Río Uruguay Seguros alcanza los 1.000 productores asesores en ser capacitados en inteligencia artificial

Río Uruguay Seguros (RUS) comenzó con la segunda cohorte 2026 de su programa de capacitación en inteligencia artificial para Productores Asesores de Seguros.

A través de su Universidad Corporativa, U-RUS, la aseguradora cooperativa inició la segunda cohorte 2026 de su programa abierto y gratuito “PAS Digital: IA aplicada a tu negocio”, con foco en IA privada y en cómo vender cuando los agentes de IA empiezan a decidir por los consumidores.

Río Uruguay Seguros (RUS) puso en marcha este martes la segunda cohorte 2026 de su programa de capacitación en inteligencia artificial para Productores Asesores de Seguros (PAS). Con este nuevo grupo, la cooperativa alcanza los 1.000 productores formados en el uso de IA aplicada a la venta.

La propuesta se dicta a través de U-RUS, la Universidad Corporativa de la compañía, y es abierta y totalmente gratuita. La nueva cohorte comienza luego de que la primera edición del año finalizara con éxito el martes 13 de octubre.

De crear agentes propios a tener una IA privada

La primera cohorte se concentró en la creación de agentes de IA propios, tanto para la asesoría interna de la oficina del productor como para la atención al público.

En esta segunda edición, a lo largo de siete encuentros, los participantes aprenderán a poner en marcha una IA privada que funciona en su propio equipamiento, sin que la información de su cartera salga de la oficina. También trabajarán en la creación de clones digitales para producir contenido en video para redes sociales.

El programa suma, además, estrategias para que el productor sea visible y venda más y mejor en un escenario nuevo: el de los agentes de IA que comienzan a buscar, comparar y contratar en nombre de las personas. Según el estudio de J.D. Power sobre seguros de autos de 2026, el 32% de quienes buscaron una cobertura utilizó herramientas de IA durante el proceso.

El PAS, protagonista de la digitalización

Para RUS, la digitalización del seguro avanza de la mano del productor asesor. La compañía sostiene que el PAS es irremplazable en el mercado asegurador: es quien selecciona la cobertura adecuada para cada cliente, reduce la distancia entre lo que el asegurado cree que contrató y lo que dice su póliza, y lo acompaña en el momento del siniestro.

Por eso, RUS apuesta a la formación continua y al uso de la inteligencia artificial como herramientas para potenciar el rol del productor asesor, que sigue siendo protagónico frente a los cambios en los hábitos de consumo. La tecnología no lo reemplaza, sino que amplía su alcance, permitiéndole llegar a más clientes y disponer de más tiempo para asesorar y acompañar.