Donald Trump votó de forma presencial y anticipada tras sus ataques al voto anticipado y por correo

El presidente Trump y la primera dama, Melania Trump, después de emitir sus votos durante la votación anticipada en West Palm Beach, Florida, este 24 de octubre de 2026.

El presidente Donald Trump emitió su voto para las elecciones de medio término en Palm Beach el sábado y optó por votar de manera anticipada en Florida, el estado que adoptó como residencia.

En los actos de campaña previos al día de las elecciones, el 3 de noviembre, Trump viene instando a los republicanos a votar anticipadamente. Así, dio marcha atrás con respecto a una práctica que criticó durante mucho tiempo, en un intento por movilizar a la base de su partido en unos comicios que amenazan con poner fin al control republicano del Congreso.

Cuando los periodistas le preguntaron si había votado por todos los candidatos de su partido, respondió: “Por supuesto”, consignó la agencia periodística Bloomberg.

El presidente ha cuestionado habitualmente la seguridad de los métodos de votación anticipada. Sin presentar pruebas, sostiene que las boletas enviadas por correo, los buzones para depositar votos y otras prácticas utilizadas durante las elecciones presidenciales de 2020 —que perdió— se emplearon para manipular los resultados. También ha reclamado que se vote en persona y en una sola jornada, el día de las elecciones.

“El fiscal federal encontró potencialmente cientos de miles de votos ilícitos”, dijo Trump a los periodistas. A principios de este mes, el Departamento de Justicia demandó a California por presuntamente no sumarse a una iniciativa para verificar la situación de 20.000 personas sospechadas de no ser ciudadanas estadounidenses, con el objetivo de impedir que se contabilizaran votos fraudulentos. California pidió a un juez que rechazara la solicitud de apartar esas 20.000 boletas enviadas por correo y calificó las acusaciones federales de “maniobra política imprudente”.

Trump lleva mucho tiempo difundiendo afirmaciones falsas sobre un fraude electoral generalizado en los comicios de 2020. Desde que regresó a la Casa Blanca el año pasado, tomó medidas para aumentar el control federal sobre las elecciones estadounidenses, destacó la agencia periodística Bloomberg.

La administración ha impulsado restricciones al voto por correo, un método que el propio Trump utilizó en el pasado. Además, ha presionado a los legisladores para que aprueben una ley que obligue a los votantes a presentar una identificación emitida por el Gobierno u otra prueba de ciudadanía para poder sufragar. Los líderes republicanos del Senado han dicho que la ley Safeguard American Voter Eligibility (SAVE) America Act no cuenta con los apoyos necesarios para ser aprobada.

Durante buena parte de octubre, Trump recorrió el país para respaldar a los candidatos republicanos, mientras el partido afronta la difícil tarea de conservar el control de la Cámara de Representantes y del Senado en un año de elecciones de medio término.

En las primarias de Florida de agosto de 2026, Trump votó por correo. También afirmó que había utilizado ese método a principios de este año en una elección especial en ese estado. Como candidato presidencial en 2024, votó en persona el día de las elecciones.