Salud del Papa: cómo sigue la recuperación de León XIV y qué dice el parte médico del 16 de octubre

El Papa ofició una misa en el Hospital Gemelli para personal fuera de servicio y miembros del cuerpo de gendarmería.

El papa León XIV continúa su recuperación con una “mejora constante en su estado general”, según el parte médico difundido este viernes, mientras el Vaticano confirmó que el domingo el pontífice aparecerá para su tradicional Ángelus.

“Esta mañana, el Santo Padre se ha sometido a análisis de sangre y a una radiografía de tórax, los cuales han confirmado una mejora constante en su estado general”, dice el parte firmado por los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora.

“Han continuado las sesiones de fisioterapia respiratoria. Su recuperación postoperatoria le permite ya realizar sus actividades diarias habituales con total autonomía”, finaliza el breve texto.

Fiel reflejo de la buena evolución en la Sala de Prensa dijeron a los periodistas que este viernes al mediodía de Roma el Papa, de 71 años, que nunca fumó y deportista, celebró misa en el décimo piso del hospital. “En los días pasados él había concelebrado, hoy celebró y él mismo, él presidió y repartió la comunión”, remarcaron.

El Vaticano difundió las imágenes de la misa, en la que se lo ve de pie, acompañado por uno de sus secretario personales, el peruano Edgar Iván Rimaycuna. Celebró la misa ante personal médico del hospital Gemelli que se encontraba fuera de servicio, algunos miembros del cuerpo de la gendarmería y aprovechó de la ocasión para “agradecer a todo el personal presente por su servicio en el cuidado de las personas en momentos de fragilidad”, añadieron. El informe publicado en La Nación este viernes, por la periodista Elizabetta Piqué se pregunta si ese agradecimiento preanuncia un alta anticipada. Habrá que esperar para conocer la respuesta.

Ángelus ¿y alta?

Las fuentes vaticanas también adelantaron que el Pontífice -a quien el martes por la tarde pasado le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho al detectarse un “adenocarcinoma pulmonar”-, volverá a aparecer en público este domingo para la tradicional oración mariana del Ángelus, al mediodía de Roma, las 7 de la Argentina. “Habrá Ángelus”, aseguraron.

Las mismas fuentes no supieron confirmar si el Papa aparecerá en algún balcón del décimo piso del hospital Gemelli -donde se encuentra-, como ocurrió en otras ocasiones con Francisco y Juan Pablo II, o en el lugar habitual, la ventana del tercer piso del Palacio Apostólico, donde se encuentra su despacho.

Alimentaron, así, las especulaciones que hablan de un alta médica que podría anticiparse a mañana sábado o incluso a esta tarde.

Aunque la Sala de Prensa no quiso confirmarlas y recordó que, desde cuando el propio Papa anunció que iba a operarse, al final del Ángelus del domingo pasado, los médicos siempre hablaron de un posoperatorio de siete días. “No se modificaron estos tiempos por ahora”, indicaron.

El viaje

Por otra parte, volvieron a confirmar que el viaje a América Latina -del 6 al 17 de noviembre próximo-, sigue en pie, más allá de las enormes dudas después del diagnóstico de cáncer y la extirpación de un lóbulo pulmonar y debido a una agenda extenuante y exigente, de tres países (Uruguay, la Argentina y Perú) en 12 días, con 14 vuelos -dos en helicóptero- y cambios de altura (3400 metros en Cusco) y de clima. Tanto es así que el Vaticano difundió la lista de los cerca de 80 periodistas admitidos al vuelo papal. “El trabajo por el viaje sigue adelante”, destacaron.

Por la tarde, según confirmó la Sala de Prensa, el Papa recibió la visita del cardenal filipino Luis Antonio Tagle, flamante decano del Colegio Cardenalicio y del cardenal italiano Baldo Reina, vicario de Roma, por separado.

Como en un dejá vu de la última internación del papa Francisco -en febrero de 2025-, el Vaticano difundió también algunas cartas y dibujos de niños que se encuentran en el sector oncológico del Gemelli, al lado del área papal.

Algunas estaban escritas en inglés, la lengua materna del Papa nacido en Chicago, otras en español -su segunda lengua, ya que pasó la mitad de su vida sacerdotal en Perú, como misionero y como obispo- y por supuesto también en italiano. Como la de un niño llamado Angelo, escrita con lápiz y letra de imprenta, con dibujos de corazones, que dice: “Querido Papa León, soy Angelo, tengo 7 años y vengo de Taurisano. Estoy aquí en el décimo piso desde hace 36 días y yo también tuve una operación en la cabeza. Yo y mi mamá rezamos por vos todas las noches. Te deseo una pronta recuperación”.