares jueguen en política, los que estaban a favor de una dictadura militar más larga, de un intervencionismo militar más largo. Es un poco la diferencia a nivel macro. Los Azules estaban por cierta ´integración´, muy atada con alambre al peronismo, aceptar cierta integración del peronismo en el desarrollo político. Pero, muy atado con alambre eso. Y los Colorados eran fuertemente antiperonistas. Así que en ese marco es que se da este conflicto violento que estuvo un par de momentos ahí en el 62-63, entre Azules y Colorado… insistimos, con el triunfo de los Azules”.

Facundo Gómez, investigador en historia de la obra pública entrerriana

“Pensaba en lo irracional del acto y durante muchísimo tiempo… yo cuando era chico, era gurí, muchísimas veces escuché la historia de la voladura del puente de parte de familia, parientes y demás y todos planteaban lo mismo: volaron el puente vial y dejaron el puente ferroviario. Entonces hay ahí una cuestión para ver… Después, finalmente, ese puente va a terminar removiéndose el puente Bailey, se va a terminar haciendo el puente actual, y durante la década del ´80 -como yo te decía hace un ratito, la denominación de la ruta va a cambiar y se va a pasar a denominar Ruta 12. Y es una ruta que de alguna manera es una ruta que tiene muchísimo, muchísima importancia y muchísima relevancia porque transporta todo… tiene como este espacio de salida un gran ´hinterland´ (es la zona de influencia terrestre de un puerto, terminal logística o nodo de transporte), que son muchas colonias que están más al Norte del Departamento Paraná y que tienen un flujo de transporte con la aparición ya del camión y la sustitución del tren. Vamos a ver que va a ser una ruta que se va a volver vital en tiempos de cosecha, digamos. Eso es también algo para ver, y es que nosotros en Entre Ríos tenemos un continuo devenir que va a ir cambiando. Si en un primer momento el transporte lo pensamos desde el punto de vista fluvial, cuando no había infraestructura vial ni ferroviaria, en el año ´43, con la concreción del tramo El Pingo con Paraná, el ferrocarril se va a volver la arteria que de alguna manera va a mover muchísimas toneladas de transporte y que va a ser la que va -de alguna manera- a sacar las cosechas y luego va a ser este el transporte vial y que va a tener ahí un -si se quiere- escollo en estos años, cuando a este grupo de militares del bando de los Colorados se le ocurra o se le ocurrió la loca idea de volar un puente para frenar una columna blindada”.

Rubén Bourlot, historiador

“En ese momento se voló un puente en el Sur de Buenos Aires para frenar Cuerpos que venían del Sur, de Mar del Plata en ese en ese momento… estamos hablando del levantamiento de septiembre del ´22. Y ahí se produce la voladura de otro puente también en el Sur, pero lo que pasa que este conflicto, que parece que se había solucionado temporariamente, vuelve a reaparecer en abril del ´63… y ahí es mucho más grave, ya que ahí se producen bombardeos. Por ejemplo, en Punta Indio se bombardea la Base de Punta Indio, se destruyen aviones, tanques, incluso hay muchos muertos en ese enfrentamiento que era al año siguiente”.

Quiterio Pereira, vecino de La Picada

“Vivía en un ranchito de paja. Ahí, pasando el puente de Las Viboritas para adentro, en un campo. Y sentimos el estruendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y al otro día lo sentimos, escuchamos. Escuchamos, ¿viste? … Mirá. En ese tiempo no había teléfono, no había… Era nada… Y bueno, los autos que pasaban por la ruta, ni paraban, ni paraban. ¿Y qué pasó? Pero, nos enteramos… Yo era un gurí. Y nos enteramos que habían volado el puente (…) Y ahora no quedó casi nada… Creo… Mirá, te cuento… que creo que una parte de ese puente está sobre la entrada de Sauce Pinto, me parece. Y la otra está al lado de Federación, de esos dos tramos. Porque voltearon un tramo, el primer tramo. El primer tramo, voltearon ellos. O sea que, de venir viniendo, porque era la ruta, venía de Paraná, voltearon el primer tramo. Y quedaron dos tramos. Eran tres tramos de ese puente”.

En Buenos Aires el conflicto terminó con el triunfo de los Azules, pero la pelea no se cerró ahí. En abril de 1963 volvió a estallar con bombardeos en la base de Punta Indio, aviones y tanques destruidos y muertos. Onganía quedó como jefe del Ejército. Se llamó a elecciones en 1963 con el peronismo otra vez proscripto y ganó Arturo Humberto Illia. Tres años después, el mismo Onganía -que se decía legalista- encabezó el golpe que lo derrocó. Mientras tanto, en La Picada, las consecuencias fueron concretas. La costa del Paraná quedó cortada del Norte de la provincia: Villa Urquiza, La Picada y las colonias del Norte del Departamento Paraná quedaron sin salida para su producción hacia las ciudades y los puertos.

