La Bolsa de Comercio de Rosario reconoció a RUS Futuro por su innovación en el mercado de capitales

El fideicomiso financiero impulsado por Río Uruguay Seguros (RUS) recibió una mención especial de A3 Mercados por su propuesta innovadora, que conecta el mercado de capitales con la inversión inmobiliaria.

El pasado jueves 15 de octubre, en la Bolsa de Comercio de Rosario, Juan Carlos Lucio Godoy, presidente ejecutivo de RUS, recibió una mención especial de A3 Mercados por la emisión de RUS Futuro, un fideicomiso financiero inmobiliario que propone una nueva alternativa para invertir en activos reales a través del mercado de capitales.

La distinción fue entregada por Andrés Ponte, vicepresidente de A3 Mercados, con la participación de Adrián Mercado, uno de los principales colocadores de la emisión. El reconocimiento destaca la creación de un instrumento novedoso para el mercado argentino, que vincula la inversión inmobiliaria con las posibilidades de acceso y negociación del sistema financiero.

Emitido el 30 de septiembre a través de A3 Mercados, plataforma surgida de la integración del Mercado Abierto Electrónico (MAE) y Matba Rofex, RUS Futuro forma parte de la estrategia de diversificación y desarrollo del Grupo RUS, que busca ampliar sus horizontes más allá de la actividad aseguradora tradicional.

“Siempre creímos que el futuro de las organizaciones no depende solamente de hacer mejor lo que ya hacen, sino de tener la capacidad de imaginar lo que todavía no existe y trabajar para hacerlo realidad. RUS Futuro nace de esa convicción: innovar, desarrollar nuevas oportunidades y acercar herramientas de inversión a más personas”, expresó Godoy.

La principal innovación del instrumento consiste en permitir invertir en una cartera de inmuebles generadores de renta desde USD 100, sin necesidad de adquirir una propiedad directamente. Mediante una estructura fiduciaria con oferta pública, RUS Futuro ofrece una alternativa para diversificar inversiones y acceder al mercado inmobiliario a través de títulos negociables, de acuerdo con las condiciones y los riesgos establecidos en su prospecto.

El reconocimiento pone en valor, además, el potencial del mercado de capitales para conectar el ahorro con la economía real y generar nuevas oportunidades de inversión en distintos sectores productivos.

Con esta distinción, RUS Futuro se posiciona como una iniciativa que combina innovación financiera y desarrollo inmobiliario, y refleja la capacidad de una empresa aseguradora del interior del país para impulsar nuevas propuestas en el mercado argentino.