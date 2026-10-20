Apuestas y salud mental: cómo funciona la autoexclusión de IAFAS y dónde pedir ayuda en Entre Ríos

El Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) cuenta con una herramienta poco conocida para quienes sienten que perdieron el control con las apuestas: la autoexclusión. A través de ella, una persona puede pedir de manera voluntaria que se le impida el ingreso a las salas de juego y a las plataformas online que administra el organismo durante un año.

"La herramienta de autoexclusión es una herramienta muy utilizada por algunas personas que se quieren autoimponer algún tipo de límite o de control", explicó la licenciada en Psicología y magíster en Salud Mental Carolina Molina, coordinadora del área de Responsabilidad Social y jefa del Departamento de Juego Responsable de IAFAS.

En diálogo con Un martillo para darle forma, por Radio Plaza, Molina advirtió que el tema debe abordarse "con muchísima responsabilidad", porque implica "llevar una buena comunicación y una comunicación acertada" a la población.

Qué es un juego de azar

Molina aclaró primero de qué se habla cuando se habla de juego, porque el término también puede asociarse a lo lúdico. "Siempre que hablamos de juego de azar, hablamos de justamente esto: que el azar está de por medio, que es algo que no se controla, y que también está el dinero de por medio", explicó. "Esas son las características de los juegos de azar".

La clave, dijo, está en el vínculo de cada persona con las apuestas. "La forma en la que una persona, un sujeto, se relaciona con las apuestas es ahí donde lo posiciona como un jugador social, un jugador problema, un jugador patológico o una persona no jugadora".

"El término ludopatía se ha desterrado"

Aunque es una palabra muy instalada, los profesionales de la salud mental ya no la utilizan. "Si hoy en día buscamos en los manuales de psiquiatría, no existe el término ludopatía. El término ludopatía se ha desterrado", señaló Molina.

La especialista explicó que, además, prefieren no rotular de entrada a una persona: "Tiene que cumplir ciertos requisitos para poder diagnosticarlo de esa forma o de esa manera". Y reconoció: "Es cierto que está bastante instalado en la sociedad denominarlo así".

Prevención en tres niveles

El trabajo de IAFAS se encuadra en el programa Prevenjuego, de prevención del juego de apuestas excesivo, destinado a mayores de 18 años, ya que los juegos que administra el organismo son solo para adultos. Molina explicó que se organiza en tres niveles.

Prevención primaria. Consiste en informar. "Dar datos precisos y concretos a quienes preguntan, a quienes consultan, a quienes están interesados en la temática", detalló. Incluso una entrevista radial, dijo, "se podría enmarcar dentro de la prevención primaria".

Prevención secundaria. Aparece cuando una persona "ya no es un jugador social" y "podría llegar a empezar a tener algún descontrol en cuanto al tiempo y al dinero" que destina al juego. En esa instancia llegan las consultas de familiares y jugadores, y entra en juego la autoexclusión.

Prevención terciaria. Es el tratamiento. IAFAS no tiene estructura para brindarlo, pero mantiene desde hace años un convenio con el Ministerio de Salud. Si la persona autoexcluida quiere iniciar un tratamiento gratuito en el sistema público, el organismo hace de nexo con el efector de salud más cercano a su domicilio, en cualquier punto de la provincia. "Intentamos ser de nexo para que esa persona consiga de una forma un poco más rápida un turno", explicó.

Cómo funciona la autoexclusión

La autoexclusión es voluntaria y dura un año. "Consiste en que la persona solicita voluntariamente no ingresar a las salas de juego, si juegan de manera física, o no continuar jugando en las plataformas que IAFAS administra, si juegan de manera online", explicó Molina.

Si una persona autoexcluida igualmente ingresa a una sala, se le pide que se retire, con discreción. "Se le acerca un personal, por lo general intentamos que sea una persona de la sala, que pase un poco desapercibido también, y le comenta que su autoexclusión todavía está vigente, que por favor se retire", detalló. Solo en casos excepcionales, si la persona se niega y genera disturbios, se aplica el derecho de admisión.

2.000 autoexclusiones en 20 años

El programa Prevenjuego cumplirá 20 años el año próximo. "A lo largo de los 20 años hemos realizado aproximadamente 2.000 autoexclusiones", precisó Molina. Es un promedio de unas 100 personas por año. Aclaró, de todos modos, que no todas están activas, porque cada una vence al año.

Qué pueden hacer las familias

Un familiar no puede pedir la autoexclusión en nombre de otra persona: la decisión debe ser del propio jugador. Pero el equipo de IAFAS orienta a las familias para que puedan acompañarlo. "Los orientamos y los ayudamos a que hablen con esa persona, a que inciten a esa persona familiar a que realice la autoexclusión", explicó.

Molina destacó un momento clave: el "período de arrepentimiento", cuando la persona pide ayuda. "En ese período es cuando está bueno aprovechar y brindarle todo el conocimiento o la orientación que el familiar ha recibido por parte nuestra".

"Yo no sabía con qué me iba a encontrar"

Muchas personas llegan con miedo o con desconocimiento. "Muchas veces cuando llega por el WhatsApp o llega a la oficina nos dice: 'Yo no sabía con qué me iba a encontrar'", contó. "Somos profesionales de la salud mental, intentamos escuchar, intentamos orientar".

Incluso cuando las herramientas no aplican, como ocurre con consultas de Santa Fe, el equipo busca derivar. "Santa Fe tiene herramientas muy similares a las nuestras, entonces nosotros ya hacemos un contacto, un nexo, y esa persona se va con alguna información en la mano", explicó.

Dónde consultar

IAFAS cuenta con dos vías de contacto para consultas sobre juego:

Línea gratuita: 0800-888-2202, más utilizada por personas mayores de 50 años.

0800-888-2202, más utilizada por personas mayores de 50 años. WhatsApp: 343-4055252, el canal más usado para todo tipo de consultas.

En la web www.iafas.gov.ar, en el apartado Juego Responsable, también hay datos y porcentajes de la provincia y se pueden solicitar charlas de sensibilización para instituciones.