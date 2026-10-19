La Defensoría reconoció al centro que recibe a jóvenes con adicciones y Larrea pidió “invertir en la niñez”

La Defensoría Penal y la Unidad de Género del Ministerio Público de la Defensa de Entre Ríos le entregaron una constancia de agradecimiento y reconocimiento a la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, al Centro de Recuperación de Adicciones y a la Iglesia Evangélica Huerta de Canaán, por su acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad y su colaboración con la Defensa. La misma estuvo dirigida a Héctor Larrea quien este domingo agradeció, en diálogo con el programa El Séptimo Día, de Radio Plaza. Asimismo, el pastor anunció la campaña de juguetes que se entregarán el 20 de diciembre en barrio Anacleto Medina y advirtió sobre la grave situación de niños y adolescentes en los barrios de Paraná, donde pidió “no hacer parches” e “invertir en la niñez”.

Larrea trabaja hace dos décadas en la zona oeste de Paraná, en los barrios Santa Rita, Anacleto Medina y Gaucho Rivero. En Huerta de Canaán recibe a y aloja a jóvenes con consumo problemático de drogas, involucrados por esta razón en hechos delictivos y de violencia.

"Lo único que podemos hacer es nuestro trabajo"

Consultado sobre cómo recibió la distinción, Larrea dijo: "La verdad que te reconozcan el trabajo es algo bueno. Lo único que podemos hacer es nuestro trabajo. Yo también me equivoqué en esta vida; ojalá hubiese tenido alguien que me hubiese dado un consejo, o alguna institución".

Agradeció asimismo a los defensores oficiales: "Reconozco el trabajo de ellos, porque a veces no tienen dónde llevar, dónde mandar (a las personas que reciben con el drama de las adicciones), y están los familiares. Lo que he visto es que tienen buen corazón".

Huerta de Canaán se encuentra en el corazón del barrio Santa Rita, lindero al Gaucho Rivero y Anacleto Medina.

"Hay chicos de 12 y 14 años que ya piensan en quitarse la vida"

Sobre la situación de la niñez, Larrea afirmó: "Es una tristeza. Uno piensa qué será de ellos mañana, porque se les presta muy poca atención a los niños. Yo creo que la mejor inversión es invertir en la niñez, en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes". Y reclamó: "Que no se hagan parches. Que tomen la medida que tienen que tomar y accionen. Hay muchos chicos de entre 12 y 14 años que ya están pensando en quitarse la vida; le dan poco valor a la vida, están desesperanzados".

En este sentido, añadió: "Los niños hoy no juegan con un juguete: ya saben lo que es un ‘faso’. Hoy consume el papá, el abuelo. Desgraciadamente esta es la sociedad, pero de eso no se quiere hablar".

La campaña de juguetes

"La campaña la venimos haciendo desde el año 2017 y lo hemos hecho continuamente. Ya estamos trabajando y los juguetes se repartirían el 20 de diciembre. El año anterior repartimos 3.800 juguetes y pudimos alcanzar a varios barrios", contó.

Larrea explicó al respecto por qué no reciben juguetes usados: "Muchas veces han dado un juguete que ya no sirve más. Yo creo que un regalo, una acción de corazón, es tratar de darle lo mejor, lo que uno quisiera que le den a uno. Nuestra meta es poder sacar una sonrisa".

Quienes quieran colaborar pueden acercarse a dejar juguetes en la distribuidora NLG ubicada sobre la colectora de la autovía de la Avenida de las Américas 5257. También podrían comunicarse al teléfono 3433000214.

También destacó el aporte de un empresario que colabora en casi todas las campañas: "Me contaba que había vendido un 45% menos de lo que vendía antes, pero el otro día me llamó y me dijo: 'Héctor, de lo que yo aporté voy a aportar el doble'. Hemos empezado bien, gracias a Dios".

El cronograma incluye el pesebre viviente el 19 de diciembre a las 20.30 en el predio Huerta de Canaán. La entrega de juguetes será el 20 de diciembre a las 18 en la plaza del barrio Anacleto Medina.