La casa propia, más lejos: la cantidad de inquilinos se duplicó en los últimos veinte años en Argentina

La cantidad de personas inquilinas de la tercera edad se duplicó en grandes centros urbanos en los últimos veinte años y casi el 40% de los jóvenes de entre 25 y 35 años no logra independizarse: ni alquilando ni convirtiéndose en propietario de una vivienda. Especialistas plantean que los niveles de informalidad, desempleo y endeudamiento son la causa, pero también que profundizarán el problema para los próximos jubilados. Entre noviembre de 2023 y julio de este año, según el Ministerio de Capital Humano, se perdieron más de 265 mil puestos de empleo formales.

El desalojo de María del Carmen Abascal (conocida como Maricarmen, de 87 años, que falleció hace pocos días) de su departamento en Madrid desató una oleada de protestas y un debate por el acceso a la vivienda en España. Un debate que, en Argentina, aprovechando la discusión, algunos investigadores empezaron a plantear y a relacionar con las sucesivas crisis –no inmobiliarias– que atravesó y atraviesa el país.

“La situación habitacional de una persona a los 60 o 70 años también es el resultado de las oportunidades y restricciones que atravesó a los 25, 35 o 45 años”, explica a PERFIL Marcelo Araujo, de la Fundación Tejido Urbano, que recientemente publicó el informe “Alquilar toda la vida. Trayectorias residenciales, sostenibilidad y envejecimiento”. Entre los censos de 2001 y 2022 los hogares inquilinos con jefatura de 65 años o más en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires casi se duplicaron: de 29.949 a 53.453. En términos porcentuales pasaron de representar el 10,2% de los hogares de esa edad al 14,7%. “Durante el mismo período la propiedad descendió del 82,4% al 76,2%”, agrega el documento, que toma como ejemplo a CABA como muestra de la realidad de todo el país, pero que afecta de manera más pronunciada a los grandes centros urbanos.

El cómo se llegó a este punto tiene que ver con múltiples variables. “La relación entre trayectoria residencial y trayectoria laboral adquiere particular importancia durante la vejez. La informalidad puede limitar durante la vida activa la capacidad de acreditar ingresos, acceder al crédito y formar ahorros”, argumenta el estudio citado. Por eso la cuestión sobre qué pasará con los jubilados futuros es una pregunta que debe plantearse hoy, insiste Araujo. “En nuestros estudios observamos que muchos hogares están reorganizando sus economías para sostener gastos cotidianos: utilizan ahorros, se endeudan, trabajan más, reducen consumos o modifican sus decisiones residenciales”. El problema, continúa, “es que algunas de estas estrategias permiten resolver el presente a costa de consumir recursos que podrían necesitarse mañana. Y ahí aparecen otras preguntas, porque las personas también empiezan a modificar sus expectativas: toman decisiones más conservadoras, postergan proyectos personales, la formación de una familia, inversiones o incluso gastos vinculados con su salud y educación”. Es decir, “la dificultad habitacional no solamente modifica dónde y cómo vivimos, sino también qué proyectos de vida consideramos posibles”.

De acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Capital Humano, desde noviembre de 2023 se perdieron 265.765 puestos de empleo formales: un tema que, según el secretario de Trabajo, Julio Cordero, le preocupa al Gobierno. En la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados (en la que se debate el Presupuesto 2027) Cordero defendió la ley de modernización laboral como un instrumento que, de acuerdo con sus palabras, “transparentó” una realidad: "que hay personas que no quieren trabajar en relación de dependencia”. En términos concretos, la tasa de informalidad en el segundo trimestre de 2026 fue del 45%, describe el último estudio del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET en base a datos oficiales. “El empleo informal total aumentó en 348 mil trabajadores en la comparación interanual”, explicitan.

