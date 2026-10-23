Qué pasa en Francia: un entrerriano en París explica las protestas, el toque de queda y la represión

Francia atraviesa una de sus crisis sociales más intensas de los últimos años. Lo que comenzó como un reclamo de estudiantes secundarios por las condiciones de sus escuelas se transformó en una ola de protestas por el costo de vida, con miles de detenidos, saqueos y un toque de queda en distintas ciudades, incluida París.

"En este momento aquí son las 11 de la noche, entonces estamos en toque de queda", describió desde la capital francesa Mario Villagra, docente y comunicador entrerriano radicado en París.

En diálogo con Un martillo para darle forma, por Radio Plaza, Villagra explicó el origen del conflicto, los actores que lo protagonizan y el escenario político que se abre en Francia a seis meses de las elecciones presidenciales.





Cómo empezó: las escuelas

El conflicto nació en las aulas. Según relató Villagra, todo comenzó con el bloqueo de un liceo de París, que funcionó como "la chispa que encendió 400 secundarios" en toda Francia. Los estudiantes reclamaban en solidaridad con los liceos más afectados por la falta de profesores y, sobre todo, por sus malas condiciones edilicias.

El docente trazó un paralelo con la realidad entrerriana. "Yo desgraciadamente tengo la experiencia de ver también las escuelas en Entre Ríos, que se llovían, que se inundaban, que les faltaba un techo, que había falta de sillas, falta de mesa. Bueno, eso se ve acá también", contó.

El 17 de octubre: el estallido

La movilización estudiantil confluyó el sábado 17 de octubre con una convocatoria de los chalecos amarillos (gilets jaunes) contra "la vida cara". Ese día, explicó Villagra, "se desbordaron las calles".

Según medios franceses e internacionales, unas 550.000 personas marcharon ese día en todo el país, de acuerdo con las autoridades, y hubo saqueos en París, Marsella, Niza, Burdeos y Lille, entre otras ciudades. El fin de semana terminó con casi 2.400 detenidos.

Villagra señaló que algunos de esos detenidos ya enfrentan "juicios exprés, rápidos y donde ya hubo condena". Y agregó que el Gobierno reconoció "algunas fallas" en el operativo, lo que abrió una controversia: "Ahí comienza la especulación de si esas fallas fueron reales o hubo una manipulación para generar caos, y en el caos ya sabemos que el caos y la represión se llevan muy bien".

Quiénes son los chalecos amarillos

Para entender el conflicto, Villagra explicó quiénes integran ese movimiento, que surgió en 2018. "Los chalecos amarillos es más un movimiento", aclaró. Lo componen trabajadores independientes, pequeños productores rurales y pequeños comerciantes, entre otros, con posiciones muy diversas.

"Mayoritariamente te diría que es gente que está indignada del sistema político y no están encontrando una alternativa, una opción", resumió.

Cómo funciona el toque de queda

El toque de queda fue dispuesto por el primer ministro, Sébastien Lecornu, que pidió a los prefectos aplicarlo en las zonas más conflictivas. Según Villagra, en París rige entre las 23 y las 6 en puntos icónicos del conflicto, como la Place de la République y la zona comercial de Les Halles, en Châtelet, "que es como el corazón de los metros parisinos".

La medida comenzó el lunes 19 de octubre. "Hablaron de tres a cinco días, pero también advirtieron que esto puede ser mantenido según corra riesgo o no el orden público", explicó.

Un conflicto que viene de lejos

Para Villagra, el estallido no es un hecho aislado. Recordó que durante todos los años de gobierno de Emmanuel Macron "siempre hubo conflictos". Y señaló que la pandemia "vino a aplacar un poco la movilización social", como ocurrió en otros países. Entre los temas de fondo, mencionó también el acceso a la vivienda.

"No quieren que se organicen"

Consultado sobre si el conflicto se calmará, Villagra dijo que no ve "una táctica un poco clara de formación de poder popular". Pero cuestionó la respuesta oficial: "Quieren desmovilizar algo que empezó en una semana y tienen que tomar fuerza, conciencia, sistema de organización. Pero no quieren que se organicen, eso es claramente".

Como ejemplo, mencionó que se llegó a hablar de prohibir las redes sociales, "cosa que me parecería una locura y que no creo que se haga", y que hubo universidades cerradas, con clases a distancia.

El escenario electoral: "Una elección polarizada entre extremos"

Las protestas se dan a seis meses de las elecciones presidenciales de abril de 2027. Según Villagra, una parte de los manifestantes, incluidos estudiantes secundarios y universitarios, son votantes de Jean-Luc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa.

"Ya están hablando en los medios de comunicación de una elección totalmente polarizada entre extremos", explicó. El Gobierno, agregó, responsabiliza a Mélenchon y a la izquierda por fomentar los actos vandálicos, mientras que La Francia Insumisa anticipó que denunciaría al ministro del Interior por acusaciones de incitación a la violencia que considera infundadas.

Milei, visto desde Francia

Consultado sobre la imagen del presidente Javier Milei en Francia, Villagra fue claro: "Demasiadas cosas están sucediendo en Francia como para ocuparse de Milei". Según contó, en su círculo los franceses se preguntan "cómo votaron a este personaje", en un país que asocian con los derechos humanos, el arte y la ciencia. "Yo creo que la visión es negativa", concluyó.