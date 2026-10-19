Rubín: “Tras las declaraciones del médico, aumentaron las posibilidades de que el viaje del Papa se concrete”

El periodista de TN y Clarín especializado en temas religiosos, Sergio Rubín, se refirió a las expectativas por el viaje del Papa León XIV a la Argentina tras su operación de un carcinoma en los pulmones.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Rubín consideró que “cuando parecía que el viaje estaba prácticamente caído, las posibilidades crecieron por dos cuestiones. Una fue la rápida recuperación que tuvo, más allá de que fue una operación mínimamente invasiva, se usó una técnica de un médico español, pero le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho, por ese carcinoma que es un tumor maligno. Realmente la recuperación ha sido muy rápida, se fue del hospital Gemelli antes de lo que se preveía porque se decía que se iba a ir el martes y se fue el sábado”.

Agregó que “lo otro que fue muy sorpresivo, son las declaraciones de Stefano Margaritora, el eminente cirujano de tórax que lo operó, que el sábado en declaraciones al portal de noticias del Vaticano, en una entrevista muy formal que fue filmada dijo que, para cuando tendría que viajar, que es el 6 de noviembre rumbo a Montevideo, clínicamente no hay ningún impedimento para que el Papa viaje. Eso fue una cosa muy fuerte”.

No obstante, Rubín opinó que “también ha habido un debate interno respecto a si será prudente o no será prudente, falta el resultado de los estudios citológicos, de las células, de lo que se le sacó, etc., para ver qué tratamiento, si es que se le aplica un tratamiento, porque incluso algunos médicos dicen que podría incluso zafar del tratamiento. Así que se abrió todo un debate”.

“Lo concreto es que estas cuestiones significaron que aumentaran las posibilidades; cuando parecía que el viaje estaba prácticamente caído, esto ha aumentado mucho las posibilidades de que el viaje se concrete. Falta ahora el anuncio oficial del Vaticano, que en todo caso no se puede demorar mucho. Si va a ser una concreción o una postergación, creo que, por razones organizativas, mucho no se va a poder demorar”, resumió.

En cuanto a los protocolos que se activan en estos casos, el periodista sostuvo que “en algún sentido con el Papa se toman más recaudos, pero si hubiese estado Francisco en esta situación, era un paciente muy rebelde y pese a lo que le dijeran los médicos, tomaba él la decisión finalmente. Yo creo que en el caso de León XIV, es un anglosajón, un matemático, es otra cosa, si bien sigue la línea y tiene la misma visión eclesial y social que Francisco, tiene otra personalidad, por tanto, yo creo que sería más obediente a lo que digan los médicos. Aunque el vocero dijo todos los días la semana pasada que el Papa tiene muchas ganas, quiere viajar, tiene un gran anhelo de ir, yo creo que sería más obediente respecto a lo que digan los médicos, si es por lo que dijo el médico que lo operó, ya estaría más o menos en condiciones para esa fecha”.

“Yo no soy médico y no quiero meterme en lo que no sé, que son los temas médicos, pero por lo que uno escucha, acá va a tener diferencias de presión, no va a tener una oxigenación natural, y es un operado de pulmón, entonces, esto es lo que mete un poco de ruido. Habrá que ver qué pasa finalmente, pero insisto en que las perspectivas aumentaron. Yo me mantengo cauto, pero soy moderadamente optimista de que efectivamente la visita se va a concretar”, indicó.

En ese marco, afirmó que “en cuanto a la organización formal de la visita, se sigue trabajando igual. Es la línea que bajó de Roma, se sigue trabajando como si el Papa viniera, si después se posterga, se vuelve todo para atrás”. Un caso muy llamativo fue que el viernes, sorpresivamente a mediodía, el Vaticano publicó la lista de los 80 periodistas que van en el vuelo papal, algo que a mí me sorprendió, porque no pensábamos que estando el Papa internado se iba a difundir la lista. Entonces lo primero que uno piensa es que es una señal de que el Papa va a viajar”.

“Afortunadamente, yo estaba anotado y fui aceptado en el vuelo papal, entonces –yo estaba en Roma- ahí preguntamos y la respuesta en el Vaticano fue que, esto lo que quiere decir es que el proceso de organización continúa, no confirma nada. Quiere decir que continúa el proceso de organización, si finalmente va, ya va a estar todo listo, los plazos, los términos previstos y demás; si se posterga, se volverá todo para atrás y quedará para nueva fecha”, explicitó.

En cuanto a la política ante la visita del Papa y cómo se movieron tanto el oficialismo como el peronismo para estar cerca del Papa en su visita, Rubín señaló: “He visto que había un montón de especulaciones, que ahora se dice que al gobierno no le conviene que venga el Papa, que a los peronistas sí les conviene que venga el Papa, y creo que son cosas inevitables que ocurran, que todo esto caiga en el barro de la política. Creo que el tema de Francisco que no pudo venir es porque cayó en la grieta. El tema del barro de la política es una cosa de siempre en Argentina, también en otras partes, pero nosotros vivimos en Argentina y todo se mete en eso”.

“El gobierno, en su momento ha mostrado su disposición y su enorme interés a que el Papa venga y ha colaborado muy activamente en la organización de la visita. Algunos decían que no tenía que venir, escuché a algunos kirchneristas e incluso a algún cura que decía que no tenía que venir porque era un premio, lo que es un disparate de cabo a rabo. Y ahora resulta que era un premio, pero ahora los peronistas dicen que tiene que venir porque va a decir cosas duras contra el gobierno. En resumen, el Papa, como en todos los lados, este Papa y todos los Papas van a hablar, obviamente, de todas las cuestiones. En primer lugar, de las cuestiones más religiosas, porque es el emisario de Cristo en la Tierra para los católicos, entonces nos viene a confirmar en la fe, y va a hablar de religión. En segundo lugar, de la doctrina social de la Iglesia, porque surge del Evangelio, va a hablar de las situaciones de injusticia, de pobreza, de todo eso que tiene 2000 años y que se ha fortalecido con una doctrina social que ya lleva como ciento y pico de años y cuyo fundador era León XIII y este Papa es León XIV, así que de eso va a hablar. Ahora, no es para tirarle nada en la cabeza al Presidente de turno, no está para eso, no viene para eso, pero sí para invitar a todos, entre todos, a buscar una respuesta. Como viene haciendo la Iglesia hace 20 años, desde la crisis de 2001, donde dice ‘mínimamente, pónganse de acuerdo porque los problemas que tienen son muy graves, un gobierno solo no puede, déjense de pelear, déjense de insultar del Presidente para abajo y pónganse a pensar a ver cómo pueden entre todos dar una respuesta'. Por ahí va la cosa, en una interpelación a todos. Por supuesto que puede haber niveles de responsabilidad, pero la pobreza no es de ahora, no empezó con Milei, se podrá discutir si el ajuste es más o menos, si es equitativo o no, y una serie de cuestiones, pero la interpelación va a ser para todos", definió.

“El Cardenal Rossi decía que las multitudes y el entusiasmo de la gente van a poner muy por arriba todo esto que tiene que ver con estas miserias de la política argentina”, concluyó.