El Niño: “Islas del Ibicuy es la zona más complicada y hay que prestar atención a Victoria y Gualeguaychú”

Como mensaje para los habitantes ribereños, Borús señaló: “Que por favor sigan la información oficial, aunque no tenga ganas de responder ni de tomar decisiones, que siga la información porque en algún momento va a tener que tomar sus decisiones y es preferible que sea sobre la base de información oficial”.

El referente del Sistema de Información y Alerta Hidrológico del Instituto Nacional del Agua (INA), ingeniero Juan Borús, brindó un panorama detallado sobre la inminente llegada del fenómeno de “El Niño” a la región y su impacto directo en las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Borús afirmó que “tenemos que seguir como estamos. Comparado con otros escenarios que hemos vivido, lo que estoy viendo es que todo el esquema de atención de una emergencia, desde el primer seguimiento de definición climática por parte del Servicio Meteorológico Nacional hasta la comunicación a los usuarios en forma general a través de un medio de comunicación, todo eso es un aparato que se ha formado. Yo estoy por el medio haciendo la interpretación hidrológica de lo que se espera como tendencia climática y a su vez la comunicación a los medios, y también están los gobiernos provinciales que, en general, están bastante atentos y están involucrados en todo lo que está pasando y muchos municipios están realmente con una actitud de alerta muy saludable desde hace unas cuantas semanas o un par de meses y eso me hace ser optimista con respecto a cómo estamos abordando esta emergencia y con la probabilidad de que en ningún caso la emergencia pase a nivel de desastre, que es cuando se supera la capacidad de acción local. En ese sentido soy optimista”.

Planteó que esa organización de todos los estamentos y la anticipación al fenómeno “tiene que ver quizá con las redes sociales, y paradójicamente uno podría pensar que los mensajes espurios o fake deberían ser mucho más, sin embargo, la gente está tomando conciencia y en general los medios de comunicación están sirviendo muchísimo para difundir la recomendación de guiarse por información oficial”.

“A la hora de tomar decisiones que hacen al patrimonio de uno, a la vida de los seres queridos, a la vida en general y a la actividad económica, la gente tiene que guiarse por información oficial, que para eso está. En nuestro caso tenemos 43 años de experiencia en el monitoreo de la Cuenca del Plata, estamos codo a codo con el Servicio Meteorológico Nacional desde hace 43 años, y desde hace 3 años y medio estamos con el Servicio Meteorológico Nacional haciendo un boletín hidroclimático conjunto una vez por mes donde ellos hacen el clima y nosotros la hidrología”, refirió.

Apuntó asimismo que “hay diversas incertidumbres, entre ellas cuál va a ser la magnitud de las lluvias que se están esperando desde el miércoles en la noche sobre la alta cuenca del Paraná en Brasil, la misma región donde se generó la crecida del Alto Paraná. En principio van a ser lluvias moderadas a fuertes. Otra incertidumbre es si se van a reiterar eventos significativos sobre la cuenca media del río Uruguay; la otra es cuándo se va a terminar de configurar el escenario húmedo sobre el Litoral ya que se esperan lluvias por encima de lo normal para todo el Litoral, especialmente para el norte de Corrientes y Misiones, y también para la llanura pampeana que el oeste de la provincia de Buenos Aires está en una condición agarrada con alfileres y no le costaría saturarse y tener anegamientos importantes si este escenario Niño se terminara de instalar”.

“Otra incertidumbre es si el evento Niño en el Pacífico, el calentamiento del Pacífico, empieza a declinar o mermar en diciembre, y la etapa declinante llevaría todo el verano, ¿cómo va a ser la señal a nuestra región a medida que va dejando de estar tan caliente el Pacífico? ¿Va a mermar también? ¿Se va a sostener? ¿Vamos a tener eventos permanentemente? ¿Qué va a pasar con el otoño?”, agregó.

También sostuvo que “es una incertidumbre grande saber cuánto puede durar el fenómeno, porque básicamente los climatólogos ante un evento como este empiezan a ver todas las variables y es inevitable observar cómo fueron los fenómenos medianamente iguales y significativos en el pasado, y se encuentra que más allá de que el desarrollo temporal del calentamiento del Pacífico y la alteración de la atmósfera haya sido igual, el impacto en esta región no ha sido igual. Es decir, no hay dos Niños que hayan pegado de la misma manera. Uno puede construir la estadística, no hay ninguna duda, y esa estadística es ilustrativa, pero no es herramienta de pronóstico, ese es el problema. Es una referencia nada más”.

