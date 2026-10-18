Detrás del torno: los carmelos más duros del mundo

Lo primero que hizo Hortensia López cuando cruzó la puerta del convento, en mayo de 2015, fue ir a la casa de su madre. Tenía 41 años y había pasado más de veinte detrás de una reja. No sabía usar una computadora ni un teléfono celular. Tampoco sabía andar sola por la calle. Esa noche se sentó frente al televisor y en el noticiero pasaron una nota sobre violencia de género. Sintió algo que no esperaba: se reconoció en la mujer de la pantalla. Había entrado a los 20 años a un carmelo de la reforma de Madre Maravillas, la rama más estricta de las carmelitas descalzas en España. Pasó por tres monasterios. En uno de ellos, contó después, la priora le daba el sobre con la boleta ya elegida para votar en las elecciones; si no lo aceptaba, no votaba. Escuchaba sus llamadas telefónicas, leía su correspondencia, controlaba lo que decía a la familia en las visitas y hasta le indicaba de qué tenía que confesarse. Le hacía firmar papeles sin explicarle qué eran. Si preguntaba, la respuesta era siempre la misma: obedecer a la priora. "Me sentía como si estuviera secuestrada", resumió.

López escribió todo en un libro, Cuidemos la vida consagrada, y fundó la Asociación Extramuros para acompañar a mujeres y hombres que dejan la vida religiosa sin red, sin oficio y muchas veces sin el respaldo de la jerarquía que, según ella, nunca intervino. Su historia es una puerta de entrada a un mundo del que casi no se habla: el de los carmelos más cerrados del planeta.

Las carmelitas descalzas son la orden femenina de clausura más numerosa del catolicismo. Según su propia Curia General, son alrededor de 11.500 monjas repartidas en 98 países. Pero no todas viven igual. Desde 1990 la orden está partida en dos. Ese año, Juan Pablo II aprobó unas constituciones propuestas por las prioras de San José de Ávila, el primer convento que fundó Santa Teresa en 1562, y del Cerro de los Ángeles, la primera fundación de Madre Maravillas de Jesús, la monja española canonizada en 2003. Hablaban en nombre de más de noventa monasterios que se negaban a aceptar que las normas teresianas del siglo XVI hubieran quedado viejas. Un año después, la Santa Sede aprobó otras constituciones para los carmelos que preferían una vida algo más flexible y que siguen vinculados a los frailes carmelitas.

Hoy cerca de 750 monasterios se rigen por las de 1991. Alrededor de 140, por las de 1990. Esos 140 son el núcleo duro de la orden. Allí el locutorio, la sala donde se recibe a la familia, tiene doble reja. Durante la visita hay una "hermana escucha" que oye todo lo que se habla, y se supone que solo se habla de temas espirituales. Lo que entra y sale, desde la comida hasta las cartas, pasa por el torno, un cilindro giratorio que impide ver la cara de quien está del otro lado. La priora lee la correspondencia que las monjas escriben y la que reciben. No hay radio, televisión ni internet. En misa, las religiosas rezan en un coro separado y los fieles no pueden verlas. Comen sin carne, visten el hábito completo con toca y solo salen para ir al médico o a votar. En Adviento y Cuaresma la clausura se cierra todavía más: no hay visitas ni cartas.

Contra lo que suele creerse, las carmelitas no hacen voto de silencio. Profesan pobreza, castidad y obediencia, como cualquier religiosa. El silencio es una norma de vida, no un voto: rige casi todo el día y se interrumpe apenas en dos ratos de recreación, después del almuerzo y de la cena. El resto de la jornada transcurre entre el rezo del oficio en el coro, dos horas de oración mental, el trabajo manual en la celda o en la huerta y una lectura espiritual. Cada monja tiene su celda, con una cama de tablas, colchón de paja, una cruz sin crucifijo y poco más. En ese esquema, la palabra de la priora es la única que circula sin restricciones. Hay un detalle jurídico que pesa. Los carmelos de 1990 no dependen de los frailes carmelitas sino directamente de la Santa Sede y del obispo del lugar. En los hechos, eso significa menos ojos sobre lo que pasa adentro.

