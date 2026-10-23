Río Uruguay Seguros RUS realizó su 64ª Asamblea General Ordinaria y renovó autoridades

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 47 de la Ley de Cooperativas Nº 20.337 de Argentina y el Estatuto Social de la cooperativa, este jueves 22 de octubre, a las 13 hs, RUS realizó su sexagésima cuarta Asamblea General Ordinaria, correspondiente al ejercicio económico 2026. El encuentro tuvo lugar en el Club House del Barrio Las Acacias.

La Asamblea fue presidida por el Presidente de RUS, Juan Carlos Lucio Godoy, y la Secretaria del Consejo de Administración, Silvina Vazón, acompañados por el Síndico Titular, César José Ormeño, y el Auditor Externo, Mario Luis Perossa.

La jornada contó con la participación virtual de los delegados titulares elegidos durante las Asambleas Distritales realizadas en septiembre. De manera presencial participaron integrantes del Consejo de Administración, miembros del Comité Ejecutivo de Coordinación, Productores Asesores de Seguros (PAS), asociados, entre otros convocados.

Durante la Asamblea se abordaron los puntos establecidos en el orden del día, entre ellos, la lectura de la Memoria a cargo del Presidente, la consideración del Balance General correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2026, la presentación de los informes del Síndico Titular y del Auditor Externo, y la designación de dos asambleístas para la firma del Acta de la Asamblea. Asimismo, se trató la renovación de autoridades del Consejo de Administración por cesación de sus mandatos.

En este marco, Juan Carlos Lucio Godoy anunció que no continuará en la Presidencia de RUS, mientras que el vocal titular Miguel Ángel Eyeralde no renovará su mandato como consejero. Por su parte, Silvina Vazón, actual secretaria del Consejo de Administración renovará su mandato como Consejera titular. Además, se propuso la incorporación al Consejo de Administración de Gregorio Garro, Antonio Chivetti, Luis Jaján y Hernando Maxit, quienes cuentan con una amplia trayectoria profesional y algunos de ellos muchos años de experiencia en distintos roles dentro de RUS.

Las propuestas fueron sometidas a consideración de los asambleístas, quienes aprobaron la renovación e incorporación de consejeros. Finalizada la Asamblea, los consejeros electos se reunieron en la primera sesión del Consejo de Administración para definir la distribución de los cargos correspondientes al próximo período, cuya conformación quedó establecida y fue aprobada por unanimidad de la siguiente manera: Gregorio Garro (Presidente); Pedro Más (Vicepresidente); Silvina Vazón (Secretaria); Hernán Marcó (Prosecretario); Luis María Haddad, Joaquín Rafael Ramos, Rosario Godoy, Daniel Oscar Marcó y Antonio Chivetti (Vocales Titulares); Luis Jaján, Mariano Miguez Iñarra, José Manuel Abramovich y Lorena Losada (Vocales Suplentes); César José Ormeño (Síndico Titular) y Hernando Maxit (Síndico Suplente).