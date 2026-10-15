Murió Norberto Di Próspero, histórico secretario general del gremio de trabajadores del Congreso

Norberto Di Próspero, el dirigente sindical que durante más de dos décadas condujo los destinos de la Asociación del Personal Legislativo (APL), murió este miércoles a los 61 años, mientras transitaba su sexto mandato consecutivo al frente del gremio de los trabajadores del Congreso de la Nación. La noticia fue confirmada esta noche por la propia entidad gremial a través de un comunicado, en el que expresaron “con profundo dolor” la “triste noticia”.

“Acompañamos y abrazamos a toda su familia en este doloroso momento y nos ponemos a su entera disposición para su honrosa despedida”, expresó la comisión directiva de APL en el texto difundido.

A su vez, la APL anunció que su sede permanecería cerrada por duelo durante el jueves 15 y el viernes 16 de octubre, y anticipó que informaría sobre los detalles de su despedida “por los canales de difusión oficiales”, consignó Infobae.

Di Próspero supo acumular un largo recorrido dentro del sindicato. Asumió la conducción de APL en julio de 2004, cuando se impuso en las elecciones con la Lista Verde y Blanca frente a Ricardo Sablich, su antecesor en el cargo. Desde entonces, logró sucesivas reelecciones —la más reciente en agosto de 2025— y se convirtió en un interlocutor ineludible para las autoridades de ambas cámaras legislativas, sin distinción de signo político.

El comunicado del APL

Su gestión se caracterizó por una presencia firme en las mesas paritarias y una constante defensa de la Ley 24.600, la norma que regula la actividad de los empleados del Congreso. A lo largo de su trayectoria, fue una voz habitual en los debates sobre empleo público, condiciones laborales y situación salarial del sector parlamentario.

Además de su rol en APL, Di Próspero presidía la Federación de Empleados Legislativos de la República Argentina (FELRA), cargo para el que había sido reelegido recientemente con mandato hasta 2030. Esa federación reúne a trabajadores legislativos de distintas provincias del país, lo que le otorgó al dirigente una proyección que excedía las fronteras del Congreso porteño.

Su influencia también se extendía al ámbito político-partidario: era consejero nacional del Partido Justicialista y ocupaba la secretaría de asuntos legislativos de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Repercusiones desde el arco político y el sindicalismo

Tras conocerse la noticia, las despedidas y homenajes no se hicieron esperar. En ese sentido, el bloque justicialista en el Senado emitió un comunicado en el que lo describió como un “dirigente de extensa trayectoria sindical y hombre del Justicialismo” que estuvo “más de dos décadas al frente de la conducción de APL”. “Deseamos que encuentren el consuelo necesario ante tan triste momento”, expresaron los senadores.

La bancada de Unión por la Patria en Diputados también se manifestó: “Enorme pesar por el fallecimiento de Norberto Di Próspero, secretario general de APL y referencia en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras del poder legislativo”.

La CGT lo despidió con un mensaje emotivo en el que destacó su trayectoria como delegado desde 1998, primer secretario general de FELRA y conductor de la APL desde 2004. “Hasta siempre, compañero Norberto Di Próspero”, escribió la central obrera. “Hijo de un ferroviario y militante peronista, hizo de la acción colectiva una forma de vida”, lo recordaron y mencionaron que, “en esta central obrera, puso su experiencia al servicio de la defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores en el ámbito parlamentario y, al frente de su gremio, defendió los salarios, los puestos de trabajo y jerarquizó el trabajo legislativo”.

A los mensajes, se sumó el diputado Juan Grabois quien expresó: “Terminaba otra jornada lamentable en el Congreso. Salíamos de una comisión. Una trabajadora de la cámara de diputados lloraba. Nos abrazamos. Hoy murió su representante. Nuestro compañero. Norberto Di Próspero. Un excepcional dirigente sindical. Comprometido. Honesto. Firme en la defensa de sus trabajadores. Enorme en su inteligencia política. Consciente de la clase que representaba. Alguien que recibía a todos los trabajadores, uno por uno, con la puerta abierta cada día. Por eso, hoy en el Congreso, la tristeza embargaba a todos”.

Con su fallecimiento, el gremio más influyente del ámbito legislativo queda ante el desafío de definir una nueva conducción. Di Próspero deja un legado de fuerte gravitación institucional y se constituye como un referente para generaciones de trabajadores del Congreso que lo tuvieron como representante.