Damián Capdevilla, ex director del Archivo General de Entre Ríos

“Para colmo siempre se habló de que un supuesto conflicto con el Brasil, entonces Entre Ríos no debía tener rutas para que el avance de Brasil no se produjera. Igual que el Túnel Subfluvial que no puede entrar un tanque. Había rutas que eran de tierra hasta no hace tanto. Entre Ríos quedó muy atrasado sobre las obras viales con ese motivo que iba a haber un supuesto conflicto con el Brasil. Así que de casualidad que había un puente ahí, lo terminaron destruyendo, era todo una quimera, digamos este país con los militares que todos jugaban a la guerra, digamos. Porque pretendían seguir con el anticomunismo y el antiperonismo, que estaba tan en boga en ese momento de la Guerra Fría. Nosotros en esos enfrentamientos acá en Argentina y en Entre Ríos, lejos del foco del conflicto que eran Buenos Aires y La Plata, destruyendo una vía de comunicación. Es algo inentendible”.

Mauricio Castaldo, profesor de Historia

“Si me dejas conceptualizarlo desde el punto de vista histórico… está bien, fue en el marco de la Guerra Fría… pero, si uno puede pensarlo desde el punto de vista político qué significó esa violencia interna entre Azul y el Colorado, uno no puede -como docente de Historia- no dejar de decir que fue un enfrentamiento patético. Es decir, política e ideológicamente patético… matarse entre militares argentinos por la conducción del Ejército. Militares que algunos años después cambian de posiciones ideológicas. Fue patético y bochornoso. Yo digo un poco en broma, un poco en serio, que menos mal que el Túnel Subfluvial, el túnel Paraná-Santa Fe, que recién se estaba construyendo en el ´63 -se va a inaugurar en el ´69-, menos mal que no estaba todavía construido, que no estaba terminado, porque no hubiera faltado algún militar delirante o patético que le hubiera dado por dinamitado, ¿no es cierto? Estos juegos de guerra, realmente tengo que decirlo desde el punto histórico fueron bochornos y patéticos”.

Rubén Bourlot, historiador

“Prácticamente la provincia que quedó por lo menos la costa del Paraná, aislada, cortada. Y lo que yo encontré en la Hemeroteca, por ejemplo, una foto al día siguiente del hecho, o sea, el 22 de septiembre, donde muestra el puente roto y una breve, brevísima crónica de 10 líneas sobre el acontecimiento y nunca más, nada más aparece. Entonces, hay poca información periodística de la época e incluso en muchos libros de historia de la época, es decir, historias de Entre Ríos que toma la época y en la práctica no lo mencionan. Puedo dar algún ejemplo de algunos libros que estuve recorriendo y que abarcan, digamos, la década del ´60 y no hay ninguna mención a esta rebelión… que fue un hecho institucional gravísimo dentro de la cantidad de hechos graves institucionales de la década del ´60, que era una década de permanentes golpes y contragolpes y presiones de las Fuerzas Armadas sobre los gobiernos constitucionales, si se puede llamar constitucionales a medias. Porque fue toda la época de la proscripción de una de las principales fuerzas de política de la época que era el peronismo. Por eso, llama la atención la poca cobertura periodística de este hecho. Si hay más… un poco más de cobertura de los hechos ocurridos en Buenos Aires. Pero, no acá en Entre Ríos que fue sin duda grave”.

Para que volvieran a pasar autos y camiones el Ejército instaló un puente Bailey, un puente provisorio de tablas de un solo tramo. Duró años. Recién mucho después se hizo el puente actual. Lo construyó una empresa correntina que además cambió el trazado de la ruta. Muchos de los trabajadores correntinos y paraguayos se quedaron a vivir en la zona. En 1973 un diputado nacional por Entre Ríos presentó un proyecto para reclamar la reconstrucción. Allí remarcaba el absurdo: habían volado el puente vial y habían dejado en pie el del ferrocarril, por donde cualquier “enemigo” podía pasar.

