Nuevas excavaciones en Paraguay, a 49 años del secuestro en Paraná del médico Agustín Goiburú

Este lunes comenzó en el Cementerio del Este de Asunción una excavación para buscar los restos de Agustín Goiburú, el traumatólogo del Hospital San Martín secuestrado en Paraná el 9 de febrero de 1977 por un comando argentino-paraguayo del Plan Cóndor. La dirige su hijo Rogelio. Un testigo asegura que, un mes después del secuestro, cuatro policías bajaron allí un cajón y dijeron de quién era. En casi medio siglo nadie fue condenado por el crimen, ni en Paraguay ni en la Argentina.

Llovía en Asunción en las primeras horas de la mañana de este lunes 12 de octubre. En la entrada del Cementerio del Este, sobre la calle Arturo Pereira, armaron una lona para que la tierra no se convirtiera en barro y empezaron a cavar. Al costado estaba Rogelio Goiburú, hijo del médico al que en 1977 sacaron de su auto a punta de pistola en calle Nogoyá, en Paraná. Hoy dirige la Dirección de Memoria Histórica y Reparación del Ministerio de Justicia paraguayo. “Es la primera vez que esta excavación específica la realizamos buscando a mi padre”, dijo. La pista no es nueva, pero tardó años en convertirse en una orden de excavación. Según el testimonio que Rogelio fue reconstruyendo, un mes después del secuestro de su padre, un sepulturero que trabajaba en ese cementerio vio llegar a cuatro policías con un cajón. Lo bajaron a unos doce metros de la entrada. Cuando preguntó de quién era, uno de ellos respondió en guaraní que era el doctor Agustín Goiburú, al que habían matado. Otra versión, recogida de la familia Pérez, que tiene allí su panteón, ubica el lugar junto a un lapacho gigante. Dijeron que lo habían dejado ahí, por lo menos para que esté en la sombra, contó Rogelio.

En marzo de este año, antropólogos de la Universidad Estatal de Arizona, encabezados por Jake Harris y Adriana Sartorio, recorrieron el lugar con un georradar y detectaron anomalías compatibles con una inhumación clandestina en varios puntos, que luego confirmaron con sondeos. “Sabemos que probablemente hay tumbas aquí”, dijo Harris. La excavación, autorizada por la Municipalidad de Asunción y financiada con un fondo de Naciones Unidas, cuenta con la presencia de la fiscala Zully Figueredo, de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público. “Esperamos contar con resultado positivo”, dijo. “Si aparecen restos, la identificación llevará todavía meses de trabajo genético”, acotó.

En diciembre de 1993, ANÁLISIS publicó la nota Recuerdos de la muerte, tal como Miguel Bonasso describiría en ese inolvidable libro los horrores de la última dictadura. Hacía un año que en Asunción se había abierto el llamado Archivo del Terror: toneladas de documentos de la Policía de Stroessner que el juez José Agustín Fernández secuestró en diciembre de 1992 en una dependencia policial. Entre esos papeles estaba el operativo completo contra Goiburú. Las cartas del capitán del Ejército argentino Vicente Castex Laprida hablaban de la presa localizada y chequeada en el hospital de Paraná. El plan de traslado preveía hacerlo de madrugada, por Formosa, hasta Puerto Falcón. Quedó registrado que lo interrogó Pastor Coronel, el jefe de Investigaciones de la Policía de la Capital.

La nota terminaba con dos frases que el tiempo puso a prueba. Una era de su esposa, Elba Elisa Benítez, fallecida el año pasado: “Yo por lo menos espero encontrarme con los huesos de mi esposo, sepultarlo como se debe y exigir justicia para los responsables”. La otra era un pronóstico: nadie podrá investigar quiénes fueron los aliados en Paraná. Treinta y tres años después, la primera sigue pendiente y la segunda, en buena medida, se cumplió.

El dictador que murió libre

En 1993 se hablaba de un posible juicio a Alfredo Stroessner. Nunca ocurrió. El dictador, asilado en Brasil desde el golpe de 1989, fue declarado rebelde por la Justicia paraguaya, pero la extradición nunca se concretó. Murió en Brasilia el 16 de agosto de 2006, a los 93 años. Su ministro del Interior durante 22 años, Sabino Augusto Montanaro, vivió casi dos décadas en Honduras. Volvió a Paraguay en mayo de 2009, enfermo, entre protestas. Estuvo unos días en la cárcel de Tacumbú, pasó a arresto domiciliario y murió en septiembre de 2011, a los 89 años, sin condena.