Si hubiera que señalar en un mapa el lugar donde la clausura teresiana se vive hoy con mayor austeridad dentro de la Iglesia, el dedo caería probablemente en un pueblo agrícola de Nebraska llamado Valparaíso.

La historia empieza en Guadalajara. En 1927, en plena persecución religiosa en México, un grupo de carmelitas tuvo que huir de su monasterio. Décadas después, sus herederas terminaron en las colinas del condado de Saunders, en el centro de Estados Unidos. Se instalaron allí en 2001, siguiendo la reforma de Madre Maravillas, y empezaron a crecer de un modo que ninguna otra comunidad conocía. Un convento carmelita está pensado para un máximo de 21 monjas. En 2009 Valparaíso tenía unas 36.

De ese desborde nacieron casas hijas en Elysburg, Pensilvania, en 2009; en California, en 2012; en Idaho, en 2017, y en Australia, en 2019. De Elysburg salió a su vez otra fundación en Fairfield, a pocos kilómetros de Gettysburg. En Fairfield, la mayoría de las monjas tiene entre 20 y 30 años. La priora entró al convento a los 17. Visten un hábito de lana marrón y calzan sandalias de cáñamo que fabrican ellas mismas. Viven detrás de muros y rejas, usan muy poca tecnología, celebran la misa en latín según el rito anterior al Concilio Vaticano II y trabajan una granja con la idea de autoabastecerse. Están levantando un monasterio de piedra, con técnicas antiguas, inspirado en los planos que imaginaba Santa Teresa. Dicen que quieren que dure mil años. Una de sus prioras explicó que nadie puede entrar a la clausura, salvo un cardenal o el obispo de la diócesis.

Un fiel que frecuentaba Elysburg lo contó con nostalgia: la comunidad anterior, la que había ocupado ese edificio antes, había acortado los hábitos en los años 60 y había retirado el torno y las púas de la reja del locutorio. Las recién llegadas restauraron todo.

El misterio de Filadelfia

La línea de Valparaíso tiene un episodio que nunca terminó de explicarse. En julio de 2017, el antiguo carmelo de Filadelfia, fundado en 1902, estaba a punto de cerrar: le quedaban tres monjas activas. Valparaíso y Elysburg mandaron un refuerzo de jóvenes religiosas para rescatarlo.

En abril de 2021, de un día para el otro, se fueron todas. La página de la orden informó con "conmoción y tristeza" que las monjas habían vuelto a Nebraska y que la Madre Pia, la única sobreviviente de la comunidad original, había quedado sola. Hubo padres que respiraron aliviados al saber dónde estaban sus hijas. Valparaíso y Elysburg salieron después a desmentir lo que llamaron "desinformación" sobre su papel en la partida de doce monjas. Nunca se supo del todo qué pasó.

El otro extremo del mapa estadounidense está en Texas. Allí el problema no fue el castigo sino la desobediencia. En abril de 2023, el obispo de Fort Worth, Michael Olson, abrió una investigación contra la priora del Monasterio de la Santísima Trinidad de Arlington, Teresa Agnes Gerlach, por presuntas violaciones a su voto de castidad. Ella lo negó. Las monjas desconocieron la autoridad del obispo, lo demandaron ante la justicia civil, desafiaron un decreto del Vaticano y en agosto de 2024 decidieron por unanimidad asociarse a la Fraternidad San Pío X, el grupo lefebvrista que vive en situación irregular con Roma.

En octubre de ese año, la orden las expulsó de la vida religiosa. En noviembre, el Vaticano declaró suprimido el monasterio. El obispo aclaró que esas mujeres ya no eran ni monjas ni carmelitas, aunque siguieran presentándose así. Siguen viviendo en el edificio, ahora fuera de cualquier control canónico.

