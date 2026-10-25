Lula, reelecto presidente de Brasil: “Esta elección mostró que Brasil no es el patio trasero de nadie”

Luiz Inácio “Lula” Da Silva, que acaba de ser reelecto presidente de Brasil por cuarta vez, celebra su histórica remontada en el búnker del Partido de los Trabajadores, en São Paulo. “Ganamos esta parada con todo el pueblo brasileño”, dijo Lula.

“Esta elección mostró que Brasil no es el patio trasero de nadie”, dijo Lula en uno de los tramos centrales de su discurso, que duró media hora. “Vamos a dejar de ser un país periférico, vamos a ser un país central”.

El presidente aseguró que no fue él quien ganó la elección, ni su vicepresidente, Geraldo Alckmin. “Fue el nacionalismo, la democracia, y el futuro que ustedes eligieron”, dijo, y destacó: “Es la primera vez en Brasil que se da vuelta una elección. Yo nunca gané una elección en el primer turno pero nunca perdí una en el segundo”, consignó el portal Perfil

Orgulloso, el presidente señaló: “Dudo que Rusia, China y Estados Unidos tengan un domingo de democracia como este”.

Es la primera vez en la historia electoral de Brasil que un candidato que sale segundo en la primera vuelta de los comicios da vuelta el resultado en el balotaje. Los medios brasileños hablan de “batacazo” y “remontada épica”. “Soy bueno en el mata-mata”, había dicho.

A los 80 años (este martes cumplirá 81), Lula, un obrero metalúrgico que no pudo terminar la escuela primaria, sale victorioso en su séptima contienda por el sillón presidencial del Palacio de Planalto.