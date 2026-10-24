Francia y la nueva protesta contra el gobierno: calles tomadas, locales cerrados y 70.000 policías desplegados

Miles de manifestantes marchan este sábado en distintas ciudades de Francia como parte de una nueva jornada de movilización, que cuenta con una importante convocatoria de distintos sectores sociales. El gobierno busca restringir la participación de los “grupos de ultraizquierda” y dispuso un gran operativo con más de 70.000 agentes de seguridad, mientras comercios y museos cerraron para evitar saqueos y disturbios.

En el primer balance de la jornada, el Ministerio del Interior informó que ya se reportan 35.000 manifestantes y 135 detenciones en todo el país, la mayoría producto de controles preventivos y secuestro de elementos utilizables como armas, según consignó el diario Le Figaro.

🚨🇫🇷FLASH INFO - Autres images qui montrent l’ampleur de la mobilisation du 24 Octobre sur Paris ! L’hiver arrive.

#24octobre2026 https://t.co/85buu2VYEy — Tribune Populaire🌐 (@TribunePop23) October 24, 2026

🚨🇫🇷 FLASH INFO – Signe de l’ampleur de la mobilisation à Paris : plus d’une heure après le départ du cortège, la queue de la manifestation n’a toujours pas quitté la place d’Italie ! Macron va devoir demissionner si ça continue !

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En París, la columna central se concentra en la place d’Italie junto a dirigentes estudiantiles y sindicatos, luego de que las fuerzas de seguridad desalojaran la plaza de la Bastilla —donde la convocatoria pensaba llevarla a cabo originalmente—. Los agentes colocaron barreras en los accesos para desviar a los manifestantes hacia la nueva cabecera.

A lo largo del trayecto por el boulevard Poniatowski, varios comerciantes atienden a la gente a través de persianas a medio bajar, luego de enterarse pocas horas antes del cambio del recorrido oficial.

À Nantes, malgré l'interdiction de manifester en centre-ville, un important rassemblement a été organisé au miroir d’eau, devant le château des ducs de Bretagne. Les forces de sécurité, épaulées par quelques véhicules blindés Centaure, cherchent à disperser cet attroupement. https://t.co/f7OQIKfxiC — Le Figaro (@Le_Figaro) October 24, 2026

En el resto del país, se registran concentraciones de unas 500 personas en la place Jean-Macé de Lyon y de cientos de estudiantes y afiliados a la CGT en la place de la Bourse de Bordeaux. En Orléans, manifestantes lanzaron clavos contra los representantes del Rassemblement National, partido político francés de extrema derecha y nacionalista, fundado originalmente por Jean-Marie Le Pen en 1972 y liderado actualmente por su hija Marine Le Pen y Jordan Bardella.

Des blindés et véhicules de la BRI sont déployés près de l'Elysée. Des blindés de la gendarmerie également déployés. #24octobre #Paris #France https://t.co/p1ZoZQHa6o — Luc Auffret (@LucAuffret) October 24, 2026

En la ciudad de Lyon, agentes de las fuerzas de seguridad dispararon granadas de gases lacrimógenos para dispersar a un grupo que intentaba bloquear la circulación vehicular en un sector no autorizado por prefectura, consignó el diario La Nación.

En Toulouse, la policía secuestró morteros, armas y elementos de protección durante las inspecciones previas al inicio de la marcha principal, de acuerdo con un comunicado de las fuerzas de seguridad de la región de Occitania y de Haute-Garonne.

Los manifestantes ya se movilizan este sábado en Francia

La tensión y los operativos se extienden también en otras regiones. En el departamento del Nord, informaron 30 detenciones —25 de ellas en Lille— y el secuestro de navajas, cuchillos de caza y rifles de aire comprimido. En Marseille, la policía detuvo a una persona que llevaba morteros pirotécnicos en la vía pública.

En Chambéry, cerca de 1000 personas ocuparon la Voie Rapide Urbaine —una autopista urbana— y dejaron cientos de autos varados. En Grenoble, grupos encapuchados atacaron y rompieron los frentes de locales de la Fnac, la inmobiliaria Foncia y un McDonald’s.

En Bordeaux, por su parte, la marcha no para de crecer y se extiende con una fila de participantes de 800 metros, custodiada por agentes en los edificios públicos. En Nice, la policía de la guardia urbana avanzó sobre la place Masséna para desalojar la zona tras emitir las advertencias de dispersión.

