Perú y Uruguay también dudan de que el Papa León XIV pueda hacer su viaje a Sudamérica

Como la Argentina, Uruguay y Perú ya dudan de que el papa León XIV pueda realizar, tal como estaba previsto, el viaje a Sudamérica que también lo traerá a la Argentina. Aunque aún no hay información oficial del Vaticano, desde ambos países aclararon que están abiertos a reprogramaciones después de la operación a la que se sometió el Sumo Pontífice y la confirmación del diagnóstico de cáncer de pulmón.

En Perú fue la propia presidenta, Keiko Fujimori, quien se expresó sobre la situación del Papa. "Entendemos que esta recuperación va a tomar varias semanas más de lo previsto. Por lo tanto, entendemos que podría haber algún cambio en el calendario de su visita", sostuvo la mandataria, que le deseó una rápida recuperación a León XIV.

"Esperamos que su recuperación sea pronta, inminente y que su visita se pueda realizar, pero entenderemos también el caso contrario", profundizó. "Acá lo importante es que su Santidad recupere su salud", insistió Fujimori.

En Uruguay, en tanto, el arzobispo de Montevideo también reconoció que puede haber cambio de planes. "Es posible que los médicos no le permitan venir ahora porque necesita tratamiento, pero puede venir más adelante", expresó el cardenal Daniel Sturla. Aseguró que en los próximos días habrá una definición al respecto.

El Papa León XIV llegará a Sudamérica el viernes 6 de noviembre. La primera escala será en Uruguay. Allí se quedará hasta el domingo 8 de noviembre, de acuerdo a la agenda que aún sigue en pie.

Ese mismo domingo llegará a la Argentina, donde se quedará hasta el miércoles 11 de noviembre, cuando irá a Perú, donde tendrá la estadía más larga de la gira: permanecerá en ese país hasta el 17 de noviembre, con visitas a Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa. Prevost fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023.

A la espera de una confirmación oficial, la agenda está rodeada de incertidumbre tras la operación que le practicaron "con éxito" al Papa. El último parte médico, difundido este miércoles a la tarde en el Vaticano, señaló que la recuperación "avanza según lo previsto".

"Esta mañana, el Santo Padre se sometió a los análisis de sangre y a la radiografía de tórax programados para después de la cirugía. Los resultados confirman una evolución postoperatoria normal: los valores se encuentran dentro de los límites normales para el tipo de cirugía realizada", indicó el comunicado vaticano.