El obispo Zordán aseguró que la situación socioeconómica “es preocupante” y llamó a “ponerse de acuerdo”

El obispo de la Diócesis de Gualeguaychú, monseñor Héctor Luis Zordán, afirmó que la situación social “es preocupante”. El religioso explicó que más allá “de la cuestión social y la cuestión económica, a mí me preocupa mucho más todavía, esta incapacidad que tenemos para ponernos de acuerdo, yo creo que el problema nuestro, de nuestra Patria, es esa la dificultad que tenemos para ponernos de acuerdo, para llegar a acordar políticas de Estado que permanezcan más allá de los cambios de gobierno”.

En declaraciones radiales, Zordán comentó que “los que somos dirigentes, ya sea a nivel político, social, institucional, también los dirigentes de la iglesia, no nos podemos dar el lujo de decir cualquier cosa, decirlo de cualquier manera, insultar, eso es como una cascada que se va repitiendo después en nuestra gente”.

Respecto a la llegada del Papa a la región, y con eso algún cambio en la política social de la actual gestión Milei, el obispo afirmó que eso “es el deseo de todos, o de la mayoría y también la esperanza; ojalá se dé”. Y agregó que el Sumo Pontífice “no va a venir a hablar de política ni de proyectos de legislación y demás; seguramente nos va a llamar a la unidad y nosotros tenemos que aprovechar lo que el Papa nos dice”.

En ese contexto, mencionó que “nosotros somos pastores y debemos tener una mirada de pastores también sobre la realidad social, política o económica; la Iglesia tiene una palabra para decir en la realidad social que nos toca vivir”.

Respecto a la situación que le toca vivir en el día a día, en el sur entrerriano, Zordán confirmó que el impacto social de las actuales medidas macro económicas se sienten y mucho. “El cierre o el achicamiento de una empresa siempre significa obreros sin trabajo, despedidos o suspendidos y familias que están detrás, que necesitan el aporte del jefe de familia, también incluso de la esposa; que es para poder vivir en el día a día”, puntualizó.

Fuente: Portal El Entre Ríos en base a LT 15.