Día de la Madre: cinco ideas para regalar que podés encontrar en Paisajismo El Bosque

Con el Día de la Madre cada vez más cerca, muchas personas buscan un regalo que combine belleza, originalidad y significado. En ese escenario, las plantas y los artículos de jardinería se han convertido en una de las tendencias de los últimos años, ya que permiten obsequiar algo duradero y lleno de vida.

Para quienes buscan opciones diferentes a los regalos tradicionales, Paisajismo El Bosque ofrece una amplia variedad de propuestas pensadas para sorprender a mamá con un presente especial. El vivero cuenta con casi 30 años de trayectoria en Paraná y una amplia experiencia en paisajismo, diseño y mantenimiento de espacios verdes.

Entre las alternativas más elegidas se encuentran las plantas de interior, ideales para decorar livings, cocinas y oficinas. Además de aportar un toque natural a los ambientes, son fáciles de cuidar y se adaptan a distintos espacios.

Otra opción son las orquídeas y plantas con flor, que destacan por su elegancia y colorido. Su belleza las convierte en uno de los regalos clásicos para fechas especiales, especialmente para quienes disfrutan de la jardinería y la decoración.

Para las madres amantes del aire libre, el vivero también cuenta con árboles ornamentales, frutales, cítricos, palmeras y plantas para jardines y balcones, ideales para renovar y embellecer los espacios verdes del hogar. Las macetas decorativas son otro de los productos que ganan protagonismo.

Disponibles en distintos materiales, tamaños y estilos, permiten crear regalos personalizados que combinan diseño y naturaleza. Finalmente, una alternativa cada vez más buscada son los kits para jardinería, con herramientas, sustratos e insumos para quienes disfrutan del contacto cotidiano con las plantas y el cuidado de cada detalle de su jardín.

Desde regalos sencillos hasta propuestas más exclusivas, Paisajismo El Bosque se posiciona como una opción integral para quienes desean homenajear a mamá con un obsequio diferente, natural y lleno de significado.

Dos sucursales para recorrer

Paisajismo El Bosque cuenta con dos puntos de atención en Paraná. Su tradicional sucursal de Avenida Don Bosco 1032 ofrece una amplia variedad de plantas, árboles, accesorios y servicios de paisajismo.

Además, dispone de una segunda sucursal en Carlos Darwin 3931, un espacio de gran tamaño donde los visitantes pueden recorrer distintas propuestas para jardines, exteriores y decoración verde. Para conocer más sobre productos, novedades y promociones especiales por el Día de la Madre, se puede visitar su Instagram @paisajismoelbosque