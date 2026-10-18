El consumo no repunta: cayeron las ventas por el Día de la Madre

Las dificultades para sostener el consumo volvieron a quedar expuestas en dos indicadores de la economía argentina: las ventas minoristas por el Día de la Madre registraron una nueva caída y la mayoría de los encuestados en un relevamiento nacional afirmó que sus ingresos no alcanzan para cubrir todo el mes. Los datos reflejan las restricciones que enfrentan los hogares para afrontar sus gastos, en un escenario en el que las promociones comerciales conviven con el recurso al endeudamiento para cubrir necesidades cotidianas.

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas de los comercios minoristas pymes por el Día de la Madre bajaron 1,4% interanual, medidas a precios constantes. El resultado marcó la quinta caída consecutiva para esta fecha. El ticket promedio se ubicó en $63.197, pero los descuentos, las promociones bancarias y las alternativas de financiación no alcanzaron para revertir la tendencia. Los consumidores priorizaron regalos de menor valor y cuatro de los seis rubros relevados terminaron con resultados negativos.

El relevamiento de CAME mostró que las mayores bajas se registraron en electrodomésticos, artefactos para el hogar y equipos de audio y video, con una retracción del 3,6%. Cosméticos y perfumería, por su parte, retrocedió 3,2%, al igual que los equipos periféricos, accesorios y celulares. También cayeron las ventas de calzado y marroquinería, un 2,2%. En contraste, librería creció 3,4% e indumentaria tuvo una variación positiva marginal del 0,1%.

Las dificultades para sostener el consumo también aparecen en el presupuesto cotidiano de los hogares. El Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora reveló que el 65,3% de los encuestados agota sus ingresos a más tardar el día 20 de cada mes. El estudio, realizado sobre 1.438 personas de distintas jurisdicciones del país entre el 22 y el 30 de septiembre, también indicó que el 38,9% se queda sin recursos antes de superar la primera quincena.

En el otro extremo, el 24,2% afirmó que logra llegar a fin de mes, aunque sin capacidad de ahorro, mientras que apenas el 9,8% dijo que puede cubrir sus gastos y reservar parte de sus ingresos. La situación presenta diferencias según la edad y el nivel socioeconómico: entre los menores de 40 años, el porcentaje que agota sus recursos antes del día 20 asciende al 72%; en los sectores de menores ingresos, llega al 83,3%.

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