Del otro lado del Atlántico, el testimonio más conocido no viene de un país hispano sino de Inglaterra. Catherine Coldstream era compositora, había vivido en París y tenía 24 años cuando murió su padre. Tres años después entró a un carmelo silencioso en Northumberland, al que en su libro llama Akenside.

Al principio lo vivió como una especie de cielo. Con el tiempo, contó, la comunidad se convirtió en una lucha de poder tóxica, con abuso emocional, confesiones forzadas y hasta violencia física. Escapó una vez: unos desconocidos la llevaron a la casa de su hermana. Volvió, y dos años después se fue para siempre, esta vez por los canales oficiales. Había pasado doce años adentro. En 2024 publicó Cloistered: My Years as a Nun. Todavía hoy, dice, extraña el silencio.

Por nuestro país

En la Argentina hay treinta monasterios de carmelitas descalzas. La propia orden lo registró durante su última visita pastoral al país, en julio de 2025: veinte siguen las constituciones de 1991 y diez las de 1990. Uno de esos diez es el Monasterio Santa Teresa de Jesús, en la ciudad de Buenos Aires, fundado en 1896. Otro es el de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen, en calle Illia 918 de Nogoyá, Entre Ríos. El resto no figura en ninguna lista pública.

Lo que ocurrió en Nogoyá entre 2006 y 2016 es, hasta hoy, el único caso en el país en que una carmelita descalza fue condenada por lo que hizo dentro de un convento. La priora Luisa Toledo, conocida como madre María Isabel de la Santísima Trinidad, había convertido la clausura en una prisión. Las exmonjas describieron un repertorio preciso. Látigos con puntas para azotarse. Cilicios en las piernas durante días. Una mordaza hecha con un tubo de vitaminas perforado, sujeto detrás de la cabeza con un elástico, que había que llevar entre tres y ocho días según la gravedad de la falta y que solo se quitaba para comer. Si alguna incumplía, la sanción era pan y agua. A Silvia Albarenque, que entró a los 18 años, la encerraban en su celda con una botellita de agua en la puerta y un pan en el piso para todo el día. Durante seis años escribió en cualquier papel que encontraba la misma frase: "Madre nuestra, me quiero ir". Toledo guardaba sus pedidos de salida en un cajón y le negaba las visitas de la familia con distintas excusas. Roxana Peña debía arrastrarse de punta a punta en el salón para pedir perdón o hacer la señal de la cruz con la lengua en el piso, por exigencia de la priora, cada vez que se lo aplicaba.

El tribunal agregó un rasgo que no aparece en ningún otro caso conocido: la priora no solo obligaba a las monjas a castigarse, sino que además las usaba como instrumentos de sus propias autocorrecciones. La fiscalía habló de graves violaciones a los derechos humanos, de abuso eclesiástico y de anulación de la personalidad.

Albarenque salió en 2013, cuando Toledo finalmente permitió que su madre fuera a buscarla. Estaba pálida, delgada, con aspecto cadavérico, le costaba comer, dormir y caminar. "Llevamos un sol y nos devolvieron un espectro", declaró su hermano en el juicio. El 25 de agosto de 2016 ANALISIS contó la historia. Ese mismo día la justicia allanó el convento, por orden del procurador general Jorge García: la priora se resistió y hubo que romper una puerta. Se secuestraron cilicios, flagelos, una mordaza, un libro de actas y un ejemplar de las constituciones de 1990.

En julio de 2019, el Tribunal de Juicio de Gualeguay condenó a Toledo a tres años de prisión efectiva por privación ilegítima de la libertad agravada por violencia y amenazas y por haber durado más de un mes, en perjuicio de dos exreligiosas, tras la contundente acusación del fiscal Gamal Taleb. Casación confirmó la pena en diciembre de 2020 y el Superior Tribunal de Justicia rechazó el último recurso en junio de 2021. El 25 de agosto de 2021, cinco años exactos después del allanamiento, Toledo entró a la Unidad Penal 6 de Paraná.