Quiterio Pereira, vecino de La Picada

“Hicieron el puente. Porque hicieron el puente Bailey que le hacían ellos por abajo. Después, hicieron el puente de tabla … que entablaron con el puente viejo, ¿entendés? El puente, el tramo que voltearon lo hicieron, el puente de tablas... ¿Me entendés? … Y bueno, ellos hicieron eso. Y después, bueno… mirá… yo te digo… cuando se hizo ese puente de ahí, del tramo este de La Picada acá, ese puente, los dos puentes, yo trabajé ahí. Yo fui empleado de la empresa, que era una empresa correntina (…) La reconstrucción de estos puentes nuevos que hicieron, ¿viste? Porque claro, cruzaron la ruta por allá… Bueno, ahí estaba en ese tramo, ahí donde cruza la ruta, había un tal Luis Mendoza, tenía la casa… Bueno, le dieron un terreno que actualmente vive él y le sacaron la casa donde pasaba la ruta, que era un terreno. Él había comprado e hizo la casa. Y bueno, le sacaron la casa y le dieron un terreno ahí... que actualmente está viviendo. Porque pasaba… transformaron la ruta, ¿viste? De allá, cruzaron para acá. Cortaron todo esto”.

Maximiliano Morales, secretario de la Comuna La Picada

“Como el pueblo no tiene fecha de fundación, tomamos como en el 2024, en la primera edición, tomamos como punto de partida o como motivo de este festival, la unión de tanto La Picada Norte como La Picada Sur. Tenemos la particularidad en nuestra comunidad de que está dividido por el arroyo Las Conchas. Y con la idea de este festival volver a tener una hermandad y como símbolo de este festival, la construcción de un puente peatonal que una los dos lugares (…) Es resignificar esa fecha que fue tan triste y que fue también un poco absurda. Porque en realidad la voladura del puente no tuvo el cometido que se quiso en su momento, así que… pero, sí nos dejó el triste daño colateral de esto: la incomunicación de los dos lugares. Entonces, la resignificación de esta fecha que tiene como objetivo, como vos lo decís, el tema del festejo, la alegría, el compartir y el volver a unirnos… De esta manera también buscábamos el proyecto del puente peatonal, digamos”.

Juan Carlos Bertolini, geólogo

“Mentalmente, la generación mía, cuando ya levantábamos un arma, íbamos al Tiro Federal a tirar con los Mauser. Es decir, era otro tipo de sociedad. El que era más civil iba a lo Boys Scout General Urquiza… es decir, que mentalidad de tomar distancia de frente marche, saludo uno, saludo dos… la mayoría de los chicos de aquella época. O sea, que ver eso fue una experiencia, digamos, de guerra de niñez. Pero, en realidad eso fue o de adolescencia, lo que yo sentí, lo que sí me dio una vergüenza. Te digo, en ese momento yo tenía 12 años ver un puente derrumbado con un río que se podía pasar caminando. Entonces, por eso es mi recuerdo impresionante. Pero, después lo otro no lo registramos, viste, todo lo demás no lo registramos. Yo te digo, cada tanto se armaban esto: pasaba un avión volando de la Segunda Brigada y ya en segundos se decía que hay golpe de Estado porque vivía así la gente, ¿viste?: en un constante terrorismo de Estado aceptado, ¿viste? … Y bueno, qué sé yo, ahora ya los pilotos de F-16 nuevo ganan un sueldo de 1.600.000 pesos, entonces con eso te digo todo cómo ha cambiado la historia”.

Maximiliano Morales, secretario de la Comuna La Picada

“El puente ferroviario a través del tren, que ha sido un instrumento de cercanía, de comunicación de las de los dos lugares, hacía un aporte muy importante a la comunidad. Pero, bueno, justamente ahora no está funcionando. Esperemos que prontamente se reanude ese servicio. Pero, la realidad es que el puente de la Ruta 12 es la única comunicación que tienen los dos lugares hoy en día… de una misma comunidad… dos lugares de una misma comunidad. Y donde para realizar actividades, tanto -por ejemplo- en el club, en la escuela, venir a hacer un trámite a la comuna, acá también vienen en La Picada Norte está muy desarrollaba toda la parte comercial. Entonces… la verdad es un inconveniente muy grande tanto por el peligro de tener que atravesar ese puente peatonalmente y una barrera física bastante importante para nuestros vecinos”.

Damián Capdevilla, ex director del Archivo General de Entre Ríos

“Se habla de una estanciera que se cayó. Sí, no es una cosa… Uno lo cuenta y no te lo creen; porque eso de estar poniéndose colores porque eran las maniobras militares cuando ahí se enfrentan 2 bandos, digamos, para esas maniobras, una guerra simulada entre Azules y Colorados. Los Azules dicen que siempre defienden como la legalidad y los Colorados son los que los que atacan, los que están en contra. Por eso, se lo llamó a esta interna entre militares, entre Colorados y Azules. Los Azules que estaban bajo el comando de Onganía, que eran más legalistas, que querían que el peronismo participara, pero sin Perón, y los Azules que eran antiperonistas, anticomunistas que querían un gobierno militar fuerte. Ellos querían voltearlo a Onganía… perdón, al que había quedado como presidente después de la caída de Frondizi, a José María Guido. Pero, al final, bueno… como es todo… Onganía termina volteando al gobierno de Illia y se convierte en dictador hasta que el Cordobazo y la muerte de (Pedro Eugenio) Aramburu lo termina haciendo renunciar”.

