Teletrabajo transfronterizo: argentinos que trabajan para afuera

A las siete de la mañana la luz recién asoma sobre el río frente a la costanera de Paraná, pero en un departamento cercano al Parque Urquiza la jornada laboral ya está en marcha. Mientras el primer mate humea al lado del teclado, la pantalla muestra una videollamada con un equipo en Berlín, donde el reloj ya pasó del mediodía y apuran una entrega informática. Al terminar esa reunión en inglés, esa misma computadora sirve para descargar una boleta provincial de ATER o pagar la luz.

Esta postal ilustra la rutina de muchos profesionales entrerrianos y argentinos que exportan servicios al exterior sin mudarse de su ciudad. Y es que programadores y diseñadores gráficos, al igual que traductores o contadores, encontraron en el trabajo remoto internacional una salida frente al estancamiento de los sueldos locales. Si bien facturar en moneda extranjera desde casa suele parecer una solución ideal vista desde afuera, lo cierto es que la práctica diaria combina alivio financiero con bastante desgaste personal.

La rutina entre la cocina y la conexión segura fuera de casa

Quienes cumplen tareas para firmas de Estados Unidos o de Europa suelen alternar la mesa de la cocina con algún espacio de coworking cercano. También es habitual llevarse el equipo a un café sobre calle Buenos Aires para cambiar de aire, o trabajar durante un traslado por trámites a Santa Fe o en una estadía corta en Montevideo. Cuando toca trabajar desde el exterior o usar el Wi-Fi público de un bar, un recurso frecuente consiste en conectarse con una VPN de Argentina para mantener una dirección IP nacional y cifrar el tráfico de datos de forma privada. De esta forma, el profesional sigue entrando a sus gestiones cotidianas como si estuviera en Paraná, sin exponer información sensible ni contraseñas en una red abierta.

Más allá de la libertad para mover el escritorio de lugar, el ritmo cotidiano exige acomodar el cuerpo a husos horarios cruzados. Un profesional que atiende cuentas de Miami tal vez arranca la mañana con calma, aunque termina quedándose frente al monitor cuando en Entre Ríos ya oscureció y el resto de la familia cena en el comedor.

De igual manera, los feriados nacionales rara vez detienen el correo electrónico, pues una fecha patria argentina es un martes laborable común para un jefe en Alemania o en España. Es por ello que muchos intentan cortar ese aislamiento saliendo a caminar media hora por la barranca antes del atardecer.

El contraste con el empleo local y la brecha frente a la ley

El crecimiento de esta modalidad cobra sentido cuando se repasan las cifras laborales de la provincia y de la región pampeana. De acuerdo con los informes periódicos sobre el mercado de trabajo que difunde el Instituto Nacional de Estadística y Censos para el aglomerado Gran Paraná, el empleo público, modernizándose cada día más, sostiene una porción considerable de la ocupación, mientras que al sector privado registrado le cuesta generar puestos nuevos.

Ahora bien, vender horas de trabajo hacia afuera implica quedar al margen de las protecciones que amparan a un empleado tradicional en el país. Dentro del territorio nacional rige la Ley 27.555 de Teletrabajo, la cual regula la relación de dependencia remota y garantiza tanto la provisión de herramientas de trabajo como el respeto por el horario de desconexión.

Sin embargo, quien factura por su cuenta para un cliente de Berlín o de Miami, firma un acuerdo comercial entre partes independientes sin cobertura laboral argentina. Por lo que en ese esquema no existen las vacaciones pagas ni el aguinaldo, y cualquier proyecto puede darse por terminado un viernes cualquiera sin indemnización.

Cómo se cobran los honorarios y qué obligaciones aparecen cada mes

Otro aspecto que ocupa buena parte del tiempo de estos trabajadores tiene que ver con el cobro de las divisas y el orden fiscal. Para ingresar el dinero por la vía formal sin inconvenientes bancarios, el paso habitual consiste en inscribirse en el Monotributo o en el régimen general y emitir una factura electrónica de exportación tipo E por cada servicio prestado. Este comprobante habilita a recibir la transferencia internacional desde el exterior en una caja de ahorro en dólares hasta cubrir el tope anual fijado por la normativa cambiaria, liquidando en pesos argentinos los montos que superen ese límite.

Aun así, la diferencia que rinde ese ingreso a fin de mes requiere una administración doméstica estricta porque todos los aportes corren por cuenta propia. Quien trabaja bajo esta figura debe separar una parte de cada cobro para abonar los impuestos junto con el aporte jubilatorio y pagar por su cuenta una cobertura médica privada, reservando otro margen de ahorro para los días del verano en los que no se factura. Cuando por fin se apaga la cámara tras la última entrega para Estados Unidos y la casa queda en silencio, el mate ya está frío al lado del teclado mientras desde el balcón se ven las luces de la costa encendiéndose sobre el río Paraná.