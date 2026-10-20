Murió Carlos Gálligo, histórico dirigente del peronismo de Gualeguay, a los 69 años

A los 69 años falleció en la madrugada de este martes 20 de octubre Carlos Horacio Gálligo, histórico dirigente del peronismo de Gualeguay. Gálligo atravesaba serios problemas de salud desde hace algunos años, luego de haber sufrido un accidente cerebrovascular que derivó en distintas complicaciones.

Nacido el 14 de julio de 1957, dejó huella en la política, en el deporte y en la vida social de su ciudad. Fue presidente del PJ de Gualeguay durante varios años y candidato a intendente en múltiples oportunidades, siempre bajo las banderas del peronismo y de la inclusión social.

Hombre de consensos, tolerante y siempre dispuesto a colaborar, aun desde la oposición o desde el lugar que le tocara, Gálligo deja un recuerdo imborrable entre los militantes que lo acompañaron a lo largo de su vida.

La pasión por el fútbol

Más allá de la política, Gálligo será recordado por su pasión por el fútbol y por su paso por el Club Atlético Gualeguay Central, donde vistió la camiseta y compartió una parte importante de su vida.

El comunicado de la familia

Su familia difundió un comunicado en el que lo recordó como "un hombre de profunda trayectoria en la vida política y social de Gualeguay". "Durante todo este tiempo dio una enorme pelea, acompañado por sus seres queridos", señalaron.

"Una persona afín con el peronismo, que hizo propias y levantó durante toda su vida las banderas de la justicia social, dejando una huella en la militancia y en la vida política y social de Gualeguay", destacaron.

La familia agradeció "el acompañamiento, el cariño y las muestras de afecto recibidas en este momento de dolor". Y despidió: "Su historia, su militancia, sus vínculos, sus pasiones y su compromiso con Gualeguay permanecerán en la memoria de quienes lo conocieron y compartieron su camino".

La despedida

Sus restos serán velados en la sala de Bernigaud Hnos., de Gualeguay, de 8.30 a 17. Luego serán trasladados al cementerio local.