Entre Ríos siempre tuvo dificultades para desarrollar sus caminos por la cantidad de ríos y arroyos y por el tipo de suelo. Durante décadas se habló también de una hipótesis de conflicto con Brasil que justificaba no tener buenas rutas en ese contexto. Cortar una vía de comunicación clave fue un golpe muy duro para toda la región. Sin embargo, el hecho casi no dejó registro. Al día siguiente, un diario publicó una foto del puente roto y una crónica de apenas 10 líneas. Después, nada más. Tampoco aparece en la mayoría de los libros de historia de Entre Ríos que abarcan esa década. Hoy, los restos del viejo puente todavía pueden verse junto al nuevo y al puente del ferrocarril.

Quiterio Pereira, vecino de La Picada

“Éramos gurises nosotros, ¡qué sé yo! Pero, yo te digo… yo restauré un montón de historias de este pueblo … y de esas cosas, de ese puente yo no me olvido más. Yo por ahí a veces, ahora ya hace muchos años que no voy porque ya estoy viejo y voy… Por ahí voy con mi nieta y recuerdo el tema del puente ese. Nosotros pasamos por ahí. Cruzamos. Cruzamos por ahí. Éramos chiquitos, éramos de 12-13 años. Había una carnicería al otro lado que era de Horacio del Castillo. Y ahí íbamos a buscar carne, nosotros. Cruzábamos por ese puente. Date cuenta… Y bueno, y un día nos encontramos con esa sorpresa de que no se podía pasar”.

Mauricio Castaldo, profesor de Historia

“Hay muchas opiniones políticas ideológicas cruzadas, hay periodistas, hay gente que ha escrito mucho y escribe hasta el día de hoy. Y hay tanta cantidad de opiniones que uno no sabe qué creer, digamos, porque, es cierto que hay documentación. Pero, los pasillos de la política y de los cuarteles en esa época se llenan de opiniones, de comentarios. ¿Cómo jugó Perón en el conflicto allá desde Madrid? Perón estaba exiliado en Madrid. ¿Cómo jugó el peronismo? ¿Qué prometió Onganía como jefe de los Azules? ¿Que cumplió y qué no? Porque en algún momento se le iba a permitir al peronismo participar de las elecciones. El peronismo junto con la UCRI -la Unión Cívica Radical Intransigente-, que era la fracción de la UCR de Frondizi venía pactando hace tiempo una alianza con el peronismo. Se hablaba de un frente político entre el peronismo, la UCRI y otras fuerzas, un frente nacional. Y que los Azules lo iban a permitir y los Colorados, no. Incluso, se especulaba -opiniones que uno puede leer en internet-, distintas investigaciones históricas periodísticas de que iba a haber democracia, que se iba a votar, se iba a un frente nacional y que Perón estaba por pegar la vuelta. Que en realidad intentó en el ´64, después cuando Illia era presidente y el avión de Perón llegó hasta Brasil y no le dieron garantías. Entonces, tuvo que volver. Pero, había un montón de especulaciones políticas, ideológicas. ¿Cómo entender el peronismo? Los Colorados ponían al peronismo como sinónimo de comunismo para ellos, en el marco de estos simplismos ideológicos que ciertos sectores de las clases dominantes de Argentina y ciertos sectores políticos tienen hasta hoy, hasta el presente… simplismos ideológicos realmente delirantes. Pero, los Colorados creían que el peronismo era una forma de comunismo, por lo tanto, no querían nada… nada de peronismo ni participación y al final los Azules triunfaron en esta ´guerra civil´, en este enfrentamiento. Pero, el peronismo siguió proscrito. Es decir, se llamó a elecciones que el legalismo de los Azules respetó una parte de la presión de los Colorados, es decir, de que el peronismo no participara. Por eso, te digo que es un juegos político, militar, ideológico, muy sucio, lleno de chicanas y muy embarrado. Bueno, el tema es que los Azules triunfaron en el conflicto. Onganía quedó como jefe militar primero y más adelante, 3 años después, derroca al gobierno de Illia… y queda como presidente de una dictadura en 1966”.

