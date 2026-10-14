Ciclo de charlas periodísticas 2026: Miguel Rep presentará este viernes su libro “Charly absoluto”

Miguel Rep llegará una vez más a Paraná. Será este viernes a las 20, en el Octavo Piso del Hotel Mayorazgo, en una nueva edición del Ciclo de Charlas Periodísticas 2026 que organiza ANÁLISIS y Canal 9 Litoral.

El humorista gráfico presentará su último trabajo “Charly absoluto”, que reconstruye la historia de Charly García a través de ilustraciones y relatos. El libro reinterpreta visualmente la vida y obra de uno de los músicos contemporáneos más reconocidos del país, desafiando los límites entre música y dibujo.

Miguel Repiso es autodidacta. Una reseña suya, publicada en BienalSur.org cuenta que publicó su primer dibujo a los 14 años. Forma parte del diario Página/12 desde su fundación. Su trazo y mirada singular recorren más de 35 libros publicados, entre ellos Bellas Artes, Buenos Aires dibujada, 200 años de peronismo y su versión ilustrada de La Divina Comedia. Participó en medios como El País (España), El Tiempo (Colombia) y condujo Mundo Rep por la TV Pública. Ha sido distinguido con el Premio Konex (2002, 2012) y realizó murales en América y Europa, incluyendo la Bienal de Venecia (2012) y la Feria del Libro de Frankfurt (2010). Su obra combina humor, historia, política y una poética visual profundamente argentina. Quino lo definió como “el dibujante más original que ha producido la Argentina en los últimos años”.

El Ciclo de Charlas Periodísticas de ANÁLISIS continúa consolidándose como un espacio de reflexión, formación e intercambio con algunas de las figuras más relevantes del periodismo argentino. Durante este 2026, el ciclo ya contó con la presencia de Germán de los Santos, especialista en narcotráfico y autor de Niños Sicarios, de Miguel Wiñazki y Carlos Ares, quienes debatieron sobre el periodismo y la necesidad de volver a las fuentes; de Mariel Fitz Patrick y Hernán Cappiello que expusieron sobre justicia, poder y política; y de Reynaldo Syetecase que habló sobre periodismo, entre otras figuras.

El evento cuenta con el auspicio de ANÁLISIS, Howard Johnson Plaza Resort & Casino Mayorazgo, Neo Paraná, Canal 9 Litoral y Radio Plaza 94.7.