Un mes después de la muerte de Stroessner, el 22 de septiembre de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en el caso Goiburú y otros contra Paraguay. Estableció que Goiburú fue detenido en la Argentina el 9 de febrero de 1977, llevado al Departamento de Investigaciones de Asunción, mantenido incomunicado, torturado y desaparecido. Le ordenó al Estado paraguayo investigar y sancionar a los responsables, impulsar las extradiciones, buscar los restos, construir un monumento y pedir perdón públicamente.

El perdón tardó 12 años. El 24 de mayo de 2018, en la Plaza de los Desaparecidos de Asunción, la vicepresidenta Alicia Pucheta reconoció en nombre del Estado la responsabilidad por las desapariciones de Goiburú, Carlos José Mancuello y los hermanos Rodolfo y Benjamín Ramírez Villalba. Ese día se inauguró el monumento. En su última supervisión, de 2019, la Corte dio por cumplidos el acto, el monumento y la reforma del Código Penal sobre tortura y desaparición forzada, pero mantuvo abiertos los dos puntos centrales: la investigación de los responsables y la búsqueda de los cuerpos.

En Paraná, nadie

En la Argentina el resultado fue todavía más pobre. El caso llegó al juicio por el Plan Cóndor en Buenos Aires, pero según el registro del Ministerio Público Fiscal, decisiones tomadas durante la instrucción y la muerte de Jorge Rafael Videla, imputado por este hecho, impidieron acusar formalmente a alguien por el secuestro. El mismo registro nombra la cadena de mando que controlaba Paraná aquel verano: Oscar Fernando Monzón, jefe del Escuadrón de Ingenieros Blindado 2 y del Área 221, y por encima de él el general Juan Carlos Trimarco, jefe de la Subzona 22. Trimarco, el que en mayo de 1977 hablaba de los clanes de traficantes de oscuras influencias, nunca fue juzgado por Goiburú.

Los expedientes reconstruyeron también detalles que en 1993 no se conocían. El 7 de febrero de 1977, dos días antes del secuestro, Goiburú recibió una citación de la Policía Federal de Paraná, que después se atribuyó a un error. El 9, cerca de las 11, un Ford Falcon chocó a propósito su auto frente al número 579 de calle Nogoyá. Cuatro hombres armados y de civil, que se presentaron ante los vecinos como policías, lo subieron por la fuerza. En los Tribunales federales de Paraná hubo dos causas: la denuncia que presentó su esposa por privación ilegítima de la libertad y una segunda, en la que se declaró su ausencia por desaparición forzada. Ningún argentino fue juzgado por haber entregado al médico.

Juan H. Amarilla, el agente que según los documentos lo había ubicado en el hospital y debía manejar el Falcon hasta la frontera, negó todo en 1993 desde Formosa. Aquí me hicieron una cama, dijo. No hay registro público de que haya sido condenado.

Rogelio Goiburú coordinando los trabajos de búsqueda en el Cementerio del Este.

La búsqueda

Rogelio Goiburú (junto a su madre y sus hermanos Rolando y Patricia) empezaron a buscar en 2006 desde la Comisión de Verdad y Justicia. Siguió desde la Defensoría del Pueblo y, desde 2013, desde la Dirección que hoy encabeza. Su equipo exhumó más de 40 esqueletos y fragmentos óseos en predios públicos y privados de todo el país. Con el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó a cuatro de esas personas: el uruguayo Miguel Ángel Soler, la italiana Raffaella Filipazzi, el argentino José Agustín Potenza y el paraguayo Cástulo Vera Báez. También identificó a 14 paraguayos cuyos restos aparecieron en la Argentina, entre ellos Esther Ballestrino de Careaga, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. Pero la búsqueda de su propio padre había quedado siempre al final. En marzo de este año, la prensa paraguaya informó que 30 posibles fosas seguían cerradas por falta de presupuesto.

Esta vez el equipo también recorrió puntos en el departamento de Caaguazú. Y Rogelio volvió a pedir lo mismo de siempre: que quien sepa dónde hay enterramientos clandestinos lo diga.

Elba Benítez, la instrumentista que en 1977 fue de despacho en despacho por Paraná, que fundó en la ciudad la agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos antes de irse y que llevó el caso hasta Naciones Unidas, quería encontrar los huesos de su marido y sepultarlo como se debe. Casi medio siglo después, su hijo cava en un cementerio de Asunción, debajo de un lapacho, siguiendo lo que un sepulturero vio y lo que un policía dijo en guaraní. Los responsables del secuestro en Paraná, en cambio, ya no van a responder ante nadie.