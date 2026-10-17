El cirujano que operó al Papa aseguró que podrá viajar a Argentina: no hay impedimentos médicos

A menos de tres semanas de su esperado viaje a Sudamérica, el papa León XIV recibió una señal alentadora sobre su estado de salud. Stefano Margaritora, el cirujano que lo operó por un cáncer de pulmón en el Policlínico Gemelli de Roma, aseguró este sábado que no existen motivos clínicos que impidan la gira prevista entre el 6 y el 17 de noviembre por Uruguay, Argentina y Perú.

La declaración llevó tranquilidad al Vaticano y a los miles de fieles que esperan la visita papal. El médico explicó que los tiempos de recuperación evolucionan según lo previsto y consideró que el Pontífice llegará en condiciones óptimas a la gira internacional.

“Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje”, afirmó en una entrevista difundida por Vatican News.

Según detalló, una recuperación física completa tras una intervención de este tipo suele demandar algunas semanas. Sin embargo, remarcó que para la fecha prevista del viaje ya habrá transcurrido tiempo suficiente para afrontar vuelos de larga distancia y una agenda intensa.

“Creo que el Papa podrá estar plenamente recuperado dentro de unos diez días más”, sostuvo.