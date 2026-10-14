El papa León XIV pasó una noche tranquila tras la extirpación de un tumor maligno en el pulmón

El papa León XIV pasó una noche tranquila este miércoles en el hospital Gemelli de Roma, donde permanece internado después de haber sido operado de un adenocarcinoma, un tipo de cáncer pulmonar.

Durante la intervención, realizada el martes, los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. Según informó el Vaticano, la cirugía fue exitosa y no presentó complicaciones.

La oficina de prensa de la Santa Sede anticipó que durante la jornada se conocerán nuevos detalles sobre el estado de salud del pontífice, de 71 años.

El parte médico difundido el martes por la noche precisó que “un examen histológico extemporáneo confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba en las pruebas preoperatorias”.

Los especialistas decidieron extirpar la zona afectada mediante una técnica mínimamente invasiva. “Para que la intervención fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica vídeoasistida”, explicó el comunicado oficial.

La Santa Sede también confirmó que “el procedimiento fue exitoso, sin complicaciones”.

Cómo sigue la recuperación del papa León XIV después de la operación

Tras la cirugía, León XIV despertó con normalidad y, después de un breve período de observación, regresó a su habitación del décimo piso del Policlínico Gemelli.

Según fuentes vaticanas citadas por la agencia EFE, el sumo pontífice incluso pidió la cena después de la intervención.

Los médicos dispusieron que permanezca internado para continuar con su recuperación y llevar a cabo los estudios posoperatorios correspondientes.

Por el momento, el equipo médico no informó si necesitará un tratamiento adicional debido a la naturaleza del tumor extirpado.

El propio León XIV había anunciado el domingo que durante una serie de controles médicos le habían detectado un nódulo pulmonar “en fase muy temprana y bien localizado”.

A partir de ese diagnóstico, los especialistas recomendaron una intervención quirúrgica, que finalmente se realizó el martes en el hospital Gemelli de Roma.

Qué pasará con la visita del papa León XIV a la Argentina tras la operación

La intervención y la confirmación del diagnóstico de cáncer pulmonar se produjeron a menos de un mes del viaje que León XIV tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y Perú, entre el 6 y el 17 de noviembre.

Aunque la visita continúa prevista, la operación abrió interrogantes sobre la posibilidad de que el pontífice pueda cumplir con el itinerario programado.

El domingo, antes de someterse a la cirugía, León XIV había dado a entender que mantenía sus planes de viajar a Sudamérica.

Sin embargo, todavía no se informó si su recuperación obligará a modificar las fechas o las actividades previstas.

Por ahora, no hay una confirmación oficial sobre eventuales cambios en la gira, mientras el pontífice continúa internado en Roma bajo supervisión médica.