Puertos del norte entrerriano: la UNER organiza un coloquio sobre la historia del Distrito Fluvial Paraná

La historia de los puertos del norte entrerriano y del río Paraná como vía de transporte tendrá un nuevo espacio de debate. El jueves 22 de octubre se realizará el coloquio de socialización e integración curricular "Historia regional, historia global: diálogos en torno al Distrito Fluvial Paraná Inferior-Medio", en el ámbito de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

La propuesta busca articular dos claves de lectura complementarias, lo regional y lo global, y vincular las dimensiones de Estado, saberes y trabajo con el proceso más amplio de formación del capitalismo en el período estudiado.

Según informaron los organizadores, el objetivo central es "reflexionar sobre el modo en que la historia regional contribuye al conocimiento de la historia social del mundo occidental, fortaleciendo así el diálogo entre investigación y docencia".

Quiénes lo organizan

El coloquio es organizado por el Proyecto de Investigación "Estado, Saberes y Trabajo: Distrito Fluvial Paraná Inferior-Medio, 1910-1943", junto con el equipo de cátedra de la unidad curricular Historia de las Sociedades Modernas y el Centro Interdisciplinario de Estudios Sociales y Políticos (CIESP) de la Facultad de Trabajo Social de la UNER.

Una investigación sobre los puertos olvidados

En ese proyecto se inscribe el trabajo del docente e investigador Facundo Gómez, quien reconstruye la historia de los puertos de Curtiembre, Brugo, Hernandarias y Piedras Blancas. En la primera mitad del siglo XX, en una región sin rutas, esos puertos suplían la falta de caminos y usaban el río como sistema de transporte.

Como contó Gómez a ANALISIS, cada uno de esos puertos tenía un flotante fabricado, instalado y mantenido por el Estado nacional, que funcionaba como posta de los vapores que unían Buenos Aires con Asunción del Paraguay. El cierre de esos puertos dejó una huella en los censos: Brugo pasó de tener 4.500 habitantes en las décadas de 1930 y 1940 a apenas 200 o 300.

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