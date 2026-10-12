“Nos vemos en Argentina”: el Papa León XIV confirmó al arzobispo de San Juan su intención de visitar el país

El Papa León XIV ratificó hoy su intención de viajar a la Argentina en noviembre, durante una audiencia privada con el arzobispo de San Juan, Jorge Eduardo Lozano, realizada en el Vaticano, un día antes de internarse para someterse a una operación para extirparle un nódulo pulmonar.

El Pontífice conversó sobre los preparativos de la visita, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, y transmitió un mensaje que cobró especial relevancia después del anuncio de su problema de salud. Al finalizar el encuentro, cuando Lozano se despidió con un “hasta pronto”, León XIV le respondió: “Nos vemos en la Argentina”, según pudo confirmar Infobae de fuentes que dialogaron con el prelado después de la audiencia.

“Fue una expresión de mucho aliento”, explicó una de las fuentes consultadas por Infobae, al reconstruir el intercambio entre el Pontífice y el arzobispo de San Juan. La frase del Papa constituyó una señal de su voluntad de mantener el viaje sudamericano, aunque la realización definitiva de la gira dependerá de la evolución de su salud después de la intervención quirúrgica y de las indicaciones médicas que reciba.

La audiencia se desarrolló en la biblioteca del Palacio Apostólico y duró aproximadamente media hora, entre las 9.45 y las 10.15 de Roma. El arzobispo argentino había solicitado el encuentro aprovechando su presencia en la capital italiana para participar de una actividad de la Federación Internacional de Acción Católica. La reunión estaba programada desde antes de que se conociera la situación médica del Pontífice y se concretó este lunes, pese al anuncio realizado durante la jornada anterior.

Lozano contó en una entrevista con La Nación que encontró al Papa de buen ánimo, sereno y dispuesto a conversar sobre distintos asuntos relacionados con la Iglesia argentina. También explicó que León XIV le preguntó sobre la preparación del viaje y las actividades previstas en el país, sin transmitirle inquietudes respecto de la realización del recorrido.

Durante la conversación hablaron sobre las características de los lugares donde están previstas las principales celebraciones, entre ellos el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires; la Basílica de Luján, en la provincia de Buenos Aires, y el predio donde se realizará el encuentro multitudinario en Córdoba. El arzobispo también le transmitió las expectativas de los fieles argentinos ante su próxima llegada.

El encuentro tuvo además una agenda vinculada con la actividad pastoral de Lozano en San Juan. El arzobispo le presentó al Pontífice documentos relacionados con el sínodo realizado en su arquidiócesis y conversaron sobre la situación de la Iglesia local. También abordaron la importancia del diálogo, la paz y el lenguaje público, temas sobre los que León XIV se pronunció desde el comienzo de su pontificado.

La conversación adquirió particular importancia porque se produjo pocas horas después de que el Papa anunciara públicamente que los médicos le habían detectado un nódulo localizado en uno de sus pulmones y le recomendaran una operación para extirparlo. La noticia había generado incertidumbre sobre su agenda internacional, especialmente por la proximidad de la gira por Uruguay, Argentina y Perú.

El Vaticano confirmó este lunes que el Pontífice será hospitalizado mañana, martes 13 de octubre, para someterse a la intervención quirúrgica. El procedimiento había sido anticipado por el propio Papa durante el Ángelus del domingo, cuando explicó que el nódulo había sido detectado en una etapa temprana y que los médicos consideraban conveniente removerlo.

“Los médicos consideran oportuno intervenir. Por eso, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo. La operación ya está programada para los próximos días”, había señalado León XIV en su cuenta oficial de X. También agradeció el acompañamiento espiritual de los fieles y les pidió oraciones.

El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, había estimado que el período inicial de recuperación demandaría aproximadamente una semana. Sin embargo, todavía resta conocer el resultado de la cirugía y las recomendaciones que recibirá el Pontífice para retomar sus actividades, particularmente aquellas que requieren viajes internacionales y una agenda de encuentros multitudinarios.

La gira sudamericana tiene previsto comenzar el 6 de noviembre en Uruguay, continuar por la Argentina entre el 8 y el 11 y finalizar en Perú, país donde Robert Francis Prevost desarrolló una parte importante de su trayectoria religiosa. El itinerario contempla numerosos desplazamientos y actividades públicas durante once días, por lo que la evolución médica será determinante para conocer si podrá cumplirse en los términos anunciados.

