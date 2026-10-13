Rogelio Goiburú: “Hay que seguir luchando para buscar a los desaparecidos en el marco del Operativo Cóndor”

Rogelio Goiburú es hijo del traumatólogo del Hospital San Martín, Agustín Goiburú, secuestrado en Paraná el 9 de febrero de 1977 por un comando argentino-paraguayo del Plan Cóndor y hoy dirige en el Cementerio Del Este, de Asunción del Paraguay, las excavaciones en busca de los restos de su padre.

Rogelio Goiburú es hijo del traumatólogo del Hospital San Martín, Agustín Goiburú, secuestrado en Paraná el 9 de febrero de 1977 por un comando argentino-paraguayo del Plan Cóndor y hoy dirige en el Cementerio Del Este, de Asunción del Paraguay, las excavaciones en busca de los restos de su padre.

Minutos antes de iniciar los trabajos con el equipo de antropólogos, Goiburú dialogó este martes con el programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), donde recordó que “hace 22 años estoy dedicado en nuestro país, Paraguay, a buscar a los detenidos desaparecidos de la dictadura y durante todo este tiempo, no solamente he buscado a papá sino a todos los desaparecidos, y en este camino de búsqueda he logrado reconstruir hipótesis, por donde habrían estado enterrados muchos de ellos”.

“Por eso es que estuve cuatro años cavando en un predio de la policía que se llama actualmente Agrupación Especializada de la Policía Nacional, que en época de dictadura se llamaba Guardia de Seguridad y era un sitio inexpugnable, era un campo de concentración de la dictadura, donde encontré 15 cuerpos y 8 tumbas vaciadas, y logramos identificar a cuatro con el trabajo y la colaboración del Equipo Argentino de Antropología Forense”, mencionó.

Agregó que “luego continuamos por varios lugares y rescatamos en total 40 cuerpos. Y es la primera vez que lo estoy buscando exclusivamente a papá porque tenemos suficientes testimonios de que a este cementerio de Asunción lo trajeron después de haberlo asesinado en los primeros días de marzo del 77. O sea, probablemente papá estuvo vivo un mes después de su secuestro el 9 de febrero del 77, ahí de la ciudad de Paraná, en la esquina de calles Nogoyá y San Luis, por un típico grupo de tareas de aquella época con un famoso Ford Falcon verde, una camioneta pick-up de la cual descendió un hombre con armas largas, le golpearon en la cabeza, le introdujeron en ese Ford Falcon y desde entonces desapareció”.

En ese marco, rememoró que “reconstruyendo todo el itinerario que él sufrió es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un fallo inapelable, condenó al Estado paraguayo a buscar los restos y a identificarlos. En esa tarea estamos, a pesar de que, hasta el día de hoy, después de tantos años de búsqueda, desde la Comisión de Verdad y Justicia, la Defensoría del Pueblo y ahora el Ministerio de Justicia, todavía no tenemos una línea presupuestaria para realizar estos trabajos. Por eso tuvimos que recurrir y obtuvimos la ayuda solidaria de la Universidad Estatal de Arizona, quienes están viniendo a Paraguay –es la cuarta vez que vienen- para buscar a nuestros detenidos desaparecidos, costeándose ellos sus pasajes, sus hoteles, sus honorarios”.

Ante esta realidad, Goiburú consideró que “hay que seguir luchando por esas dos cosas, para seguir buscando a nuestros compatriotas y extranjeros desaparecidos en nuestro país en el marco del Operativo Cóndor y para encontrar un presupuesto que nos permita trabajar con suficiencia en esta causa, que busca profundizar nuestra democracia y hacerla realmente útil a la mayor de nuestro pueblo”.

En otro orden de cosas, afirmó que “hoy ya no hay personas vivas condenadas” por la desaparición de su padre y recordó que “el primer juicio que hizo mamá fue contra (el dictador Alfredo) Stroessner y toda su camarilla. Stroessner se había asilado en Brasil y desde luego los brasileños jamás ni siquiera pensaron, ni permitieron que le dieran la extradición. Jamás. Así que Stroessner murió en el exilio y todos los demás jerarcas se fueron muriendo sin que nadie pise la cárcel por la desaparición de papá. Y desde luego que los responsables han sido todos los del primer anillo de Stroessner”.

En cuanto a lo ocurrido en Paraná, sostuvo que “los responsables del secuestro de papá en Entre Ríos fueron además del general (Juan Carlos) Trimarco (jefe de la Subzona 22), el coronel (Carlos Patricio) Zapata, jefe de Inteligencia del Ejército de la Caballería en Paraná; el comisario Grillo y el comisario (Faustino) Fernández de la Policía Federal, y creo que ninguno de ellos pisó la cárcel por el caso de papá. Desde luego que fueron denunciados y procesados por muchas causas, pero desconozco que por el caso de papá hayan sufrido un aumento de la condena”.

Por último, lamentó que el secuestro y posterior desaparición de Goiburú “fue parte del plan Cóndor; para eso sirvió el operativo Cóndor, para eso fue pensado, planificado y ejecutado, para producir el daño que produjo a la sociedad, a los familiares, a las organizaciones”.