Hay un detalle del caso que suele pasar inadvertido. Cuando la justicia ordenó apartar a Toledo del convento, en 2016, la Iglesia no la mandó a una casa de retiro ni a un lugar bajo supervisión externa. La trasladó a otro carmelo: el Monasterio Cristo Jesús y la Inmaculada del Carmen, en Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, previo paso pasajero por un lugar religioso de Oro Verde, que también le había dado asilo al cura abusador de Lucas González, Escobar Gaviria, cumpliendo hoy pena de cárcel. El entonces arzobispado de Paraná, Juan Alberto Puiggari, lo justificó en el cuidado de su salud. Pero después de Chaco fue enviada a un centro religioso de la provincia de Buenos Aires, donde tiene cuidados y el apoyo del grupo Pérez Companc, el principal sostenedor del convento de Nogoyá cuando estaba Luisa Toledo, por su buena relación con el fallecido empresario Gregorio Pérez Companc.

Entre Ríos tiene otro carmelo, mucho menos conocido que el de Nogoyá. El Monasterio San José y Santa Teresa de Gualeguaychú fue fundado el 16 de julio de 1962, a pedido del obispo Jorge Ramón Chalup, para celebrar los cuatrocientos años de la primera fundación de Santa Teresa en Ávila. Lo pusieron en marcha una monja del Carmelo de Azul y otra de Potosí; en diciembre de 1966 la comunidad se mudó a su edificio definitivo, y entre 1969 y 1971 llegaron otras siete religiosas desde La Plata, Corpus Christi y Rosario. Está inscripto en el registro de institutos de vida consagrada de la Secretaría de Culto y en 2022 cumplió sesenta años. Fuera de esas fechas y de alguna ceremonia de votos, no hay casi nada público sobre él: ni bajo qué constituciones vive, ni cuántas monjas lo habitan, ni quiénes lo gobernaron durante seis décadas. Es, de algún modo, el reverso de Nogoyá: un convento del que nunca se supo nada.

En Salta, el Monasterio San Bernardo protagonizó otro tipo de conflicto. Las monjas denunciaron por violencia de género al arzobispo Mario Cargnello, al que la justicia salteña terminó obligando a capacitarse en el tema. Pero en medio de esa pelea hubo dos episodios que miran hacia adentro. Durante una visita apostólica, la priora se negó a autorizar la salida de una religiosa para que fuera entrevistada: dijo que no estaba bien y que, en todo caso, la charla debía hacerse en el convento para no romper la clausura. Tiempo después, otra monja tuvo que ser retirada por la policía luego de que su familia denunciara privación ilegítima de la libertad. Es el mismo mecanismo que se vio en Nogoyá: la clausura usada como argumento para que nadie de afuera pueda hablar a solas con quien está adentro. La que decide es la priora.

Hay algo que esos casos dejan a la vista y que ninguna estadística muestra. Nadie sabe cuántas mujeres entran por año a los carmelos argentinos, cuántas se van ni cuántas mueren adentro. Los libros de profesiones, de salidas y de defunciones existen, pero están en los archivos de cada monasterio y de cada obispado, lejos de cualquier control civil. El Estado se limita a inscribir a cada convento en el registro de institutos de vida consagrada de la Secretaría de Culto. Lo que pasa después del torno no lo registra nadie. Varios sacerdotes sostienen, en reserva, que en los últimos años al menos otros tres carmelos argentinos fueron intervenidos por el Vaticano. Ninguno fue identificado públicamente.

La historia de Hortensia López, la de Catherine Coldstream y la de las excarmelitas de Nogoyá tienen algo en común. Ninguna de las tres comunidades violaba sus constituciones por el solo hecho de ser estrictas. La doble reja, el torno, la carta leída, el silencio y la hermana escucha están escritos y aprobados por Roma. Lo que cambia todo es quién tiene la llave. El rigor de la norma abre la puerta del encierro. Cuánto se cierra después depende de una sola mujer. Y en los conventos más duros del mundo, donde nadie entra salvo un obispo o un cardenal, casi no hay nadie que pueda controlarla.

Carmelo de Filadelfia.