La audiencia con Lozano aportó una novedad relevante respecto de la situación que se había conocido el domingo. Según había informado Infobae, el anuncio de la operación sorprendió al Gobierno nacional y a las autoridades de la Iglesia argentina, pero ninguno de los preparativos para la visita fue suspendido o modificado. Los dispositivos de seguridad, logística y organización continuaron según los cronogramas establecidos en los distintos niveles de gobierno.

La información fue obtenida a través de fuentes vinculadas directamente con la organización del viaje, que indicaron que los equipos encargados de recibir al Pontífice no habían recibido instrucciones de la Santa Sede para alterar los operativos. Esa situación comprendía las tareas desarrolladas por las autoridades nacionales, provinciales y municipales, especialmente en las jurisdicciones donde se esperan las principales concentraciones de fieles.

En el Gobierno nacional, además, una fuente oficial había indicado que, en principio, no se había producido una comunicación formal con el Vaticano después de conocerse la situación médica de León XIV. La consulta se realizó durante la jornada del domingo, cuando todavía se aguardaban precisiones sobre la fecha de la intervención.

Otra fuente que participa de la organización explicó que, en cuestiones relacionadas con la salud del Papa, el criterio era remitirse a la información oficial de la Santa Sede. Hasta ese momento tampoco se habían recibido comentarios sobre posibles modificaciones de las actividades previstas en territorio argentino.

Los preparativos incluyen tres celebraciones multitudinarias que requieren una coordinación entre diferentes jurisdicciones. En la Ciudad de Buenos Aires está previsto un encuentro en el entorno del Monumento de los Españoles. En la provincia de Buenos Aires, una de las actividades principales se realizará en la Basílica de Luján, mientras que Córdoba recibirá al Pontífice en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones.

Los operativos involucran a las fuerzas federales de seguridad, las autoridades provinciales y los equipos municipales encargados de los accesos, la circulación y los servicios para los asistentes. En el caso de Luján, la organización contempla especialmente la recepción de peregrinos y la coordinación de los dispositivos alrededor de la basílica.

Entre las autoridades que participaron de las reuniones preparatorias estuvieron el nuncio apostólico, Michael Wallace Banach; el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. En el Gobierno se manejaron estimaciones de asistencia de hasta siete millones de personas entre las principales celebraciones.

Mensajes de aliento desde Argentina

El anuncio de la operación también generó manifestaciones públicas de acompañamiento de dirigentes políticos argentinos. El Presidente Javier Milei expresó sus deseos de recuperación y señaló que el país acompañaba al Pontífice con afecto y oraciones.

“Quiero hacerle llegar al Papa León XIV mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido. Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación”, escribió el Presidente en su cuenta de X.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, también transmitió sus deseos de recuperación y ratificó la continuidad de los preparativos provinciales. “A la espera de su histórica visita a nuestro país seguimos preparándonos para su llegada”, escribió en sus redes sociales.

Desde Córdoba, Martín Llaryora expresó un mensaje similar y señaló que su provincia continuaría trabajando en la organización del encuentro previsto con León XIV. “Seguiremos preparando su llegada con mucha alegría y entusiasmo, con la esperanza de recibirlo muy pronto en nuestra tierra”, manifestó el gobernador.

La Conferencia Episcopal Argentina, encabezada por el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, difundió además un comunicado en el que convocó a los fieles a acompañar al Pontífice durante la intervención. El documento, firmado también por el secretario general del Episcopado, Raúl Pizarro, pidió que la operación se desarrollara favorablemente y que León XIV alcanzara una pronta recuperación.

Los obispos también destacaron la serenidad y la confianza con las que el Pontífice había comunicado su situación médica, e invitaron a mantener el acompañamiento espiritual durante los próximos días.

La conversación de este lunes con Lozano incorporó una señal concreta sobre la intención del Papa de cumplir con la visita. La frase confirmada a Infobae por fuentes que dialogaron con el arzobispo después de la audiencia reflejó esa voluntad personal, aunque todavía queda pendiente conocer las recomendaciones médicas posteriores a la operación. Mientras tanto, en la Argentina siguen los preparativos para recibirlo en noviembre, a la espera de las próximas definiciones de la Santa Sede.