“La informalidad no supone únicamente tener ingresos más bajos o inestables. También condiciona las posibilidades de acceder al crédito, contar con cobertura de salud, acumular ahorros, realizar aportes jubilatorios y construir patrimonio”, comenta Araujo sobre su estudio. Los jóvenes son los principales afectados por las tasas de informalidad laboral, el endeudamiento y el desempleo. En el primer trimestre de 2026, describe el documento, el 39,7% de las personas de entre 25 y 35 años continuaba viviendo con sus padres o abuelos.

“Durante décadas, muchas familias argentinas contaron con una generación propietaria capaz de amortiguar parte de las crisis de las siguientes. La vivienda de los padres podía ofrecer alojamiento, garantías, cuidados o eventualmente una herencia. Era un patrimonio que funcionaba como respaldo frente a la inestabilidad. Pero hoy encontramos generaciones que llegan a la adultez sin haber podido construir un patrimonio equivalente, e incluso que necesitan recurrir a esos recursos familiares para sostener sus condiciones de vida presentes”, asevera el investigador.

“Esto es lo que más nos preocupa hacia adelante. No solamente podríamos estar frente a un proceso de reestructuración habitacional, sino también ante una transformación de los mecanismos familiares y sociales que históricamente nos permitieron atravesar las crisis”. En definitiva, concluye, “podemos estar construyendo una Argentina menos sostenible y menos resiliente frente a los shocks: no porque haya más inquilinos, sino porque una parte de la población está perdiendo la capacidad de acumular, conservar y movilizar los recursos que necesita para sostener su proyecto de vida”.

La reestructuración ya es notable entre quienes se dedican a trabajar el tema y lo ven todos los días. “Hay un incremento muy importante de personas de la tercera edad que son inquilinas, que nunca han podido acceder a una vivienda o que han accedido, pero por otros motivos hoy han tenido que alquilar como modo de acceso a la vivienda. Hay un proceso de inquilinización en Argentina que ya tiene muchos años”, agrega a este medio Adrián Canteros Sandoval, abogado especialista en el tema y referente de asociaciones de inquilinos de Corrientes.

Tanto Araujo como Sandoval enfatizan en que el acceso a la vivienda por sí solo no es una garantía: también hay que poder mantenerla. “Hay un incremento muy importante de gente adulta viviendo sola en viviendas de su propiedad, pero a las que les cuesta mucho sostener porque tienen un único ingreso jubilatorio”.

A futuro, plantea Sandoval, “si hoy un jubilado que tiene su propiedad tiene problemas para llegar a fin de mes y cubrir sus necesidades, no me quiero imaginar lo que va a pasar dentro de veinte años con personas que no han podido acceder a ese privilegio de tener una vivienda propia. En las siguientes décadas se va a empezar a notar sensiblemente que los adultos mayores, que seríamos nosotros, no tenemos una base mínima como para sustentar nuestras necesidades vitales”, sintetiza.

“La venta de inmuebles que antes se suponía para vivir con cierta comodidad y cierta renta se ha hecho cada vez más cuesta arriba”, añade Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, sobre la estrategia de muchos jubilados de vender propiedades grandes y achicarse para subsistir. En comunicación con PERFIL el gerontólogo agregó que “el fenómeno del alquiler, sumado a la aparición de las pensiones (desde hace diez años para esta fecha), nos están mostrando que ya es un mito eso de la persona mayor como propietaria, que cada vez es menos, y cada vez va a ser menos”.

Este cambio, explica, “se viene dando de forma sostenida desde hace más de 20 años”. Por eso en el cálculo de la canasta de un jubilado (que desde la Defensoría estimaron en $ 2.090.646) se contempla el costo de vivienda, que insumiría unos $ 365 mil mensuales.

Además de la dimensión económica, concluye Semino, “para la persona mayor el tema de la morada tiene un significado mucho más importante que para el joven”. Más allá de ser el lugar de seguridad, “para una persona mayor, que tiene menos salidas, su casa es su laboratorio social y por lo tanto tiene una enorme significación. Inclusive, es donde tiene la posibilidad de acumular elementos que hacen a su propia historia de vida”.