El Papa León XIV será hospitalizado este martes para someterse a la cirugía de un nódulo pulmonar

El Pontífice ingresará al Policlínico Gemelli de Roma al mediodía, aunque la fecha de la cirugía aún no fue precisada. El Vaticano prevé una semana de recuperación.

El Papa León XIV será internado este martes al mediodía en el Policlínico Gemelli de Roma para ser operado del nódulo detectado en uno de sus pulmones, informó la oficina de prensa del Vaticano. La fecha exacta de la cirugía no fue confirmada, aunque el pontífice anticipó que se realizará durante esta semana.

La lesión fue hallada en un control médico de rutina, en una fase temprana y con localización precisa, según explicó el propio León XIV el domingo pasado, tras el rezo del Ángelus. Fuentes de la Santa Sede indicaron que el posoperatorio tendrá una duración estimada de siete días.

El pontífice cumple su agenda con normalidad

El Papa, de 71 años y de nacionalidad estadounidense y peruana, mantuvo este lunes una jornada oficial completa. Por la mañana recibió a siete delegaciones en audiencia, entre ellas la del presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, y la del arzobispo argentino Jorge Eduardo Lozano.

El boletín diario de la Santa Sede también registró encuentros con el nuncio apostólico en Suiza, Liechtenstein y Mónaco, Martin Krebs; con el presidente de Cáritas Internacional, el arzobispo japonés Tarsicio Isao Kikuchi, y su secretario general, Alistair Dutton; con el arzobispo estadounidense Timothy Broglio; y con el representante permanente de la Santa Sede ante la Comunidad Económica del África Occidental, Michael Francis Crotty.

La cirugía

Un nódulo pulmonar de tres milímetros es una pequeña imagen localizada en el pulmón que puede tener causas benignas o malignas y no equivale por sí sola a un diagnóstico de cáncer. Los especialistas consultados por Infobae señalan que el pronóstico general de una lesión pequeña suele ser favorable, aunque el caso del papa León XIV no permite anticipar resultados sin conocer su ubicación, sus características radiológicas y el diagnóstico definitivo.

La doctora Ana María Putruele, neumonóloga, exjefa de la División Neumonología del Hospital de Clínicas José de San Martín (UBA) y profesora adjunta de Consulta de la Universidad de Buenos Aires (UBA) con orientación en neumonología, definió la lesión como “una formación con características redondeadas u opacificada que se localiza a nivel del pulmón”.

Por su parte, el doctor Alejandro Garcés, infectólogo y jefe médico de Helios Salud, explicó a este medio que el “nódulo solitario de pulmón” suele aparecer como un hallazgo accidental en una radiografía o una tomografía solicitada por otra razón.

La Santa Sede no difundió detalles sobre la técnica prevista para la intervención ni sobre la localización precisa del nódulo. El Hospital Gemelli de Roma, donde se prevé la internación, cuenta con un apartamento destinado a la atención médica de los papas.

Hay que saber que el prestigioso nosocomio, que cuida la salud de los Pontífices hace décadas y es el segundo centro médico más grande de Italia, cuenta con los mejores expertos y tecnologías para la atención precisa y conservada en este caso de León XIV. “Estará en las mejores manos”, definió el doctor Garcés.

Qué es un nódulo pulmonar y cómo se evalúa

Putruele explicó que los médicos valoran el tamaño de la lesión, sus bordes, si presenta calcificaciones y cuál es su densidad en una tomografía. También consideran los antecedentes de tabaquismo, enfermedades respiratorias previas y otros datos clínicos antes de establecer el nivel de riesgo.

Garcés precisó que una forma regular y bordes bien delimitados pueden orientar la evaluación de manera distinta que una lesión irregular o espiculada. Sin embargo, advirtió: “Nunca uno puede asegurar el diagnóstico con solo la imagen”.

La comparación con tomografías anteriores puede aportar una señal relevante para definir la conducta médica. “Si yo la encuentro en imágenes de varios años atrás y no cambió, se fortalece la interpretación de que se trata de una lesión benigna; si es nueva, puede requerir nuevos estudios para observar su evolución”, explicó Garcés a Infobae.

La evaluación también contempla la densidad de la lesión, que puede ser sólida, subsólida o en vidrio esmerilado, además de su forma y evolución. En nódulos seleccionados según el tamaño y los factores de riesgo, los médicos pueden considerar una tomografía por emisión de positrones combinada con tomografía computarizada o una biopsia.