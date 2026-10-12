Ambientalistas de Concepción proponen a funcionarios realizarse análisis de agrotóxicos en sangre

El Niño: advierten que las crecidas del Paraná y el Uruguay podrían agravarse entre enero y abril

Especialistas señalan que el impacto de las lluvias puede prolongarse más allá del pico del fenómeno climático. La acumulación de agua en las cuencas eleva el riesgo de inundaciones para comienzos de 2027, mientras el río ya registra niveles altos en varias localidades entrerrianas.