En cuanto al impacto en Entre Ríos, Borús advirtió que “está clarísimo que Islas del Ibicuy es la zona más complicada, porque especialmente en la región de Villa Paranacito confluyen los cinco factores de inundación que se tienen: la crecida del Uruguay que ya de por sí determina; la crecida del Paraná que también va a condicionar todo el Delta; los repuntes del estuario en un año récord porque ya tenemos 53 crecidas en lo que va del año y todavía faltan más de dos meses; los desbordes del río Gualeguay, que cuando crece tiene desbordes sobre su margen izquierda en el tramo inferior que recargan las nacientes del Paranacito y va a parar a Villa Paranacito y a descargar al Uruguay; y lo más complicado que son las lluvias locales. Hasta ahora hubo un solo evento, hace tres jueves atrás, que cayeron 100 milímetros en una hora en Villa Paranacito y la consecuencia son los anegamientos que son inmediatos”.

“Ayer en la reunión de la Junta de Defensa Civil di un parte que sonó casi apocalíptico, pero la intención fue llamar la atención de que realmente la situación es que van confluyendo los cinco factores como para que el escenario que le queda de aquí a fin de año a Villa Paranacito no es fácil, y so amerita tomar acciones”, advirtió.

Señaló que también hay que prestar atención a “la zona de Victoria por el problema de la hacienda y, por otro lado, Gualeguaychú, con la descarga del Gualeguaychú y el Gualeyán, que por ahora no pasa nada y estamos tranquilos, pero está claro que además de que la provincia tiene una tendencia climática de lluvias por encima de lo normal de aquí a fin de año, el río Uruguay está muy activo, hay mucha humedad disponible, y la posibilidad de que se genere un evento significativo sobre Gualeguaychú está claro”.

“Parando la pelota y ya no pensando en términos de cuencas, hay otra cuestión que hay que tener muy en cuenta. Aunque no tuviéramos Niño, aunque estuviéramos en una situación normal, pero con la humedad atmosférica disponible que tenemos en esta región, se puede verificar lo que los climatólogos vienen diciendo, especialmente los especialistas en largo plazo y apoyados en la noción de cambio climático están diciendo, que cada vez es más probable tener eventos significativos de corta duración, pero muy intensos, en áreas urbanas. Eso es muy importante, tengamos en cuenta que somos un país con altísima proporción de población en zona urbana, el máximo porcentaje en Latinoamérica, y que además tenemos en este momento mucha humedad disponible, con lo cual la posibilidad de que erráticamente se dé algún evento significativo en cualquier lado se puede dar”, explicó.

Por otra parte, dijo que “Paraná y Santa Fe son dos ciudades muy distintas, pero igualmente un mismo evento podría llegar a afectar a ambas al mismo tiempo”.

En relación con las cuestiones climáticas, reveló: “Como hidrólogo estoy muy atento, pero hace 20, 30 años atrás era muy reacio a aceptar el cambio climático, me molestaba directamente, y por estar a cargo de pronóstico hidrométrico en la Cuenca del Plata, no tuve más remedio que bajar la cabeza y aceptar el cambio climático, porque ya es evidente. La evidencia de su existencia o el modo en que nos muestra el cambio climático que realmente está presente es con la variabilidad climática. La variabilidad climática potenciada que nos obliga a pensar que cada año vamos a tener menos días en aguas normales o medias y más días en los extremos, ya sea por mucho o por poco. Y eso se está verificando. Estamos teniendo permanentemente récord de algo, de alguna cosa. Este año récord de crecidas del estuario, por ejemplo, pero podemos tener manifestaciones locales en algún momento como un ascenso de golpe del nivel de agua en algún lugar que no se daba hace 40 años. Permanentemente estamos en esa situación, y eso se debe a la gran dinámica en la que estamos, que en definitiva es la consecuencia más evidente de ese cambio climático”.

En cuanto a las herramientas que alertan sobre estos fenómenos de repentina aparición, el ingeniero indicó que “el sistema de alerta temprana del Servicio Meteorológico Nacional fue pensado precisamente para responder a esta inquietud. Ante la mayor probabilidad de precipitaciones intensas en áreas urbanas, alguna herramienta había que hacer para que fundamentalmente las Defensas Civiles locales la tuvieran como lectura diaria obligada y varias veces por día para anticiparse a la inminencia de un evento extremo, y por eso se hizo así como está el sistema de alerta temprana que lo que le permite es tener el primer vistazo, tener la inminencia de esa situación”.

Insistió en que “a pesar de que nuestros organismos, el INA, el INTA, el Servicio Meteorológico Nacional y tantos otros, están teniendo una situación institucional difícil por una cuestión de achicamiento del presupuesto y reducción de personal, los que estamos, por una cuestión de inercia y de vocación de servicio, estamos brindando toda nuestra experticia al servicio de la gente y precisamente de esas defensas civiles que tienen ese rol tan importante. Y eso está funcionando, por ahora sigamos así y en función de esta experiencia seguramente se van a lograr nuevos avances en materia de seguimiento y monitoreo de emergencia”.

Por último, como mensaje para los habitantes ribereños, Borús señaló: “Que por favor sigan la información oficial, aunque no tenga ganas de responder ni de tomar decisiones, que siga la información porque en algún momento va a tener que tomar sus decisiones y es preferible que sea sobre la base de información oficial”.