El operativo de seguridad

El dispositivo desplegado por el gobierno del presidente Emmanuel Macron incluye unidades de élite de la policía, efectivos de la Gendarmería Nacional, soldados de la misión de vigilancia Sentinelle, vehículos blindados, helicópteros y drones en las principales zonas céntricas.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez advirtió horas antes: “Seremos intransigentes. Seguimos extremadamente atentos porque ciertas movidas ultras llaman a pasar a la acción”.

Las medidas buscan prevenir nuevos episodios de violencia tras las protestas del sábado pasado—ya conocido como 17-O—, que dejaron cerca de 3000 locales comerciales dañados o saqueados en todo el país.

La policía evita la llegada de manifestantes a la plaza de la Bastilla.

Es en este contexto que los principales museos nacionales decidieron no abrir sus puertas, entre ellos el Museo del Louvre, el Museo de Orsay, el Grand Palais, el Petit Palais, el Museo Picasso, la Maison Victor Hugo y la Bibliothèque nationale de France. Por su parte, el Château de Versailles suspendió el ingreso de visitantes a partir del mediodía. Además, la feria de arte contemporáneo Art Basel resolvió cancelar las actividades previstas en el Grand Palais para todo el fin de semana, mientras que las galerías participantes retiraron y desmontaron las obras expuestas al aire libre.

En términos de transporte, se dispuso el cierre preventivo de 24 estaciones de subterráneo, entre las que se encuentran Charles de Gaulle - Étoile, Concorde, Champs-Élysées - Clémenceau, Odéon y Saint-Germain-des-Prés. La empresa estatal RATP interrumpió el servicio en tramos de las líneas 2, 6 y 12 del metro, la circulación de dos líneas de tranvía y el recorrido habitual de catorce líneas de colectivos. En paralelo, más de 110 estaciones del sistema de bicicletas quedaron fuera de servicio dentro de los perímetros de seguridad, publicó el diario La Nación.

En el sector comercial, los negocios del centro parisino reforzaron sus vidrieras con paneles de madera para evitar ataques. Grandes firmas internacionales se sumaron a las medidas preventivas; Apple tiene cerradas sus tiendas en la capital, al tiempo que suspendió la atención en sus locales ubicados en las ciudades de Lille, Bordeaux, Strasbourg y Aix-en-Provence.

El movimiento de los chalecos amarillos coordina cerca de 500 acciones en todo el territorio francés, con presencia confirmada en 86 rotondas, 21 estaciones de servicio, 33 terminales ferroviarias, 17 puentes y 17 cabinas de peaje.

Las columnas de marcha agrupan a estudiantes secundarios, organizaciones sindicales y sectores autoconvocados que reclaman por el aumento del costo de vida y los recortes en los servicios públicos.

El marco político

Las protestas se dan en un contexto de creciente erosión política para la administración de Macron, cuya popularidad registra los niveles más bajos desde su llegada al poder en 2017, en la recta final de su segundo mandato y de cara a las elecciones del año próximo, en abril.

Las protestas comenzaron semanas atrás con movilizaciones estudiantiles por la falta de presupuesto y vacantes en la educación pública; más tarde derivaron en un reclamo generalizado frente al aumento del costo de vida.

La tensión institucional se trasladó al terreno político y digital. A través de sus cuentas oficiales en X, el partido de izquierda La France Insoumise (LFI) cuestionó las restricciones de las autoridades y convocó a marchar hacia la porte d’Italie.

🔴 IMPORTANT Suite au rejet du recours contre le changement de parcours de la manifestation parisienne, l’intersyndicale appelle à se réunir à 14h porte d’Italie, à Paris. Tous mobilisés en soutien à la jeunesse, contre la vie chère et contre la dérive autoritaire du pouvoir. https://t.co/I11ROwdX5t — La France insoumise (@FranceInsoumise) October 24, 2026

En un mensaje posterior, destacaron la convocatoria: “¡Enorme manifestación en París a pesar del cambio de lugar impuesto por la prefectura de policía! Todos movilizados en apoyo a la juventud, contra la vida cara y contra la deriva autoritaria del poder”.

El líder de la fuerza, Jean-Luc Mélenchon, se sumó a las columnas en las calles y criticó las medidas dispuestas por la policía: “Una vez más, quienes ostentan el poder están creando obstáculos para las marchas e imponiendo plazos imposibles para que la gente se reorganice”.

Por su parte, la jornada coincidió con el congreso nacional del Rassemblement National encabezado por Marine Le Pen en Orléans, donde se concentraron acciones de rechazo contra la fuerza de derecha, destacó el diario La Nación.

Respecto de la protesta frente al encuentro partidario, Bally Bagayoko, dirigente de LFI y exconcejal de Saint-Denis, sostuvo: “Hemos venido a decirle a la extrema derecha, cara a cara, que no tenemos miedo”.