Torres: “No hay en el corto plazo una ansiedad para que vuelva el peronismo ni en la Nación ni la provincia"

El titular de la Consultora Datos, José Torres, analizó el escenario político del peronismo entrerriano de cara a los armados electorales con vistas a los comicios del año próximo.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Torres aseguró que “a la gente no le interesa el tema de las PASO ni tampoco de las elecciones; no obstante, son temas que hay que resolver y son temas que resuelve la política”. Como ejemplo, mencionó que “en la época de (Raúl) Alfonsín el debate de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senado, era un atractivo para la gente, pero hoy ese tipo de cosas no producen atractivo. Incluso hay videítos cortos donde, a los jóvenes les muestran la cara de alguna figura política de la Argentina y desconocen quién es, y hasta confunde el rostro de Kirchner con Perón o con Menem”.

En cuanto al debate sobre eliminar o no las PASO, refirió que “son discusiones que tienen su argumentación de los dos lados. Las PASO cuando se impusieron en 2013 tuvieron la virtud de resolver las internas de todos los partidos en simultáneo, a la vez, y le dieron forma al sistema; pero también es verdad que hay un gasto y que hay una movilización electoralista durante un periodo de casi todo un año”.

En su opinión personal, señaló que “sin las PASO no hubiese habido Milei en 2023, porque en las PASO hacía mucho ruido la interna de Juntos por el Campo entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta; fue un ruido nacional que terminó ganando Bullrich. Después (Sergio) Massa contra (Juan) Grabois, que no era un competidor simbólico, sino que terminó sacando un porcentaje que lo ayudó a Massa para llegar a cierto número. Y Milei, tenía un arraigo muy fuerte entre los jóvenes y sectores que querían un cambio. Si no hubiese habido PASO, a lo mejor los que iban a votar espontáneamente a Milei no eran el 30% que fue porque obligatoriamente había que ir a votar. ¿Cuántos hubiesen ido a votar si no hubiese sido obligatoria la PASO?”. “Cuando apareció ese número del 30% que Milei le ganaba a Rodríguez Larreta y Bullrich juntos y a todo el peronismo junto, la gente empezó a ver que ahí había algo”, resumió.

Consultado respecto de si las PASO fortalecieron o debilitaron los partidos políticos en 20 años de utilización, planteó que la respuesta “es según cómo lo mire cada uno. La Unión Cívica Radical sigue existiendo, el Partido Justicialista sigue existiendo, con sus internas y demás, pero han tenido dos elementos internos: tanto el radicalismo como el peronismo, con la introducción de figuras no directamente afiliadas con historias de ellos, permitieron la incursión de independientes que terminaron a veces siendo candidatos, ya sea presidenciales, a gobernador o a intendentes. Los partidos vieron, incluido el peronismo, que su solo sello electoral o su sola marcha partidaria no era suficiente para el atractivo del electorado y menos para juntar los votos. Entonces, en ese sentido fue una virtud, porque me parece que, si bien hay una estructura básica que le da el partido político a un frente electoral, hay partidos que a lo mejor no han presentado candidatos presidenciales propios y sin embargo su estructura respalda esa candidatura. Yo no creo que sea mal ese tipo de cosas, si un partido ve que hay un candidato que no tiene una tradición en ese partido, pero puede dar un respaldo, me parece una virtud por parte del partido”.

En relación con los armados de las fórmulas de candidatos en la provincia, Torres indicó que “el peronismo de la provincia tendría que tener espontáneamente uno o dos candidatos. Lo que pasa es que a lo mejor la imagen no los ayuda. Por ejemplo, Adán Bahl que fue candidato a gobernador nunca terminó de insertarse en el electorado porque a una semana de las elecciones la gente no conocía quién era Bahl, aun cuando hizo una buena elección. No sé si hoy es todo el partido o son los propios candidatos o las líneas internas los que impulsan algo ya para negociar o para buscar algo en otro cargo”.

Afirmó que “Hoy en el peronismo se habla de algunos nombres de intendentes actuales, pero tampoco nadie confirma que tenga ese interés; son sondeos que pueden aparecer en algunos medios, pero verdaderamente no están instalados en el orden provincial. El peronismo hoy por hoy no tiene una figura provincial, y es curioso decirlo porque ellos administraron la provincia durante los últimos 20 años, con mayor o menor éxito, y hubo figuras que fueron pasando de intendente a ministro, a vicegobernador, etcétera, y sin embargo, si no eran gobernadores como el caso de (Jorge) Busti, de (Sergio) Urribarri o de (Gustavo) Bordet, no eran figuras conocida provincialmente”.

“Si se pudiera decir que la gente está ansiosa del retorno del peronismo, de lo que se mostró antes, y entonces están buscando una figura y ya lo pueden potenciar, sería una cosa, pero eso tampoco está pasando, porque no es solamente que no aparece una figura, sino que tampoco hay en el corto plazo una ansiedad para que vuelva el peronismo, el kirchnerismo o como le quieran decir, tanto en el orden nacional como en el orden provincial. Entonces, instalar un candidato cuando no existe está bien, depende de la estrategia no viene mal, pero también está mostrando que se necesita ese ejercicio con bastante anticipación para que la gente empiece a conocer al candidato”, evaluó.

Acotó que “las fórmulas de consenso siempre suenan más populares, más de acuerdo, entonces todos apuntamos ahí. Pero a veces el debate público entre Juan, María, o el intendente o el legislador, lo que sea, también sirve para instalar estos candidatos. Aunque también es verdad que después de una interna, según cómo haya sido prolija o muy confrontativa, siempre hay que ver cómo quedaron las cosas”.

“Yo interpreto que el peronismo entrerriano hoy por hoy, mirándolo a lo lejos, va a terminar buscando un consenso con quienes quieran integrar la fórmula y después empezarán aquellos que querrán ir por la reelección en sus municipios, legisladores provinciales, etc. Me parece que termina siendo un consenso, aun cuando algunos respondan a (Axel) Kicillof y al otro no le guste Kicillof y le guste Cristina (Kirchner) más Máximo, pero desde el punto de vista provincial me parece que da más para que terminen en ese consenso y no en una interna”, concluyó.