Desde HIF Global dijeron que están “muy cerca de un acuerdo” con Uruguay para instalar la planta en Paysandú

El jefe de Ambiente y Comunidades de HIF Global, Pablo Montes, aseguró ante la Junta Departamental de Paysandú que la empresa está "muy cerca de un acuerdo" con el gobierno uruguayo para instalar la planta de hidrógeno verde y combustibles sintéticos, y que "próximamente se pueda firmar". Por su parte, el presidente Yamandú Orsi confirmó que "hay avances" en las negociaciones y que en los próximos 15 días habría "algún acercamiento más".

Montes fue recibido por el presidente de la Junta, Marcelo Tortorella, y ediles de las tres bancadas. En la reunión se abordaron los avances en los estudios de impacto ambiental, las modificaciones técnicas de ingeniería y el diseño del complejo en la zona suburbana próxima a Ancap, donde quedó relocalizado el proyecto. El representante de HIF confirmó además los puestos de trabajo durante la construcción y los estables una vez operativa la planta. Tortorella planteó que la Junta impulsa el diálogo bajo tres claves: "Paz, trabajo y progreso".

Orsi aclaró además que el proyecto incrementa la generación de energía propia: "Eso siempre estuvo, lo que ahora se concreta bastante más". Las declaraciones llegaron en un contexto de tensión: el intendente Nicolás Olivera había cuestionado la "burocracia del gobierno" y la "inacción de algunos actores" para concretar inversiones en el noroeste, tras el anuncio de la empresa española Solaria de una inversión de U$S 5.700 millones en otros departamentos del país.

El presidente Yamandú Orsi aseguró que “hay avances” en las negociaciones con HIF Global para instalar la planta de hidrógeno verde, y anticipó que en los próximos 15 días habría “algún acercamiento más”, consignó El Telégrafo de Uruguay.

Respondió así a los cuestionamientos del intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, quien reclamó porque “hace un año y pico, dos años, que estamos en esta vuelta”. Tras el anuncio de una inversión de U$S 5.700 millones de la española Solaria para una planta fotovoltaica y un data center en Florida, San José y Canelones, Olivera apuntó contra “la burocracia del gobierno” y “la inacción de algunos actores”.

“Hubo algunos cambios interesantes, pero apuntan a lo mismo: energía vinculada a un par de productos. Hidrógeno en un caso y datos en otro”, señaló Orsi, que recordó un cambio en la localización de la planta ante un requerimiento de Argentina, “con una cuota de razón”.