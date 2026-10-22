De Paraná a Paysandú, en bicicleta, para ver al Papa: habrá escalas en Viale, Villaguay y Colón

Un grupo de ciclistas se propuso recorrer alrededor de 290 kilómetros uniendo las ciudades de Paraná (Argentina) y Paysandú (Uruguay), con motivo de la visita del papa León XIV. Entre los impulsores de la travesía que combina deporte y fe está Julio César Galera.

“La mayoría de quienes participamos somos de Paraná, pero ya hicimos contacto con gente de Viale, Villaguay y otros lugares que se sumaría a la movida”, dijo Galera a El Entre Ríos sobre el contingente que hasta el momento está conformado por unas 30 o 40 personas.

La salida está programada para el jueves 5 de noviembre a la hora 6, desde la Catedral de la capital entrerriana, donde recibirán la bendición. “El primer tramo es Paraná-Viale, que son 50 kilómetros”.

Luego de un descanso en el camping municipal, “saldremos para Villaguay. Si el tiempo acompaña iremos por caminos vecinales, sino será por la ruta 18. Nos recibirá gente del mundo del ciclismo que nos dará alojamiento en distintos lugares, como el Ejército y el camping”.

A la mañana siguiente retomarán la peregrinación. “Desde la plaza de Villaguay iremos por la ruta 130 hasta Villa Elisa, de ahí a San José y finalmente a Colón, donde pasaremos la noche”.

El sábado 7 el grupo cruzaría a Paysandú por el puente internacional, cumpliendo el objetivo de participar del encuentro con el Santo Padre en el parque París Londres.

“La vuelta será cada uno por sus propios medios. Quizás conseguimos algún vehículo que nos dé una mano para traer las bicicletas”, dice Galera, acostumbrado a las aventuras de cicloturismo.

Quienes quieran sumarse en cualquiera de los puntos del itinerario, pueden comunicarse con Julio al 3435 12-1674. “Los agregaremos a un grupo de WhatsApp, donde vamos comentando las novedades”.

La participación es sin costo. “En caso de que contratemos un vehículo de apoyo, dividiremos el gasto entre todos. Cada uno se procuraría su comida y se podría llevar en ese vehículo”.