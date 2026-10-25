Lula lloró al confirmarse su victoria en las elecciones de Brasil

Lula será presidente de Brasil por cuarta vez. El izquierdista, de 80 años, ha vencido con el 51,7% a su rival ultraderechista, Flávio Bolsonaro (48,2%), al 99,9% escrutado.

Lula da Silva se emocionó hasta las lágrimas cuando se confirmó su triunfo en el balotaje presidencial de Brasil. El mandatario, que asumirá su cuarto mandato al frente del país, seguía el recuento de votos en una sala reservada del Hotel Intercontinental de São Paulo.

Lula estaba acompañado por su esposa, Rosângela da Silva, conocida como Janja, dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT), integrantes de su equipo de campaña y amigos cercanos.

También afirmó que ganó las elecciones “junto con el pueblo brasileño”. También remarcó que el resultado demuestra que “este país no acepta ser el patio de nadie”.

Lula agradeció también a los votantes “porque tuvimos el menor porcentaje de abstención” y también a quienes coordinaron su campaña y a los partidos que trabajaron por su candidatura.

“Fueron muy generosos”, dijo también el líder del PT sobre los brasileños y agradeció también a la juventud que salió “a las calles para defender la democracia”.

“Convencimos a la gente de que votar era extremadamente importante para salvaguardar la democracia en Brasil”, remarcó Lula.