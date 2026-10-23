Cómo evitar las elevadas comisiones de cambio y los cargos por uso de tarjetas en el extranjero

Un almuerzo de comida callejera en el extranjero parece una ganga en el mostrador. Hay tres factores que explican la diferencia: el recargo por cambio de divisa, la comisión por transacción en el extranjero de la tarjeta y la comisión del cajero automático. Los viajeros que saben dónde se esconden estos costes pueden revisar sus extractos con mucha más tranquilidad.

Dónde puede escaparse el dinero del viaje

Una red de tarjetas puede aplicar su propio tipo de cambio, y tu banco puede añadir una comisión por transacciones en el extranjero. Los quioscos de los aeropuertos suelen ofrecer tipos de cambio desfavorables, y algunos cajeros automáticos cobran una comisión fija por cada retirada. Cualquiera que consulte una plataforma de trading de criptomonedas OTC puede darse cuenta de cómo el spread, la diferencia entre el precio de compra y el de venta, puede alterar el coste final de una conversión.

Qué puede encarecer el coste

A continuación, se pueden ver los costes adicionales habituales con los que se pueden encontrar los viajeros en el extranjero.

Comisiones por transacciones en el extranjero. Los bancos pueden aplicar un recargo porcentual a cada pago con tarjeta realizado en una divisa diferente.

Conversión dinámica de divisas. Los terminales de pago pueden ofrecer cobrar el importe en tu divisa local a un tipo de cambio menos favorable.

Comisiones de cajero automático. Tanto los operadores locales como tu banco pueden cobrar comisiones por las retiradas de efectivo.

Márgenes de las oficinas de cambio. Las oficinas de cambio pueden atraer a los viajeros con la promesa de no cobrar comisiones, pero incorporan esos costes en el tipo de cambio.

Comprender estos términos puede ayudarte a estar preparado para gastos adicionales y a tomar medidas para evitar comisiones innecesarias.

Cómo pueden encajar las opciones de pago digital

El efectivo no siempre es la solución cuando se viaja. Las tarjetas multidivisa y los monederos móviles pueden permitir al viajero pagar en la moneda local. Además, el tipo de cambio suele situarse cerca del precio de mercado. Si tienes criptomonedas, también puedes convertir parte de ellas en moneda fiduciaria a través de WhiteBIT antes del viaje. Las comisiones y los límites pueden variar de un servicio a otro, por lo que conviene leer primero los detalles. Las stablecoins también pueden facilitar las transferencias transfronterizas en algunos lugares, pero cada país puede establecer sus propios límites sobre cómo se utilizan.

Hábitos que pueden reducir los costes

Analizar el coste total, y no solo el tipo de cambio anunciado, puede revelar qué opción es realmente la más barata. Pagar en la moneda local en lugar de en la moneda de origen también puede ser de ayuda. Retirar cantidades mayores con menos frecuencia puede reducir las comisiones repetidas de los cajeros automáticos, y echar un vistazo rápido al tipo de cambio medio del mercado puede revelar en qué medida el tipo cotizado se aleja del real.

Descargo de responsabilidad: Todas las directrices tienen únicamente fines informativos. Antes de tomar cualquier decisión financiera, consulta estudios independientes.