Julio Morales, presidente de la comuna La Picada

“Sería un hecho, una realidad que siempre hemos querido y que se viene peleando de hace mucho. Yo conozco a un ingeniero civil que desde el año ´82 que viene haciendo esto con una comisión vecinal que estaba en La Picada Sur, que siempre quería unir la Picada Sur con la Picada Norte. Y se había presentado en ese entonces, se habían hecho el relevamiento y se había presentado un proyecto a nivel provincial y ese proyecto se siguió un buen tiempo. Lo siguió esa comisión vecinal que hacía que estaba en La Picada Sur y al pasar de los tiempos no tuvo… no llegó a su fin de concretarse. Pero, sería algo bueno unir La Picada Sur con La Picada Norte. Y que seamos todos unidos, porque desde la comuna nosotros tenemos talleres y por ahí les cuesta a los chicos venir por la ruta p el transporte y no es un puente peatonal donde podés venir solo o acompañado en bicicleta o acompañado por los padres a los talleres de acá. Por ahí les cuesta también eso (…) La mayoría ahora en bicicleta ya antes se usaba, ya casi que no… Ahora son transportes que van y vienen, o padres o familiares que vienen para este lado, que viajan y vienen a hacer las compras, porque de este lado está el centro de los negocios, de los comercios. Entonces, viajan desde La Picada Sur a La Picada Norte, pero es engorroso porque sí o sí tienen que encontrar, más los chicos que vienen a la escuela. Tenemos nosotros en la jurisdicción nuestra dos escuelas primarias, una secundaria y una escuela especial y ahora los chicos de La Picada Sur vienen algunos a La Picada Norte y otros van a la escuela Dominguito que está en la misma entrada de la escuela Almafuerte… con el peligro de cruzar el puente, por supuesto”.

Quiterio Pereira, vecino de La Picada

“Después hicieron el puente ese, que creo que el mismo Ejército lo hizo, puso ese puente Bailey Era un puente de tabla… pasaban ahí, era un solo tramo. Y después … bueno… Qué sé yo… Muy bueno y después… yo no me acuerdo en el año… me agarraste de sorpresa, si no, yo sí… me agarraron desnudos, prácticamente… Si no, yo me recordaría en qué tiempo se empezó a hacer esto, la ruta aquella y el puente… los puentes. Eso fue una empresa… una empresa correntina que hizo los puentes. Mirá lo que te cuento... Aquí quedaron muchos correntinos, de los que vinieron de esa empresa. Los Flores (…) que vinieron de Corrientes y se afincaron acá… y terminamos… y nosotros teníamos un encargado, el jefe de nosotros era Vallejos, era un paraguayo… Mirá, cuando empezaron a construir los puentes y había… yo por ahí medio me acuerdo de los chicos que trabajaban con las retro, con las cosas, era un Molina, la mayoría eran paraguayos, porque venían de Corrientes y los paraguayos venían de ahí. Entonces, se afincaban con la empresa. Y vos vieras cómo trabajaban”.

Julio Morales, presidente de la comuna La Picada

“Sería el puente peatonal. En un tiempo, cuando funcionaba el tren, gente iba hasta la parada. A la estación del tren y tomaba el tren hasta acá porque tenemos el apeadero de este lado: el Jorge Méndez. Entonces, tomaba el tren. Pero, como el tren dejó de funcionar, ya eso también son palos que le ponen a la gente para cruzar el puente. Pero, sí sería bueno el puente peatonal (…) Para la comuna es muy costoso, no lo podemos llevar a cabo. Así que no… en ese entonces se desistió de poder hacerlo o siempre tratamos de pensar… pensamos cuando nos juntamos qué es lo que podemos hacer de parte de la comuna para que el puente peatonal se pueda hacer. Pero, bueno, los fondos no son suficientes de la comuna como para hacer esa obra”.

Y el arroyo sigue dividiendo a la comunidad en dos: La Picada Norte y La Picada Sur. El puente de la Ruta 12 es la única conexión. El tren que durante años sirvió para cruzar de un lado al otro ya no funciona. Cruzar a pie o en bicicleta por la ruta es peligroso. Muchos chicos de La Picada Sur eligen la escuela a pesar de ese riesgo. Y en el lado Norte están los comercios, el club y la comuna. Desde 1982 los vecinos reclaman un puente peatonal. Una comisión vecinal presentó un proyecto en la provincia, pero nunca se concretó. A mediados de los 90 se hizo un primer festival: “El puentecito de La Picada”, en el ex depósito de Vialidad, junto al lugar de la voladura. Más de 60 años después, aquella orden militar que no detuvo a nadie sigue marcando la vida de La Picada.

Memoria Frágil: la voladura del puente La Picada